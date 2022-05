Asesoría legal

Lic. Julio cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

Contaminación al medio ambiente

Son muchas las empresas de consumo masivo las que más contaminan el medio ambiente, entre otros está PEMEX y las pequeñas industrias, un 75 % de los lagos, lagunas, ríos y otros cuerpos de agua en nuestro país tienen grados de contaminación, CONAGUA ha llevado a cabo programas de Tratamientos de aguas, sin embargo, el gobierno desconoce la calidad en la que están más de la mitad de los 653 acuíferos que hay en nuestro país, los directores de las Comisiones de Agua en todo el país no les interesa el tema, prefieren no destinar recursos para la investigación de la calidad del agua, y más peor aun actualmente con el gobierno federal que tiene un presidentes con ideas de austeridad, no destina los recursos económicos necesarios a las dependencias creyendo que los funcionarios se van a robar ese dinero y que él es el único que puede controlarlo todo con sus ideas socialistas y copias de otros países, tan solo la Ciudad de México tiene plantas de tratamiento de agua obsoletas, en varios Estados del país el agua que sale de la llave en los hogares es oscura, y en muchas comunidades ni siquiera eso tienen, también los mares del Golfo de México se ha visto afectada, hay que recordar que Petróleos Mexicanos (PEMEX) produce la mayor parte de la gasolina, turbosina, combustóleo y gas licuado del país, por parte de esta paraestatal mencionada como de otras privadas son los que más contaminados tienen los ríos, playas, mares y lagos, los desechos industriales de la actividad petroquímica y los constantes derrames de petróleo y sus derivados en diversos ríos han contaminado sus aguas y sedimentos con metales pesados y sustancias químicas tales como el zinc, manganeso, cobre, mercurio, plomo, cromo, níquel, vanadio, y 9 organoclorinados volátiles, cuyas concentraciones exceden los límites permisibles en normas internacionales y nacionales, en algunos lugares del país ciertos complejos petroquímicos han afectado los ecosistemas y la biodiversidad de ríos y sus zonas costeras, han atentado contra el desarrollo de la pesquería artesanal, la cual, ha sido una fuente de ingresos y alimentos para numerosas familias, incluso, han afectado las condiciones sanitarias de la población y la han expuesto a una situación de riesgo y vulnerabilidad ambiental, PEMEX ha llevado a cabo derrames de petróleo por negligencia y descoordinación del personal de la citada dependencia, situaciones que pueden evitarse, sin embargo, no se ha visto que esta dependencia haya sido sancionada porque pertenece al mismo gobierno, por otra parte, la contaminación ambiental afecta a las ciudades por descuido de sus mismas autoridades, eso afecta económicamente más aparte que les da una mala imagen y afectación física y mental a los ciudadanos, la contaminación es de aire, suelo, visual y auditiva, por ejemplo, los problemas de medio ambiente van desde la emisión de humo y gases de vehículos, no hay conciencia en la gente que maneja sus vehículos y dueños de transporte público, los cuales, pueden migrar del combustible tradicional (gasolina, diésel) a gas natural, ¿motivo? Para evitar hasta un 95 % de contaminación al medio ambiente y a las personas, los diversos gobiernos estatales no implementan programas eficaces debido a la falta de iniciativa y estudios mercadológicos, prefieren crear programas corruptos como los del centro del país que se llaman “EL HOY NO CIRCULA”, esos programas son totalmente obsoletos y se prestan a la corrupción, los gobiernos se rascan la cabeza dizque preocupados por la contaminación y originalmente no hacen absolutamente nada a favor del medio ambiente ni de las personas, los encargados de gobierno para combatir la contaminación no hacen nada, son una bola de holgazanes que solo hacen trabajo de oficina y no de campo, si al presidente de la república no le importa la contaminación, pues mucho menos a las autoridades inferiores, y quienes si aman su trabajo, están atados de manos y con la boca cerrada porque podrían afectar intereses de “otros” y entonces tendrían que ser despedidos, SEMARNAT está lleno de gente que no hace bien su trabajo, hay muchísimo campo en el área ambiental, pero, solo se dedican a crear programas