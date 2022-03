Comentario zeta

Carlos Z. Cadena

Con medidas preventivas y visitas exprés, los fieles católicos podrán alabar a la virgen de Guadalupe.

El párroco de la Iglesia de Guadalupe de Tuxtla Gutiérrez, José Castelán Serna, advirtió a la grey católica que, ante la suspensión de las peregrinaciones, quienes desean acudir al recinto Mariano, lo podrán hacer “accesando” grupos solamente de 10 personas, sin niños, ni adultos mayores, con un tiempo máximo de cinco minutos en el recinto, sin misas ni mariachis. Así serán las “visitas guiadas” a la Iglesia de Guadalupe, con solamente visitas exprés. (Sic).

Explicó que quienes deseen hacer una “visita exprés”, con motivo de las celebraciones marianas, deben acudir a esta iglesia y agendar su cita, de otro modo no habrá forma de que participen. Estas visitas son la única opción que tiene la Iglesia Católica este año, que se han suspendido las peregrinaciones, para quienes deseen acudir al recinto mariano. Pero no será como acostumbran. No habrá ventas, ni juegos de *Feria Guadalupana*. Este año se colocarán vallas en el perímetro de la iglesia, pero no para cuidar a alguna peregrinación, sino para las medidas preventivas.

El párroco Castelán Serna, explicó también que todo se realizará en estricto apego a las medidas sanitarias, y para quienes acudan, tendrán que cumplir con los filtros que pide la Secretaría de Salud; “el cubreboca es obligatorio todo el tiempo que permanezcan en el recinto”, señaló

Al final dijo “Sería muy irresponsable realizar las peregrinaciones marianas este año, cuando vemos que los contagios de coronavirus van en aumento”, por lo que “por esta razón se ha pedido la comprensión absoluta de parte de los feligreses católicos que cada año visitan a la Virgen de Guadalupe”, culminó diciendo.

¿Quién será ese perverso que agarra de cuadrilátero la alianza PVEM y MORENA?

El video que circula en las redes sociales desde el municipio de Tuxtla Chico, donde un grupo de morenos se pronuncia en contra de las dirigencias nacional y estatal de MORENA, Mario Delgado y Ciro Sales, respectivamente, rechazan la injerencia de grupos aunque sean del mismo MORENA, donde también advierten que las bases no aceptaran la alianza con el PVEM, además piden la restructuración del Comité Directivo Estatal del partido guinda, la sustitución de los representantes de MORENA ante el IEPC, y también se pronunciaron porque no aceptaran las encuestas, y solamente falto que pidieran la salida de Donald Trump y que regresen a la cárcel al general Salvador Cienfuegos.

Desde días antes -y que en este espacio lo advertirnos- ya se sabía que vendría una embestida en contra de las dirigencias nacional y estatal y que exigirían las cabezas de Delgado y Ciro Sales, inclusive en su visita a San Cristóbal de las casas, ya le habían informado a Mario Delgado de la desestabilización que se venía encima, y que arrancaría en Tapachula y en Cacahoatán, que vendrían a tomar las oficinas de MORENA, recientemente inauguradas, pero alguien cambio –viró- la estrategia y se fueron a Tuxtla Chico.

Trascendió que es “mismos Fuego amigo” entre los grupos de Morenistas que existen en Chiapas, y que algunos están cerca del poder de Mario Delgado y del propio Presidente de México y otros como se sienten desprotegidos de las simpatías Presidenciales buscan derrocar a las dirigencias mencionadas.

Ayer iban y venían los nombres de los posibles conjurados y traidores que buscan desestabilizar a MORENA, y hasta un cervecero se mencionó en Tapachula que estuvo reclutando a personas otorgándoles financiamiento para el movimiento derrotista y casi “golpe de estado”. Un caso insólito en el país, que solamente en Chiapas existe con esa magnitud de animadversión, antipatía y odio. Problema en puerta.

Valeria Santiago: En Chiapas se impulsa el liderazgo político de las mujeres.

La Presidenta del CDE del PVEM, Valeria Santiago Barrientos, reafirmó el compromiso con las mujeres de Chiapas, para fortalecer de manera libre su participación social y política en la entidad, siempre en busca del bienestar de la ciudadanía. Resaltó que el PVEM trabaja día a día para garantizar la participación de las chiapanecas en procesos y espacios de toma de decisiones, “el PVEM es un instituto político que mantiene sus puertas abiertas a las mujeres, por ello dentro de nuestros comités municipales hay mujeres que nos representan”.

Esas fueron sus palabras durante el denominado encuentro-conferencia “Liderazgo Político en Mujeres”, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, donde aseveró que en Chiapas las oportunidades para que las mujeres participen en espacios públicos es una realidad, por lo que llamó a trabajar arduamente para potencializar sus habilidades y abonar al desarrollo de la entidad. Al final ponderó que la paridad en Chiapas, sin duda abre un abanico de oportunidades para que las mujeres participen directamente en el desarrollo de la entidad.

Rapiditas. – Alguien con doló y mala fe, quiso embarrar a la Fiscalía General de la República (FGR) con eso de que ya giraron las ordenes de aprehensión y que ya están revisados varios expedientes en contra de presientes municipales de Chiapas. Trascendió que la FGR en Chiapas no anticipa este tipo de escenarios como la que se difundió en las redes malévolamente, ni tienen una postura al respecto, y cuando haya algo, se hará a través de un boletín oficial de la institución, y nada más. Lo demás es pura especulación. Así las cosas…El PRI en Chiapas hizo sus movimientos claves del ajedrez rumbo al 2021, dentro de su organización y estrategia electoral e hizo varios cambios de adscripciones dentro de su comité Directivo Estatal. Muchos movimientos, pero los más sonados por sus experiencias y conocimientos dentro del ejercicio político y electoral fueron la de Secretario de Operación Política Leyver Martínez, un viejo lobo de mar, que conoce las trasformaciones que sean, y la del abogado Horacio Ruiz, quien va a la secretaria de Organización, y que se la sabe de todas, todas. Así el ambiente…Muy lamentable que transportistas hayan amenazado en Tapachula, al reconocido periodista Carlos Mejía, quien solamente cumplió con la difusión de una entrevista. Lo amenazaron de muerte y hasta de acabar con su familia. Un hecho inédito en Chiapas, porque hay pruebas fehacientes, y habrá que esperar que dice la justicia y el rotundo NO a la impunidad. Estaremos pendientes del caso…Sigue calando hondo, la sospecha pública de la venta de cientos de contenedores de basura en Tuxtla Gutiérrez, donde hasta ahora no hay una explicación convincente de la transacción comercial que hizo el alcalde Carlos Morales con la empresa Veolia. No se puede aceptar que sea la capital de Chiapas, la que lacera y denigra la transparencia pública de los procesos de adquisición de gobierno locales con empresas. Por salud pública de la administración municipal ya se debe de informar que hay con las investigaciones que realiza la Auditoria Superior de Chiapas, con este caso de galopante corrupción…Dixe.

PD. – Noticia halagadora la del reconocimiento por parte de la agencia internacional alemana Reuters, al periodista chiapaneco José Torres Cancino quien es colaborador de Diario de Chiapas. Torres Cancino fue seleccionado como el fotógrafo que tomó la fotografía dentro de las 100 mejores a nivel mundial. Una distinción profesional que le da un valor agregado a Diario de Chiapas.