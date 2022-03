Linotipe@ndo…

Con el apoyo del gobernador operativos anti pandillas dan buenos resultados. Llaven Abarca

Luego de dar un informe pormenorizado de las acciones más relevantes que ha llevado a cabo la Fiscalía General del Estado (FGE), donde ponderó y destacó el esclarecimiento del homicidio calificado ocurrido en el municipio de Huixtla, de igual forma el fiscal general Jorge Llaven Abarca dio cuenta de la detención de integrantes de las pandillas MS-13 y Barrio 18 con órdenes de aprehensión en El Salvador y Honduras en el marco del Operativo Antipandillas, además de que en las últimas 24 horas de miércoles a jueves se reportó saldo blanco en los delitos de homicidio doloso, feminicidio y secuestro. En ese sentido el funcionario estatal asevero que, gracias al diseño de estrategias focalizadas en cada una de las regiones de la entidad, que encabeza el mandatario estatal con los tres niveles de gobierno, se garantiza la paz y la tranquilidad de las familias chiapanecas. Es por ello que esta fiscalía -dijo- “Ratificamos el compromiso en la Mesa de Seguridad de continuar trabajando de manera coordinada y en equipo, reconociendo también la participación ciudadana de las y los chiapanecos, la seguridad la vamos a construir juntos sociedad y gobierno”, declaró el responsable de la procuración de justicia en Chiapas. Más adelante Llaven Abarca, así mismo indico que el esclarecimiento del homicidio calificado suscitado el 11 de agosto en el municipio de Huixtla en agravio de Rafael Mendoza Cañal, en el cual J.F. “N” F.E. “N” privaron de la vida a la víctima con un arma blanca, logrando asegurar a detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía de Adolescentes por tratarse de menores de edad. Derivado del reforzamiento del Operativo Antipandillas -comento- en los municipios colindantes de la franja fronteriza con Centroamérica y la estrecha colaboración con el Centro Antipandillas Transnacional (CAT) de Guatemala, El Salvador y Honduras, se logró la detención de nueve integrantes de las bandas delictivas MS-13 y Barrio 18, seis de ellos de nacionalidad salvadoreña y tres hondureños, quienes cuentan con órdenes de aprehensión vigente en su país de origen por los delitos de feminicidio, homicidio, extorsión, organizaciones terroristas, robo agravado y lesiones, por lo que fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) para ser entregados a las autoridades correspondientes y enfrenten la justicia. Seguidamente adelanto el fiscal general que se llevaron a cabo seis órdenes de aprehensión en contra de miembros de la MS-13 y Barrio 18 por el delito de homicidio calificado, deteniendo a cuatro personas del sexo masculino de nacionalidad mexicana, un salvadoreño y un hondureño, mismos que fueron presentados ante el Juez de la Causa que los requiere. Cabe destacar que de igual forma informo que en las últimas 24 horas se registró saldo blanco en los delitos de homicidio doloso, feminicidio y secuestro, resaltando que este resultado es gracias al trabajo en unidad de todas las instituciones de seguridad y justicia. el fiscal general Llaven Abarca, al final refrendó su firme compromiso para garantizar el Estado de derecho y una procuración de justicia más humana y siempre al lado de la gente con una política de cero tolerancia y cero impunidad…sin comentarios

Luego de tomarle la protesta de rigor al joven entusiasta César Artemio del Valle Ruiz como nuevo secretario de la Juventud de este instituto político, Valeria Santiago Barrientos, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Chiapas, remarco que hoy más que nunca el Partido Verde le apuesta a los jóvenes de acuerdo con la mística del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Fue en el marco del Día Internacional de la Juventud, cuando se llevó a cabo este acto de manera virtual donde la lideresa del verde reafirmo el compromiso de su partido, el Verde Ecologista de México, es trabajar en unidad, armonía, paz y en un ambiente de solidaridad y camaradería con las instancias de gobierno para lograr el desarrollo de nuestra entidad. el verde ecologista -dijo- es un instituto político joven que mantiene la firme confianza en el talento y el potencial de las nuevas generaciones que forjarán el camino para un mejor México y Chiapas, Es por ello -asentó- “Hoy más que nunca, debemos trabajar en favor de la juventud, pues ellos son el cimiento para el desarrollo del país y de nuestro estado”. En ese evento la líder de los verdes en Chiapas se dijo estar confiada en el nuevo dirigente juvenil de su partido cumplirá puntualmente con los estatutos, lineamientos y programas de acción del PVEM a fin de procurar mayor bienestar a la sociedad chiapaneca. Más adelante Santiago Barrientos remarco que, cada día se suman más jóvenes al equipo que hoy hemos ido estructurando, jóvenes con entusiasmo de trabajar en pro del desarrollo de la entidad, lo que sin duda fortalecerá las estructuras desde la base juvenil, que permitirá abrir espacios para que las y los jóvenes puedan participar en la vida política de Chiapas. Al final la diputada local acoto; «Confiamos en el talento y en el potencial de nuestros jóvenes, su energía y su entusiasmo nos ayudan a fortalecer las acciones y las estrategias dirigidas a brindar atención puntual a las necesidades de la sociedad, dando prioridad a los sectores de mayor vulnerabilidad” …ver para comentar

Con más obras de pavimentación mixta en vialidades de la ciudad, el Ayuntamiento de Tapachula detona el progreso, bienestar y brinda mayor seguridad a los ciudadanos, mediante la aplicación responsable de los recursos públicos en las colonias que más lo necesitan, como el caso de San Agustín, en donde el gobierno local puso en marcha una acción más que beneficia a 2 mil 837 habitantes. La obra tiene una inversión de 3 millones 793 mil 337 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM- 2020), que se traducen en la construcción de 3 mil 530 metros cuadrados de pavimento mixto, guarniciones, banquetas de concreto hidráulico que incluyen rampas para personas con capacidades diferentes, señalización y obras inducidas consistentes en brocales para pozos de visita, descargas sanitarias y tomas domiciliarias…ver para comentar… nos estaban informando que el alcalde capitalino no da una y ahora traiciona a quienes le dieron el voto que lo llevo a ocupar el cargo que hoy ostenta, si amigo lector aunque usted no lo crea el Ecoloco Carlos “Morrales”, perdón, Morales Alcalde del Ayuntamiento capitalino le dio la espalda a los tuxtlecos, los ha traicionado, pues muy fácil para el inútil alcalde manifestar que no existe manera para brindar apoyo a la población en esta dura etapa que se vive con la pandemia que provoca el COVID-19, empero si puede continuar sosteniendo a una empresa denominada Veolia, por este caso ya una regidora interpuso denuncia ante las instancias legales, pero nada de nada, también engavetada, Carajos…sin comentarios… Por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK