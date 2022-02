Puntos Fiscales

¿Cómo vamos en la Deuda Externa?

José Luis León Robles

Muy buenos días estimadas y estimados lectores, el día de hoy profundizaré en el tema de la deuda externa que tiene nuestro amado país, y es que tenemos que reflexionar en estos tiempos de la gran recesión económica que estamos viviendo a cuánto ha ido creciendo la deuda externa de México que, aunque usted no lo crea en los últimos 12 años ha crecido un 749 por ciento, algo así como 182 mil 338 millones de dólares. Esto fue contratada con organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo lo hizo en un 198 por ciento, lo peor del caso es que desconocemos a través de la línea de tiempo la trayectoria del destino de estos recursos, según información de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Auditoría Superior de la Federación.

Solamente y esto es un recordatorio amigas y amigos lectores que después del año del 2008 la deuda externa neta de México alcanzó algo así como 24 mil 319 millones de dólares; un año después, cuando la crisis económica fue simultánea a la emergencia sanitaria de la influenza H1N1 para no variar, la deuda externa creció 277 por ciento en un solo año, cifras con números fríos que nos ponen a pensar y dicho sea de paso entre varios préstamos que se hicieron para la contingencia de dicha situación que todos recordamos por una situación que prevalece en la actualidad originado precisamente por un virus más agresivo y que aún no existe alguna vacuna al respeto, la Auditoría Superior de la Federación documentó que una de los orígenes contraídos del Banco Mundial por 19 mil 46 millones en 2009, durante la gestión de Felipe Calderón Hinojosa, que no tuvieron un destino específico, y que hasta la fecha nos debe una explicación y que seguimos esperándolo.

A lo anterior es de preguntarnos por qué es imposible identificar el origen del recurso prestado en el tenor de que para contraer una deuda externa debe existir un propósito específico sin embargo aunque pareciera una respuesta muy inverosímil la razón radica que no es posible identificar el uso y destino específico de los recursos provenientes del endeudamiento, debido a que simple y sencillamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el dinero recibido por concepto de deuda externa dichos recursos se depositan en una cuenta general de la Tesorería de la Federación que se utiliza para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación para ese mismo ejercicio fiscal, a ello tendríamos que agregarle que la mayor parte de los recursos se vuelve a reinvertir en el pago servicio de la deuda. La cifra hasta el corte del mes de febrero de este año alcanza un aproximado de 206 mil 657 millones de dólares no olvidando además que la revaloración del dólar frente a otras divisas que implica un 73 por ciento de la deuda externa contraída se encuentra en dólares) y las amortizaciones dispuestas en ese tiempo implicaron que en dos meses el endeudamiento creciera un aproximado de2 mil 949 millones de dólares, entonces con esto quiero señalar que para poder evaluar un gobierno uno de los parámetros que deben servir de referencia para señalar lo bueno o malo de su gestión es que tanto ha bajado o aumentado la deuda externa pero sobre toda las cosas la transparencia del destino de ese dinero.

Según algunos expertos en el tema y para poder clarificar en cada sexenio el uno o destinos de esos recursos se debe declarar una suspensión de pagos y realizar una auditoría ciudadana para revisar el uso que se ha dado a los recursos con que se ha endeudado al país, esto es para poder sanear las finanzas mediante la transparencia que debe prevalecer en cada sexenio , que si bien eso sería un acto unilateral basado en el derecho internacional pero ante todo la transparencia hacía el pueblo de México y rendición de cuenta. Frente a posibles represiones de los mercados internacionales se debe entender que se ha entrado a otro ordenamiento de nivel mundial en lo que el tema no es únicamente la forma de cómo vamos a traer más inversiones sino la transparencia de los recursos contraídos en la deuda externa. Estamos ya en una recesión que países como México no habían visto desde hace 20 años, y es que ante este descenso de una economía brutal por lo menos debe el gobierno no únicamente garantizar los pagos contraídos en la deuda externa sino más bien que los recursos por los cuales se está pagando hayan generado un beneficio económico. Con esto me despido el día de hoy deseándole lo mejor y muchos ánimos para salir avante de nuestra actual situación.