Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Continúa cobrando victimas la carretera de la muerte (costa-soconusco), autoridades nulas…

Es lamentable que el tramo Carretero que comprende de la ciudad de Tapachula hasta llegar a Mapastepec este en deplorables condiciones lo que dificulta su transitar, los grandes hoyancos asemejan a cráteres lunares lo cual es un peligro para los automovilistas y turistas que por fuerza se ven en la imperiosa necesidad de transitar por esa importante arteria federal, es por eso que los habitantes de esos núcleos poblacionales lanzan un SOS a la secretaria de comunicaciones y transportes para que de inmediato dar un jalón de orejas a la empresa App para que le dé celeridad a los trabajos de mantenimiento de esa carretera que ya se le conoce como la carretera de la muerte, desde que uno sale del municipio de Tapachula hasta llegar al municipio de Mapastepec se pueden observar los grandes hoyos en las carpeta asfáltica lo cual dificulta el tránsito vehicular y representa un grave peligro para los automovilistas, y la prueba está en que ese tramo carretero ha cobrado varias víctimas, es por ello que es necesario que la SCT en Chiapas le exija a la empresa App le dé celeridad a los trabajos de mantenimiento de ese tramo que es transitado por miles de automóviles. Es molesto que al llegar al crucero de Mazatán el tramo carretero empieza a dar molestias, muy graves y severas a los automovilistas, porque tienen que hacerle al malabarista para poder librar esos hoyancos, porque si caen en uno de esos cráteres lunares dios los agarre confesados. Los que transitamos ese tramos carretero cada semana corremos el grave peligro de sufrir accidentes graves debido a la falta de señalamientos, cabe destacar que en lo que respecta al tramo de Escuintla al puente Pacayalito existen otros grandes baches que hacen más lenta la circulación, por ello es necesario que la SCT en Chiapas tome en cuenta esta situación antes de que los accidentes cobren más víctimas y las lluvias deterioren más ese importante tramo carretero que comunica a los pueblos de la costa con la capital chiapaneca y otros estados de la república, ojala el gobernador Rutilio Escandón tome en cuenta este asunto que trae de cabeza a los costeños…sin cometarios

A PUNTO DE FALLECER HUELGUISTA…

Nos estaban comentando amigo lector que el joven Víctor Francisco Sarmiento Gómez hasta el día de ayer presentaba dolor de cabeza intenso, náuseas, debilidad y dolor del cuerpo, y no precisamente porque estuviera infectado con el coronavirus, sino que debido a los 15 días de huelga de hambre y 39 de plantón frente al palacio de gobierno de Chiapas que lleva en exigencia de que se le haga justicia. Sus compañeros le brindaron apoyo con oxígeno y chequeo de signos vitales. Según se supo que la protesta es por el fraudulento procedimiento de admisión que injustamente le impidió ingresar a la carrera de Médico Cirujano de la Universidad Intercultural de Chiapas, a pesar de haber quedado en la posición 73 por desempeño académico de un total de 320 aspirantes. Qué casos, en otros tiempos no se dejaba morir al huelguista, pero cada quien con su cada cual…ver para comentar

GALLINA QUE COME HUEVO, AUNQUE LE QUEMEN EL PICO…

Amigo lector siguiendo con otro capítulo más de la telenovela universitaria donde la principal protagonista es la directora de la facultad de negocios la Carola y su príncipe azul, que a la ves es su protector, y que tienen engañado junto con la culebrita al marimbero rector por que le juegan su cabecita al paniaguado marimbero, podríamos decirte que los mentores remembraron que, en estas mismas fechas, se preocuparon un viernes en presentar un libro denominado “La libertad de expresión y el internet” cuyo autor dijo ser Doctor en Derecho, Alejandro Herrán, además de Notario Público, patrocinado por el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNACH, de donde emergió el marimbero Rector, agregaron que quienes presentaron, tanto al autor como a su libro, fueron nada menos que otros doctores, el protector de la Carola, así como el director de administración y otros que trabajan como “asesores” del Rector, alabando a tan distinguida obra, que bastó para que compañeros periodistas, alumnos y maestros del campus IV, poner en tela de duda el contenido de la obra que a su decir, no tiene nada de aspectos legales y jurídicos como era de esperarse, solo contiene el morbo de comparación de experiencias de otros países, que ni se acordó del asunto de Trump….. cuando una compañera alumna y otra periodista de radio le cuestionó sobre la libertad de expresión de su autoría que no le supo contestar, sin restar el crédito del autor de su aportación de lo que todos conocemos que consagra nuestra Constitución y las convenciones y de los Derechos Humanos en ese sentido, existen otras editoriales serias que han retomado ese tópico con más profundidad y propuestas, además, quienes le aplaudieron en el aula magna fueron nada menos que los del presídium, Brizuela, el protector de la Carola, y otro dizque “asesor” del marimbero, así como el Comité de Finanzas de la UNACH, la “Flor marchita”, la “Carola” y los obligados y acarreados alumnos y maestros para casi llenar el aula magna. Los maestros también comentaron a este columnista que, “Casualmente ese mismo día, por obra de magia del protector de la Carola su príncipe Azul logro traer al Comité de Finanzas de la UNACH, a sesionar a esta Facultad de Negocios, con puros números rojos y sin dinero, según los mentores universitarios, sin conceder. Po otro lado los catedráticas adujeron que continuando con sus desatinadas actividades la Carola, a principios de este mes de marzo, en su afán o igual, desesperación por mantenerse como susodicha directora la “Carola” sigue con sus amenazas y chantajes a los alumnos jefes de grupo y sus compañeros, así como a los atemorizados maestros de obligarlos a que concurran a la cancha de basquetbol para que hagan montón a un falso acto de homenaje a la bandera, desconociendo que pertenecemos y somos una facultad profesional de una Institución Universitaria Autónoma en todos los aspectos y materias, de balde se dice universitario ese príncipe azul, ya no sabe nada de la ley orgánica, que dicho sea de paso, de eso hablaremos más adelante, ya que sin decir agua va, se las dejaron Cayetano la nueva ley orgánica reformada y transformada y nunca se sometió al escrutinio o análisis de las bases trabajadores y las consecuencias ahora está a flor de tierra maestros despedidos, pero bueno ese es otro tema, admitieron los mentores, aduciendo al mismo tiempo que, a pesar de eso poseemos una ilustre y solemne Bandera como verdaderos mexicanos, para utilizarla en actos y ceremonias cívicas en su honor y para afirmar entre los alumnos, administrativos, maestros y docentes el culto y respeto que a ella se le debe profesar o con motivo de celebrar un aniversario más de los movimientos y fechas conmemorativas de trascendencia en la vida e historia de la Nación, como lo es la Revolución, Independencia, La Reforma y la Cuarta Transformación 4T del cambio profundo para el país que pretende el Presidente AMLO, así como dentro de otros el natalicio de Morelos, Hidalgo, Benito Juárez, Madero, Zapata, Pancho Villa y para no olvidar y mantener vigentes los ideales de la libertad y de justicia, razón por la cual desde muchas administraciones pasadas orgullosamente contamos con ese lábaro patrio, pero al mismo tiempo repudiamos que la súper directora “Carola” le sirva o la utilice como medio de control, presión y represión en contra de la comunidad universitaria de obligarnos a asistir a ese reprobable mitin más que cívico, fue político para pretender seguir engañando al Rector, en complacencia con la Secretaria General “Kena” la culebrita que de nada le sirve a la Universidad, ni para las estampilla de correspondencia del correo. Más adelante los catedráticos de la máxima casa de estudios fueron claros al decir, Podrán obligar a los alumnos de primer semestre, pero en ningún momento a los alumnos de semestres más adelantados, igual a maestros y docentes como nosotros, con conocimientos de la legislación universitaria y dignidad de docentes que conocemos del ordenamiento del escudo, la bandera y el himno nacional, de no cometer infracción alguna en su relación laboral como docentes, eso se llama chantaje, acoso, extorsión, burla, farsa, acoso para obligar a la comunidad universitaria asistir al simulacro o simulación de un supuesto acto cívico, simulando que en esa facultad hay actividades y se trabaja. Sin embargo, remarcaron los docentes-investigadores, que la realidad que se vive en la facultad de negocios es otra y todo lo quiere maquillar con la mente maquiavélica y perversa del protector de la Carola, quien es el que manda, gobierna y dictamina en esa facultad ya que la inútil de la Carola es un cero a la izquierda, es decir una papa enterrada, por que insistir, -dijeron. En tratar de defender lo indefendible, bueno haría que ver 12 corazones con la Menchaca y de ahí podríamos estar justificando la defensoría del protector de la Carola, todo lo que dicen para sostener a la Carola –dijeron- es falso y contrario a la voluntad de toda la comunidad universitaria de obligar a concurrir a un desencantado y mentiroso acto cívico en donde nos quieren obligar a asistir contra nuestra voluntad, desperdiciando casi dos horas de clases de las materias en las aulas, sin tomar en cuenta que todos los universitarios merecemos un real y legitimo respeto como ciudadanos en atención al ordenamiento legal del escudo, la bandera y el himno nacional que como una facultad profesional de una institución Universitaria Autónoma en todo los aspectos legales, no se comete infracción de ninguna naturaleza de esa normativa legal. Acotaron los mentores…Pero bueno amigo lector, a pregunta obligada es, ¿hasta cuándo seguirán sosteniendo a la inútil Carola en la facultad de negocios si es una inútil y buena para nada, pero mañana seguiremos, primero dios, dándoles a conocer otro capítulo más…bueno amigo lector, hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK