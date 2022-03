Letras Desnudas

Mario Caballero

¿Comparsa u oposición?

La pregunta que se lee en el título fue la primera que el periodista Carlos Loret de Mola le hizo a Alejandro Moreno Cárdenas en una entrevista para la plataforma Latinus. A la que el presidente nacional del PRI respondió:

“Creo que una oposición inteligente, firme, clara. Lo digo con toda transparencia, el PRI no es una oposición recalcitrante ni contestaria. Hoy, está claro, que hay un gobierno que no da resultados, un gobierno que a la vista de todo el pueblo de México ha sido más un gobierno de una sola voz, de muy buenas intenciones, de muchas ocurrencias, pero de muy pocos resultados”.

La respuesta de Moreno Cárdenas tiene un doble propósito. El primero de ellos es aclarar lo que muchos analistas políticos han venido anunciando desde el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, eso de que el PRI sería un apéndice de MORENA y del presidente, quienes le darían de comer sólo migajas del poder.

Decir que la administración de López Obrador es un gobierno de muy pocos resultados, ocurrente, donde sólo la voz del presidente es la única que vale, pone al PRI del lado de la oposición y no de los institutos políticos que son comparsa.

Ese es el segundo propósito: cuestionar de frente y con argumentos. Crítica y no aplausos, es lo que el priismo está lanzando hacia el poder. Y es, además, una crítica que no escapa a la vista y al entendimiento de millones de mexicanos. No es reaccionaria. Nadie ignora que la economía del país está perdida. Nadie ignora la crisis en materia de salud pública, el recrudecimiento de la violencia y todo mundo se da cuenta de que el capricho del presidente se antepone siempre a los juicios de gente preparada y capaz que integran el gobierno. Ante la voz del amo, los demás simplemente callan y obedecen.

Son varios los cuestionamientos que Loret hizo al dirigente priista. Me detendré en los que considero son los más reveladores.

La segunda pregunta, por ejemplo, que fue la siguiente: ¿Pero pasa el PRI la prueba de Lozoya?

Esa es una buena pregunta. Todos sabemos que el gran desafío para la dirigencia de Alejandro Moreno es lograr que el PRI deje de ser visto como un partido corrupto. Urge romper el paradigma de que el tricolor es sinónimo de trampa, de abuso de poder, de rapiña, de tráfico de influencias, de pactos en lo oscurito e impunidad.

La contestación fue ésta: “Firmemente lo he dicho: (Lozoya) fue un ciudadano que participó en un gobierno priista. Lo he dicho -no para evadir cualquier comentario- no es militante del PRI. Pero quien sea señalado por la comisión presunta de un delito, que enfrente a las autoridades”.

Para una buena pregunta, una buena respuesta. Alito, como también se le conoce al campechano, ha sido reiterativo. Si alguien acusa, que compruebe. Y si lo comprueba, que el acusado enfrente a la justicia. “El PRI no cubrirá a políticos que hayan caído en actos de corrupción”, suele decir el líder priista.

Cuando sus oponentes a la dirigencia nacional lo acusaron de enriquecimiento ilícito, se puso a disposición para ser investigado por las autoridades competentes, pero no le hallaron ningún delito, ninguna de sus propiedades estaba fuera de la ley. Y su ejemplo ha permeado en la militancia, que últimamente ha venido exigiendo justicia y castigo para los priistas que han logrado beneficios personales desde la función pública.

Ante la detención de César Duarte, exgobernador de Chihuahua que dejó una deuda para el estado por más de 48 mil millones de pesos, un desfalco al erario por 6 mil millones y un desvío de 250 millones de pesos para campañas electorales del PRI, Moreno Cárdenas dijo que “el partido está a favor de la ley y a favor de la lucha contra la corrupción, tope hasta donde tope”. Lo mismo está pasando con Emilio Lozoya, de quien el PRI se ha desentendido.

OTRAS PREGUNTAS

Las preguntas de Loret van muchas veces de la corrupción a la política, incluso pregunta si Alito es corrupto o si personalmente pasaría la prueba de Lozoya considerando que tuvo relación con éste cuando fue gobernador de Campeche. También preguntó sobre las campañas de desprestigio que el presidente encabeza todas las mañanas o sobre el descontento de la sociedad con el gobierno de la cuarta transformación. Pero hay una de cuya respuesta me parece la más acertada por la enorme connotación política.

Carlos Loret pregunta: ¿Cuál es la fórmula del dirigente nacional del PRI para que Morena no tenga mayoría en el Congreso en las elecciones próximas?

“La estrategia es no polarizar, el camino no es la confrontación. El camino es el contraste, dejar claro qué hacen ellos como gobierno, qué hacemos nosotros como gobierno y cómo hemos mejorado”, contestó.

En los últimos diecinueve meses, donde el PRI es gobierno ha dejado un buen sabor de boca y donde no lo es, es la oposición más seria y combatiente. En Sinaloa, por ejemplo, el gobernador Quirino Ordaz tiene una aprobación social del 66.3%, posicionándose como el segundo mandatario mejor evaluado del país. Según el mismo sondeo de Consulta Mitofsky, Miguel Riquelme, de Coahuila, tiene una aprobación de 57.5% y es el quinto mejor evaluado.

Morena y López Obrador han perdido aprobación y, sobre todo, la confianza de la sociedad, por sus torpezas, por no tomarse en serio la responsabilidad que tienen como gobierno. Aunque, claro, existen excepciones. También por ese estilo de mando del presidente que depende más de la ocurrencia que de la reflexión. Desgraciadamente, los efectos en la vida cotidiana de millones de personas son terribles. Lo vemos nada más con los resultados del mal manejo de la pandemia.

Recomiendo ampliamente ver la entrevista completa. Pero antes de terminar quiero dejar para la opinión, que el PRI de ahora representa un antagonismo lúcido, fresco, que no le entra al debate público como mero desahogo discursivo, ni como prédica moral, sino como un complejo desafío de la responsabilidad política. Y se nota en la respuesta que el líder priista le dio a Carlos Loret cuando éste le pregunta si no cree que el presidente, con toda su popularidad, con mucho dinero para los programas sociales, con partidos que no han sabido ser oposición, tiene en la bolsa el triunfo electoral en el 2021.

Esto contestó: “Cayó el empleo, cayó la seguridad, cayó la economía. Carlos, queremos que le vaya bien al país, y no es un discurso. Si el Poder Ejecutivo presenta propuestas, planes y proyectos, el PRI los va a reconocer porque le va bien a la ciudadanía. Pero si no, seguiremos señalándolos.

“Como vaya avanzando este tema de no tener resultados claros, las próximas semanas y meses van a ser muy complicadas para el pueblo de México. México era una potencia en el tema turístico, México era ejemplo a nivel internacional para los temas de inversión. En 2020, el Fondo Monetario Internacional ve a México como el país que más va a decrecer. Entonces va a haber mucha molestia, muchísimo conflicto social y no se puede con buenas intenciones.

“Se necesita un plan fiscal claro, se necesitan subsidios, se necesitan apoyos. Si seguimos así, sólo 6 de cada cien jóvenes que terminen una universidad en el 2024, van a poder tener empleo; ocho de cada 10 pequeñas, micros y medianas empresas van a haber desaparecido. Hay un reto enorme”.

Lo cierto en el PRI, es que hay perfil de oposición. ¡Chao!

yomariocaballero@gmail.com