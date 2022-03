Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Con apoyo del gobernador, hay buenos resultados en seguridad…

Tras reconocer el compromiso de las y los primeros respondientes para prevenir y combatir la incidencia delictiva en su municipio, destacando que con la mejora de las condiciones laborales se atiende una demanda añeja y se dignifica su loable labor a favor de las y los chiapanecos, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca, en el marco de la entrega de cheques de retroactivo de incremento salarial a elementos de la Policía Municipal de Villaflores, aseguro que, la mejor inversión que puede realizar un gobierno es en materia de seguridad y justicia. En ese sentido el funcionario estatal agrego; «Hoy en Villaflores se están haciendo las cosas bien en seguridad, la incidencia delictiva se encuentra con una tendencia a la baja, pero esto es gracias al esfuerzo de los más de 220 elementos de seguridad que todos los días garantizan la seguridad de sus habitantes», declaró el fiscal general. así mismo el inquilino del edifico de justicia ubicado en el libramiento norte adujo que, con la mejora de condiciones laborales a las y los primeros respondientes se atiende una demanda añeja y se dignifica su loable labor: «con estas acciones estamos dando pasos importantes para reconocer el trabajo de los elementos de seguridad, ahora el compromiso es aún mayor con la ciudadanía para que a Chiapas y Villaflores les vaya bien». Al final de su elocución el fiscal general, reafirmó su compromiso para coadyuvar con los tres niveles de gobierno y garantizar el Estado de derecho en todo el territorio chiapaneco con una procuración de justicia más humana y siempre al lado de la gente…Sin comentarios

Propone el “güero” Velasco condonación de adeudos y tarifas mínimas de la CFE

El coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM en el Senado de la República, Manuel Velasco Coello, anunció la propuesta como es la condonación de los adeudos de energía eléctrica de los meses de confinamiento y tarifas mínimas durante el resto del año a empresas y pequeños comercios. El famosos güero Velasco publicó en sus redes sociales que realizó esta propuesta ante la Cámara Alta del Congreso de la Unión como parte de una estrategia para la reactivación económica y no permitir que se sigan cerrando negocios y con ello la pérdida de empleo. El Güero Velasco miembro del Partido Verde Ecologista y cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya en otros días había presentado punto de acuerdo para impulsar un Plan de Emergencia Nacional para apoyar los bolsillos de los mexicanos y para el rescate económico de las empresas mexicanas. Recordamos que el senador Velasco Coello al dar a conceder la iniciativa, dio cuenta que su bancada empuja acuerdos con todas las fuerzas políticas en el país, para que se implementen pagos mínimos de agua y predial, así como tarifas preferenciales de luz para hogares y negocios, durante el tiempo que dure la pandemia. Así mismo en ese plan de emergencia nacional estratégico de rescate se incluye, el diferir los pagos de impuestos, de cuotas patronales, así como establecer un ingreso básico solidario para que las familias mexicanas compren comida, medicinas o paguen servicios como la energía eléctrica, el gas y el agua potable. Así mismo recordemos también que el líder de los senadores del Partido Verde también propuso crear un Fondo Nacional de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, para sufragar nóminas y conservar empleos, además de un plan con la Iniciativa Privada para desarrollar grandes proyectos de infraestructura en todos los estados de la república como mecanismo de reactivación económica en las regiones del país. Hoy en día Manuel Velasco Coello está preponiendo la condonación de los adeudos de energía eléctrica de los meses de confinamiento y tarifas mínimas durante el resto del año a empresas y pequeños comercios. Esperemos que el político cercano al presidente AMLO logre que sus compañeros senadores aprueben esta positiva propuesta tendiente a beneficiar a la sociedad, al pueblo de México…sin comentarios

LETRAS MAYUSCULAS NEGRITAS…

La edil huacalera, Rosa Irene Urbina, dio a conocer que con una inversión de tres millones 984 mil 943 pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM 2020, fue iniciada la construcción de obras de pavimentación en la colonia Venustiano Carranza. Agregó que la obra beneficiará a dos mil 980 habitantes y consta de tres mil 756 metros cuadrados de pavimento mixto en 23 calles, banquetas de concreto, guarniciones, rampas para personas con capacidades diferentes, señalizaciones y obras inducidas consistentes en re-nivelación de tapas de los pozos de visita, reparación de tomas domiciliarias o reparación de descargas sanitarias…sin comentarios…Que alguien nos diga porque los legisladores locales no llaman a cuentas a los alcaldes actuales que no han podido comprobar sus cuentas públicas, y que no son solamente dos, hay varios que les vale madre, así es que este tema está pendiente y amigo lector, por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK