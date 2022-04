Eduardo Ruiz-Healy

Como Trump, ¿calló AMLO para no crear pánico?

El nuevo libro del periodista Bob Woodward, Rage, confirma que el presidente estadounidense sabía del peligro que para la salud y la vida humana representa el coronavirus que causa el COVID-19. El martes se difundió lo que le dijo Donald Trump sobre el nuevo coronavirus durante varias de las 18 entrevistas que le concedió para incluirlas en este libro.

A continuación, cito algunas de las afirmaciones hechas por Trump:

Febrero 7 de 2020: “Simplemente respiras el aire y así es como se transmite. Y eso es muy complicado. Eso es muy delicado. También es más mortífero que las influenzas más agresivas. Esto es algo mortal. Es cinco veces más mortal. Esto es algo mortal”.

Marzo 19, 2020: “Ahora resulta que no solo afecta a los viejos. Apenas hoy y ayer salieron unos nuevos datos, y no solo afecta a los viejos (…) también a las personas jóvenes (…) Yo siempre quise minimizar el problema, todavía quiero minimizarlo porque no quiero crear pánico”.

O sea que el estadounidense sabía que el SARS-CoV-2 causaba una enfermedad de alta letalidad, poco más de un mes antes del 11 de marzo, día en que la Organización Mundial de la Salud declaró la existencia de la pandemia.

Peor aún, sabía que el COVID no solo representaba un riesgo para los adultos mayores, sino también para personas de menor edad.

Y, a pesar de tener la información a su alcance, ha mentido una y otra vez sobre la gravedad de la enfermedad y minimizado las medidas preventivas que deben tomarse para prevenir que el virus se transmita sin control. Aún hoy organiza reuniones masivas de sus seguidores en donde ni se guarda una sana distancia ni se utilizan cubrebocas. Es más, además de que se niega a taparse la boca y nariz, se burla de Joe Biden, su adversario por el Partido Demócrata, por sí hacerlo en público. También insiste en que los jóvenes y niños no corren peligro en caso de enfermar.

Las grabaciones difundidas por Woodward corroboran lo que siempre se ha sabido sobre Trump: que es un mentiroso patológico y un sociópata que no siente el menor aprecio por la salud y vida de sus compatriotas.

Hasta ayer habían muerto 195 820 personas en Estados Unidos y se pronostica que otros 218 000 morirán desde hoy hasta enero. Es decir, que al empezar 2021, habrán muerto más de 400 000.

De acuerdo con los especialistas, la mayoría de estas mujeres, hombres y niños estarían vivas si desde febrero de este año Trump hubiera declarado una emergencia sanitaria nacional que incluyera el cierre total de la economía, exceptuando las actividades necesarias; la orden a la gente de quedarse en casa y solo salir de ella para realizar actividades indispensables; la distribución de equipos de protección al personal del sector salud; y la masificación de las pruebas de detección del coronavirus.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al igual que su amigo Trump, también minimizó la peligrosidad de la pandemia cuando ésta apenas empezaba y entonces nos invitó a salir, socializar y darnos besos y abrazos.

Me pregunto si también sabía qué tan letal y transmisible es el COVID. Después de todo, es el hombre mejor informado del país y, al igual que el gringo, tiene acceso a la información más confidencial.

¿Lo sabía y prefirió callar para no crear pánico?

ruizhealytimes.com