Asesoría Legal

Tema: Comunidades Olvidadas

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Los jóvenes estudiantes de las comunidades son personas olvidadas por el gobierno, por la confusión creada por la pandemia la SEP ha decretado a todo el país que no habrá clases de forma física, en las comunidades alejadas no hay infecciones del virus, por lo tanto los maestros recién egresados pueden impartir clases en las zonas rurales, el gobierno federal y los gobiernos de cada Estado invierten mucho dinero en “proyectos”, lamentablemente no ven más allá de sus narices, se olvidan de las personas que viven en comunidades, en todo nuestro país hay grandes desigualdades, se prevé una gran cantidad de alumnos que abandonaran las aulas ya que para las autoridades es muy fácil decir que se recibirá educación a distancia, sin asistir físicamente a la escuela, pero, ¿Qué pasará con los alumnos que no tienen internet en casa y tampoco televisión? No todos los mexicanos tienen en casa televisión, es más, ni luz tienen, ¿Cómo quiere el gobierno que los escolares de las comunidades más alejadas reciban educación si no se está siendo parejo con todos? De hecho, son varios millones de estudiantes que están en riesgo de quedar fuera por falta de internet o televisión, la SEP no lleva a cabo estudios de mercadotecnia en comunidades para verificar o evaluar cuantos estudiantes de comunidades necesitan el servicio de internet, que la SEP y las empresas más poderosas en México que ofrecen los servicios de internet puedan llegar hasta el último rincón de México, no es así, solo piensan en las personas que viven en las zonas urbanas, los que viven en zonas rurales están destinados a no concluir sus estudios, ¿al gobierno le conviene que haya mas analfabetas? De por si muchos niños y niñas caminan varios kilómetros para llegar de sus casas a sus aulas y en ocasiones, llevan agua de algún rio para echarle al baño porque su aula tiene servicio de baño mas no agua, ¿Cómo un gobierno puede presumir estupideces de que hay mucho dinero recaudado si no se está destinando para lo mas importante? La gente de las zonas urbanas viven muy bien, excelentemente bien, a los gobiernos de cada Estado poco les importa lo que la gente de las comunidades padezca, actualmente hay muchos maestros sin hacer nada y están ganando, los sindicatos de maestros solo se dedican a hacer grilla política y no voltean a ver lo que la gente de las zonas rurales necesitan, EDUCACION es una de ellas y no se está invirtiendo en ello, el gobierno federal en sus conferencias matutinas se las pasan hable y hable como guacamayas, solo pericos viejos acuden a esos lugares, pero de ello a ayudar a las gentes más pobres del país no lo hacen, visitan las comunidades y los engañan en tiempos electorales buscando el voto y jamás vuelven a regresar, pero, ojalá que la gente de las comunidades reaccionen y no voten por nadie porque nadie los ayuda, ¿de qué sirve votar por alguien si cuando llegan al poder solo lo utilizan para cuestiones personales?, siempre con sus estúpidas palabras de que el poder es para el pueblo, o esta otra estupidez de, hay que servir al pueblo no servirse del pueblo, que idiotas, zánganos, estúpidos, merolicos, políticos de quinta, hasta coraje da solo de ver cuando un politiquillo de quinta se asoma a las comunidades, hacen su show y se retiran, en las comunidades no hay antenas de Telcel ni de ninguna otra empresa, como tampoco hay quienes promuevan ello para que su gente tenga acceso al internet, ¿de qué sirve tener 500 Diputados si no ayudan en nada a los más necesitados del país? Es más, aprovechando su ley de austeridad del mentiroso número uno de México se deben recortar de 500 a 250 Diputados Federales, en cada Congreso Local por Estado se debe recortar a la mitad, de los 128 Senadores se debe recortar a 64, de la Secretaria de Gobernación solo debe existir la mitad del personal, debe desparecer del país la Comisión Nacional de los Derechos Humanos junto con todas sus Comisiones Estatales que no sirven para nada y que no ayudan a nadie porque son unos sinvergüenzas zánganos que ganan sin hacer nada ya que ha habido detenciones arbitrarias y delitos falsos fincados por parte de las autoridades y ni quien ayude a esta gente, lo mismo pasa con la gente indígena que hay muchos detenidos y por hablar lengua materna y no el español violan sus derechos, que desparezca la mitad del personal de Palacio Nacional y que se recorte el salario del presidente y que gane solo la cuarta parte e igual para todos y todas las funcionarias a nivel nacional, que no digan, ganamos menos y unos meses después se auto subieron el salario el presidente de la república y la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si en verdad hay austeridad, entonces empecemos por esta propuesta ¿Cómo ven? Los más pobres del país se están muriendo de hambre y viven en comunidades muy alejadas, carecen de agua potable, carreteras, transporte público, etcétera, las personas de la tercera edad bajan de sus comunidades a vender sus pocos productos que siembran en los patios de sus casas para comer algo ellos y su familia y cuando llegan, los abusivos inspectores de comercio les decomisan los productos, en pocas palabras, les roban a complacencia de las primeras autoridades municipales, eso es no tener madre, que poca madre deberas del gobierno federal y de cada gobierno de Estado que roban a la gente más humilde, no les ayudan en nada y de paso les roban y todo porque en las ciudades hay muchísima envidia de parte de los tianguistas que no son más que unos coyotes que compran a un precio muy regateado a los verdaderos campesinos que sudan de sol a sol para que de paso amenazados por los coyotes hacen que les mal baraten sus cosechas, desgraciados vividores, por ejemplo, el gobierno de Sonora es mal visto en todo el país por no ayudar a su gente, pero, os que más salen perdiendo en las comunidades son los jóvenes estudiantes que ya no tendrán acceso a la educación.