Conagua y la dotación del agua

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Probablemente habrá más cambios al interior de CONAGUA, pero eso solo es asunto al interior de la dependencia, lo que si es cierto es que probablemente se van a cancelar algunas concesiones de agua porque supuestamente hay acaparamiento de grandes volúmenes de agua, duración de más de 25 años y renovables, sin embargo, el agua, es el recurso más básico y el más indispensable, de hecho todos sabemos que se usa para beber, para la higiene, la agricultura y la industria, por lo tanto no se puede racionar a quienes la solicitan por medio de concesiones y poder trabajar bien, de hecho, la agricultura usa el 70 % del total del vital líquido, por ejemplo, en los cultivos asciende a 1500 m3 por tonelada de cereal cosechado, México es un país que ha tenido sus reservas, no se podría quejar ya que se cuenta con la infraestructura y los recursos económicos para no agotar el vital líquido, sin embargo y lamentablemente ha habido desvíos de recursos y eso ocasiona que no se trabaje en CONAGUA como debe ser, en México, el derecho a la alimentación no es negociable, alimentar a la creciente población será posible si los rendimientos agrícolas se pueden aumentar de manera significativa y sostenible, las empresas que se encuentran en las fronteras sur y norte hacen negocios internacionales y lamentablemente se les raciona el agua cuando solicitan su concesión ante CONAGUA, se supone que CONAGUA trabaja para garantizar el abasto de agua para la agricultura, no solo se debe beneficiar a un reducido número de usuarios que necesitan de concesiones, se debe beneficiar a todos en general, CONAGUA a través de las cuencas que se encuentran en todo el país trabajan para mantener el abasto de agua para el sector hidroagrícola, de hecho, los campos mexicanos son los que tienen mayor actividad agrícola, al año se generan miles de millones de pesos en productos agrícolas, los Estados que concentran la mayor actividad agrícola son Chiapas, Michoacán, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Veracruz, Estado de México, Guanajuato, Tamaulipas, Zacatecas, Oaxaca y Baja California, estos Estados emplean a más de dos millones de personas, y los 10 productos principales del campo mexicano son el MAÍZ el cual se da en Jalisco, Sinaloa, Michoacán y el Estado de México, CAÑA DE AZUCAR, la mayor producción se concentra en Veracruz, Jalisco y San Luis Potosí, otros productos producidos en campos mexicanos son el aguacate, pastos, sorgo, chile verde, tomate, alfalfa, trigo y papa los cuales también se dan en campos de Chiapas, por cierto, por el valor de su producción, Chiapas ocupa el primer lugar nacional en el cultivo del café y el segundo en la producción de plátano, mango, palma africana y el cacao, tres principales cultivos de árboles frutales ocupan aproximadamente el 4.6 % de la superficie sembrada y aportan 20.7 % del valor de la producción, es por ello y muy importante NO racionar el agua al momento que los usuarios de CONAGUA solicitan sus concesiones, por el lado de Nuevo León todo el año se siembra la cebolla, el ajo, sábila, cebollines, nopal, lechuga, ajenjo, rábano, coliflor, brócoli, betabel, acelga, mejorana, espinaca, menta, mejorana, cilantro, apio, perejil, romero, alfalfa, la zanahoria y las habas, y en PRIMAVERA chayote, chía, chile piquín y chile de árbol, es muy variado lo que se siembra en Nuevo León, pero también destaca la papa, los pastos y la naranja, el mencionado Estado destaca por sus exportaciones de productos agrícolas y alimenticios, por lo tanto es muy importante el agua, CONAGUA debería estudiar bien y buscar la solución para NO racionar el agua, por el lado de Sonora, destaca con gran potencial los chiles, tomate y cebolla, de igual manera el melón, la calabaza, calabacita, la sandía, pero, Sonora ocupa primeros lugares a nivel nacional en exportación de productos agroalimentarios como el trigo y la uva, cuenta mucho el agua, clima y suelo con las que cuenta, con esto se hace una correcta producción de estos cultivos y alimentos, es por ello muy importante saber por parte de CONAGUA que no solo es seguir protocolos, sino estudiar muy bien a fondo el no racionar ni bajar la dotación de agua a los empresarios y personas dedicadas al cultivo, tan solo en Chiapas se ha racionado demasiado el agua, casi siempre los empresarios andan mendingando una concesión para trabajar correctamente, no debe haber ni existir condiciones que les pueda afectar a quienes se dedican a las diversas actividades y que tienen que ver con los productos planteados aquí, estoy muy seguro, que si alguien de Conagua lee esto le va a dar mucho sueño porque se necesita tener demasiada agudeza en lo que acabo de detallar, Conagua a nivel nacional raciona el agua y no debe ser así, la dotación de agua es muy importante, de igual manera no deben poner ninguna sola traba ni que el tiempo transcurra mucho para poder otorgar una concesión, los empleados de Conagua en todo el país deben auxiliar a las empresas para poder asesorarlos y obtener con mayor facilidad las concesiones, de igual manera es importante bajar recursos federales de fondo perdido para ayudar a los empresarios y obtener la mayor producción posible, no se trata de racionar los productos, porque, entre más productos más baratos están en el mercado mexicano, de nada ayuda Conagua con su plan negativo que traen, se deben investigar a los Directores de todas las oficinas ubicadas en cada capital de Estado, esto lo vengo solicitando desde el año pasado y se va avanzando, de igual manera, se necesitan directores con larga trayectoria en Conagua, no directores improvisados, porque las consecuencias para el país son totalmente negativas, hay comunidades incluso que no tienen agua y necesitan hacer sus propios pozos pero para ello se necesita concesión, de lo contrario, carecen del vital líquido.