Complicado el covid 19 en Tuxtla Gutiérrez; culpan de inquisidor y omiso a Carlos Morales

El problema complicado y difícil de la salud pública en Tuxtla Gutiérrez, específicamente con el caso del covid 19, tiene un culpable que tiene nombres y apellidos, y se llama Carlos Morales Vázquez. Más allá de que no cumplió con su responsabilidad al principio del arranque de la emergencia nacional, porque su decisión fue tardía, por eso la multiplicación de contagios desde un principio en la capital, y que se seguía operando los servicios públicos municipales como los mercados, como si no estuviera pasando absolutamente nada, hasta la inquisición muy especial de su persona para que los empleados municipales fueran a trabajar no importando el peligro del contagio, y que en su medallero ya lleva varios muertitos donde resulta ser el culpable por las defunciones.

Inclusive llegó tanta su desfachatez, que lo único que le interesaba era aprovecharse de la epidemia asesina para hacer política electorera para dimensionarse en su encomienda pública, y que hoy hasta el IEPC, lo tiene boletinado. Pruebas fehacientes que no le interesó el fenómeno del coronavirus, pero si lo aprovecho para fines electorales, donde ya dijimos el IEPC, lo cuestionó y muchos otros organismos y personajes políticos.

Dentro de este panorama hay que adicionar al menos cuatro problemas de suma gravedad que tiene contra la pared a la sociedad Tuxtleca, por el aumento desconsiderado del covid 19, que son el problema del transporte colectivo específicamente con las combis, que nunca reparó o quiso resarcir o equilibrar la movilidad del transporte como municipio, la venta de bebidas en los llamados “expendios clandestinos” que hasta la fecha siguen en su apogeo con la venta de cervezas y licores, y que se ha denunciado en las redes sociales, y que se supone están cobrando bajo el agua determinadas cantidades de dinero, y que se deben de investigar. Que hay un control, todavía sobre este fenómeno de botanas y “bebidas clandestinas “, entre empleados del ayuntamiento municipal que se confabulan con gente del sector salud de Chiapas. El comercio informal del centro de la ciudad, donde todavía se observan comerciantes de artesanías, raspados, elotes, y muchos otros vendedores que para operar tienen que pagar cuotas al municipio, y por último los marcados públicos que ya se convirtieron en focos de infección sin que las autoridades les importen lo que suceda al interior de estos mercados, porque los contagios siguen. ¿Qué estará fallando?

No se puede negar porque ahí están los indicadores todos los días, sobre el aumento sin parar de contagios y el número de fallecimientos, inclusive ya la población duda de que, si se están “contando” con claridad, y no con manipulación el número de enfermos en la capital de Chiapas. Hay denuncias de que muchas colonias populares del Norte-Oriente de la ciudad, viven momentos complicados con el acrecentamiento incesante de los contagiados que siguen llegando a los hospitales y donde a muchos ya no los reciben, y los tienen que regresar a sus casas para que mueran. Una postal que urge que las autoridades de Tuxtla Gutiérrez, acepten el difícil problema que está llevando a la muerte a muchos ciudadanos.

Morales Vázquez, fue insensible y apático desde que se anunció la emergencia nacional, nunca hubo esa acción de imponer estrategias para “mitigar” el problema de los contagios. Le jugo a la simulación en donde se difundió que se entregarían a las familias una “guía preventiva”, casa por casa, y fue denunciado que solamente dos días tardo la actividad, lo que se configuró en una simulación y engaño de la autoridad local hacia el pueblo. ¡” Ya se acordaron la promesa de esta “Guía preventiva”!

En Tuxtla Gutiérrez hay un culpable por irresponsabilidades públicas ante el número excesivo de contagios y muertes de ciudadanos, que tiene nombre y apellido…”

El gobernador categórico con caso en el que se menciona a un familiar

Desde el mismo día que el gobernador de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas, anunció la cuarta transformación en Chiapas -8 de diciembre de 2018- como mandatario estatal, dejó cincelado y labrado su forma de gobernar en torno a lo que será su administración sexenal respecto al fantasma de la corrupción y descomposición dentro del servicio público en Chiapas.

Textualmente dijo en su toma de posesión como gobernador: “No solaparé a ningún funcionario corrupto, ni familiares traficantes de influencias. Soy un hombre formado en la cultura del Derecho y se aplicará la ley sin distingo alguno, no habrá tregua contra la corrupción y la impunidad”. Y se fue al grano:

En aquel memorable día de toma de posesión, Escandón Cadenas, siendo testigo de honor

el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue muy templado y claro en su discurso al trazar su tesis política de honestidad pública. El sello y cuño de la honestidad y virtud trasparente quedó marcado en la tierra donde se comprometió que arrancaría la cuarta trasformación.

Desde ese 8 de diciembre, ha sido el mandatario estatal, incesante respecto al combate a la corrupción y el mismo lo ha dicho: “No es discurso para llamar la atención, es nuestra responsabilidad, todos unidos debemos actuar como un solo frente para defender los intereses del pueblo”.

Los llamados del gobernador de Chiapas, al combate a la corrupción no se han interrumpido, y se han escuchado constantemente en estos últimos meses, para sembrar en los funcionarios públicos que va de a de veras el llamado a la transparencia pública, y efectivamente, que no es un discurso solamente para llamar la atención.

Con el suceso- incidente que ocurrió el sábado 20 por la tarde en que se vio involucrada su hija del gobernador de nombre María Escandón, se confirmó justamente lo que dijo desde su toma de posesión: “No solaparé a ningún funcionario corrupto, ni familiares traficantes de influencias. Soy un hombre formado en la cultura del Derecho y se aplicará la ley sin distingo alguno, no habrá tregua contra la corrupción y la impunidad

Evidentemente que el incidente y una mala eventualidad de la vida, fue aprovechado con escarnio, mofa, y hasta parodia, más allá de lo que se observa con los adversarios políticos en Chiapas que no dejan de ser los llamados conservadores, y es un símil de lo que sucede a nivel nacional, porque estamos hablando de una nueva cuarta trasformación, donde también la gente aprovechó para hacer caldo de cultivo esta postal sabatina de varios protagonistas donde se incluye la hija del mandatario estatal, y en un video, el ejecutivo estatal reconoció precisamente esas palabras del 8 de diciembre donde advertía sobre los lazos familiares comprometiéndose que pondría un alto al tráfico de influencias.

Más allá de este recordatorio dela toma de protesta de Rutilio Escandón, el proceso legal sigue, las investigaciones se están haciendo, y los resultados muy pronto los tendremos. Son escenarios que no solamente NO lo desearía cualquier gobernador, sino cualquier padre de familia que tiene una hija. Un panorama difícil dentro del ejercicio público. En fin.