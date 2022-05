Asesoría Legal

Como ser un buen servidor público

Lic. Julio César Zamudio — director Corporativo Mercadotecnia de México

Antes que nada se les agradece a los servidores que tienen una verdadera vocación de trabajo, entrega y se quedan un poco más de tiempo no por compromiso sino por amor y pasión a lo que se desempeñan, no todos los funcionarios son malos, es bueno reconocer que aunque en administraciones panistas, priistas, morenistas, o de cualquier otro partido eso no importa, porque lo que importa es la persona, no podemos generalizar ni hablar mal de los servidores públicos mucho menos de los empleados o empleadas, al menos es un honor para mí mencionar que el señor Mario de la presidencia municipal en Coatzacoalcos intervino para ayudar a una señora que deseaba registrar a su hijo ya que en los hospitales le piden CURP y acta de nacimiento de su hijo, la cita se la habían dado en fecha muy lejana y no es porque no quisieran atenderla, sino porque debido a la pandemia se tiene que hacer de esa manera para evitar dañar la salud de la mamá y de su bebé, mil aplausos por su valiosa intervención de este personaje ante el Registro Civil de la mencionada ciudad y lo hizo pensando en el bebé que necesitaba con urgencia su acta de nacimiento y CURP, este hombre merece no estar únicamente coordinando cosas administrativamente, este hombre llamado Mario debería estar como titular en una dependencia a nivel Estado, porque son pocas las personas que hacen este enorme gesto de generosidad, yo en lo particular le mando mil bendiciones para este gran hombre y su apreciable familia, Dios les de muchísimos años de vida, gracias Sindicatura de Coatzacoalcos por tan noble gesto, a él y al personal administrativo de la sindicatura y del registro civil de Coatzacoalcos, Veracruz, este hombre es un gran ejemplo a seguir como buenos servidores públicos, un súper merecido aplauso de verdad, otro personaje que también merece respetos es el señor Floriberto Estrada el cual ha desempeñado muy bien su función dentro de CONAGUA en el Estado de Chiapas, teniendo ya casi los 30 años de servicio y vocación a tan respetable dependencia, sin saberlo MERCADOTECNIA DE MEXICO evaluó a este personaje y lo calificó con 10 usando la escala del 1 al 10, ya que cuando se le preguntó al final de un trámite que cuanto se le debía, simplemente contestó que nada, que ese es su trabajo y que para eso está, muy bien también por este personaje el cual debería ocupar la titularidad de CONAGUA a nivel Estado, de hecho, MERCADOTECNIA DE MEXICO lo va a promover a nivel nacional para ocupar un puesto de dirección estatal porque es un personaje que tiene demasiada solvencia moral y eso es precisamente lo que se necesita, MERCADOTECNIA DE MEXICO emitió un escrito en el mes de julio donde se pedía la investigación en contra de varios directores de áreas de CONAGUA por presuntas irregularidades incluyendo el de la Directora General, la Dra. Blanca Jiménez Cisneros por medio del Congreso de la Unión, y en el cual aún se pide la investigación contra algunos titulares de Conagua, incluyendo Chiapas, Campeche y Tabasco, MERCADOTECNIA DE MEXICO no va a quitar el dedo del renglón hasta que Floriberto Estrada ocupe la titularidad de CONAGUA a nivel Estado, otro personaje que ha prestado sus servicios sin costo alguno y que ha despejado dudas de usuarios y que sin embargo no es funcionario ni tampoco empleado de alguna dependencia es el Ing. Abdi Velázquez, este personaje ha ayudado desinteresadamente a orientado a empresarios para que soliciten proyectos y concesiones ante diversas dependencias, entre ellas, las oficinas de CONAGUA, este personaje a criterio de MERCADOTECNIA DE MEXICO podría desempeñarse bien en el puesto de CALIFICACION DE INFRACCIONES, ANALISIS Y EVALUACION en las oficinas de CONAGUA, ya que MERCADOTECNIA DE MEXICO lo evaluó sin saber este personaje y usando la escala del 1 al 10 obtuvo una calificación de 9, debido a que tiene mucha iniciativa pero que sin embargo CONAGUA debería de tener entre su personal a este importante persona, de hecho, se pide la intervención del Diputado Federal Feliciano Flores Anguiano, Presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento del Congreso de la Unión para que tanto el Ing. Abdi Velázquez ingrese a colaborar a las oficinas de CONAGUA como Floriberto Estrada ocupe la titularidad de CONAGUA en todo el Estado, precisamente por amor a la vocación de servicio, en la zona de Nuevo León también hay buenos servidores públicos no para beneficiarse ellos personalmente sino para beneficiar en sus trámites a los usuarios que ocupan un servicio, hay buenos policías también en Nuevo León que se han bajado de su patrulla para ayudar a pasar la calle a personas que andan en silla de ruedas, mis más altos respetos a estos excelentes elementos policiacos y esperemos que el día de mañana lleguen a ser comandantes de la corporación, porque si siendo elemento de policía tienes buen desempeño, entonces haría muchísimo más por la ciudadanía siendo comandante, muy súper bien por ello, Sonora no se queda atrás, también tiene buenos servidores públicos, pero, también dentro de lo que son medios de comunicación se encuentra el señor Gregorio de periódico la Frontera quien valientemente ha ayudado a muchísima gente siendo portavoz de la ciudadanía, lo han amenazado, lo han levantado para intimidarlo de que se quede callado, pero el hombre nadamas no cede, con su propia vida está defendiendo a la gente más vulnerable, incluyo también como una gran persona al director de periódico la voz de cananea al sr. Heriberto, estos dos personajes de Sonora y muchos medios de comunicación más han aportado un pago semanal el cual MERCADOTECNIA DE MEXICO lo destina para ayudar a niñas y niños con cáncer, es una súper gran labor titánica que todos estos héroes hacen por los demás, no tengo palabras para describir a estas excelentes personas que Dios mandó a esta tierra para ayudar a los demás por algún medio, ya sea de comunicación o siendo servidor de alguna dependencia, no precisamente se necesita ser un alto funcionario para ser un buen servidor, esto viene de la humildad de la gente y de cómo se dirijan a los demás, por todos estos personajes mis más altos respetos y súper mil aplausos por lo que hacen por los demás, gracias a los medios de comunicación que se solidarizan dando un pago semanal el cual MERCADOTECNIA DE MÉXICO lo destina a niñas y niños con cáncer, mil gracias y Dios los bendiga por siempre.