estúpidos como dar arbolitos y no defender con uñas y dientes lo que realmente afecta al medio ambiente, la contaminación altera la cantidad de nutrientes, lo que hace que se convierta en algo muy perjudicial para los árboles y su salud inicia a empeorar, en lugar de regalar arbolitos, deben utilizar árboles para su estudio y sacar entonces datos concretos, pero no, lamentablemente nadie en todos los gobiernos estatales y ni en el federal tienen un gramo de iniciativa, es bueno sembrar árboles porque con ello se reduce la contaminación, pero más que ello, es estudiar y defender el ambiente, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura solo se la pasa dando datos de lo que sucede al medio ambiente, pero, originalmente, esas oficinas son más para cuestiones políticas que para hacer su trabajo, lo mismo pasa con la SEMARNAT, CONAGUA y otras dependencias, incluso, hay un partido en nuestro país que es color verde y habla sobre la ecología, pero realmente se cuelga de esas siglas para acomodar a personajes políticos en presidencias municipales, Gubernaturas, ocupan curules en el Congreso de la Unión y el Senado, pero, solo hasta ahí, porque el medio ambiente brilla por sus luces, no defienden lo que ellos dicen representar, solo quieren llegar al poder como unos perros hambreados, tan solo en Chiapas, hubo un Gobernador de extracción verde ecologista y nada hizo por ese hermoso Estado que tiene más del 70 % de recursos naturales, ha habido deforestaciones en casi todo el país y nadie dice absolutamente nada, con esas acciones disminuye la cantidad de oxígeno, hay grupos de personas en todo el país que se organizan para defender por conservar sus reservas de agua, tal como sucede en Sonora, los Yaquis defienden mucho el agua y su zona territorial, hay que recordar que este grupo junto con los mayas y los indios Wixárikas son los descendientes de los primeros pobladores, lamentablemente, para los intereses mezquinos de los políticos y empresariales ellos representan un estorbo, hay también zonas indígenas que no son nunca escuchados, aun teniendo en el Congreso de la Unión a una representante de los pueblos indígenas del país, a la Diputada Federal Irma Juan Carlo, desafortunadamente este personaje político solo representa los intereses de su natal Oaxaca y también ni siquiera sabe lo que es hacer política ni sabe lo que son las palabras diplomáticas, no sabe ejercer su cargo en el que fue electa, ya que está rodeada de gente inexperta igual que ella, esta Diputada es Presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas y es una más de los Diputados y Diputadas que no dan la cara a su pueblo ni al país, ni tampoco propone absolutamente nada para el bienestar de los indígenas de todo México, las personas encargadas de recibir personas en su despacho en San Lázaro son personas prepotentes y altaneras, investigación que MERCADOTECNIA DE MEXICO hizo con personas que llevó a esa Comisión para ser escuchados y les fue negado el apoyo, ni siquiera tienen la visión de presentar iniciativas que ayuden al progreso de los indígenas del país, empresas poderosas se asientan en lugares donde también hay indígenas y sus derechos son vulnerados debido a que incluso, sus estudios de impacto ambiental no están bien sustentados y aun así son aceptados para su asentamiento, vergüenza les debería dar a los Diputados y Diputadas aprobar su reelección ya que no han hecho absolutamente nada a favor del país, solo aprueban iniciativas que el Presidente de la Republica presenta, se podría decir que el Congreso de la Unión está al servicio del Presidente debido a que tienen la mayoría de representantes de su partido, varios Estados son hermanos del mismo dolor, erosión de suelos, desertificación, ganadería extensiva, sobrepastoreo, derrames de crudo, contaminación de gases por vehículos, pero nadie, absolutamente nadie hace nada por el medio ambiente, a nadie le importa aunque les afecte, nadie utiliza las redes sociales para proteger al planeta, nadie tienen esa iniciativa, solo usan las redes para situaciones negativas, no hay valores en la mayoría de las personas, hay que opinar más ayudando al medio ambiente, no tirar basura en las calles, cuidar el agua, cambiar de combustible a gas natural, supervisar a las empresas contaminantes y sancionarlos, y también, que las autoridades no sean tan abusivas con las personas vulnerables.