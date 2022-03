Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Continua “haciéndose de mulas pedro”, edil cacahoateco, adquiere residencia en terranova

Te acuerdas amigo lector que te había dicho que había más sobre las adquisiciones que el nefasto edil de Cacahoatán estaba realizando, pues hoy te comentare lo que denuncian regidores plurinominales de esa otrora Villas de las Hortensias sobre los bienes inmuebles que el inútil alcalde de ese municipio sigue adquiriendo. Resulta que los regidores que hace unas semanas se manifestaron frente al palacio municipal de Cacahoatán, con cartulinas con leyendas que decían, “Señor presidente, sindico, y secretario municipal de Cacahoatán, exigimos nos hagan entrega una copia certificada del acta de cabildo ordinaria de fecha 12 de octubre en base al derecho constitucional que nos asiste”. Y donde le exigieron al torpe alcalde Trumpudo Sen, que también les entregara el acta de cabildo donde se compruebe la entrega de la cuenta pública del mes pasado (septiembre), toda vez que hasta el momento no se les ha convocado para su análisis y firma, también recordamos amigo lector que hace unos días los regidores molestos según se supo, sin conceder. Se dice que también denunciaron que al inútil alcalde cacahoateco le llego la exigencia del pago de por lo menos 3 millones de pesos por unos laudos que se ha negado a pagar, mientras que a los regidores ya les llego un apercibimiento de pago y con multas por no hacer ese pago en tiempo y forma de parte del ayuntamiento que en mala hora fue a caer bajo la irresponsabilidad del cerrado, testarudo y terco acalde Julio César Trumpudo Sen. Nosotros, han dicho los regidores cacahoatecos, le dijimos con anticipación al edil que viera ese asunto de los laudos para que no tuviéramos problemas, sin embargo, el mediocre edil ante su cerrazón, estulticia y soberbia, “le valió madre”, y hoy estamos viendo las consecuencias. Por otro lado, la cerrazón, estulticia, torpeza y mediocridad del Presidente Trumpudo Sen, dijeron gente cercana a ese inepto edil Trumpudo Sen, que la compra de un rancho que el edil Julio Trumpudo Sen, hizo con el ex edil oriental está a punto de romperse, toda vez que el Trumpudo Sen se ha negado a cubrir la no despreciable suma de por lo menos 700 mil pesos, según cuentan, sin conceder. Así mismo, se dice, está a punto de obtener varias demandas por negarse a pagar deudas de bienes inmuebles que ha ido adquiriendo, como una Cabaña rumbo a Unión Juárez, de por lo menos 3 millones de pesos. El Casanova de Huarache su última adquisición que logro, según comentan sus cercanos asesores, es una residencia de por lo menos 5 millones de pesos en un fraccionamiento “FIFI” allá en mi pueblo, Tapachula, dizque para vivir con su princesita. Lo cierto es que, según dicen, el contrato de compra venta del rancho o predio que hizo con el oriental ex alcalde está a punto de deshacerse ese negocio por la falta de pago y sobre todo negación a solventar su deuda de por lo menos 700 mil del nefasto edil julio Trumpudo Sen. Bueno, pero el Casanova de Huarache, no solo salió bueno para adquirir predios, ranchos, cabañas e inmuebles lujoso, sino que también para colocar en nóminas a gente que le aplaude sus torpezas como la supuesta contratación que hará dentro de breve (sino es que ya la hizo) de una mujer, que se dice no tiene profesión a la que supuestamente hará “asesora” de Cultura de la presidencia municipal, con un salario que oscila entre los 25 mil a 35 mil pesos, es decir ganar más o menos como los ex ediles convertidos en sus asesores, (que dicho sea de paso no le asesoran para nada, por el contrario balbucean sus torpezas y tonterías), según comentan regidores que a la ves dicen que, la administración del alcalde Julio Trumpudo Sen, esta de cabeza y para su mala suerte sus Aviadores, perdón, “asesores”, ex ediles, han comentado que el alcalde cacahoateco no se deja ayudar, es un soberbio, prepotente y déspota, por lo que ante la cerrazón han decidido retirarse, pero, eso sí, continúan cobrando. La Bomba la hicieron estallar los regidores plurinominales quienes le han enfrentado, lo cual podrían ser secundados por algunos líderes de lucha social y tomar la alcaldía de ese lugar si el edil no reacciona y resuelve sus problemas. El grave problema de la negación del pago de sus adquisiciones bienes inmuebles, así como la de liquidar los laudos, aunado a ello, la falta de entregar la cuenta pública de varios meses lo están sepultando y sobre todo el andar de enamorado y de casanova hoy lo tienen entrampado al inútil alcalde comentan los regidores. El pago que se le exige haga a los trabajadores por los laudos ganados de por lo menos 3 millones de pesos, tienen a los regidores y al propio alcalde con el agua hasta el cuello, le advertimos -comentan- al edil lo solucionara, pero, como siempre su cerrazón y soberbia pudieron más y le valió madre, hoy no solo tiene que pagar ese laudo, sino que también los regidores están bien abrochados por las sendas multas que les llego. Seguidamente está el problema de su cuenta pública que regidores plurinominales del partido verde y de MORENA le exigen exhiba ante el cabildo porque hay que recordar que de no entregar la cuenta pública también habrá multas y recargos y quienes serán los paganos, a mí que les importa. Otro problema, personal, es el de la deuda con particulares a quienes les compro lotes, rancho, fincas, o cabañas y que al decir de varios ciudadanos y regidores de ese mal logrado ayuntamiento sigue comprando, como la casa o residencia en Terranova, allá en mi pueblo Tapachula. Cabe destacar que los regidores se han negado a firmar la cuenta pública porque dicen que está llena de atrocidades y una serie de irregularidades. Los regidores plurinominales encabezados por Sostenes pueden significar la caída del edil, sino se pone abusado, toda vez que se ha ido ganando el rechazo, y el repudio de la sociedad, así es que el que avisa no traiciona…sin comentarios

REFORZAMOS ESTRATEGIAS PARA ERRADICAR VIOLENCIA CONTRA MUJERES

Al encabezar la Entrega de Equipamiento para el Fortalecimiento y la Dignificación de las y los Policías Municipales y la Inauguración de la Unidad de Atención a la Violencia de Género en Suchiate, el fiscal general Jorge Llaven Abarca reiteró el serio compromiso de la Fiscalía General del Estado (FGE) de reforzar las estrategias para la erradicación de la violencia en contra de mujeres, niños y niñas de Chiapas, señalando que es fundamental la participación de la ciudadanía para prevenir este flagelo que daña el tejido social, al mismo tiempo enuncio que la seguridad debe ser el punto de partida de los gobiernos municipales, resaltando que hoy en Chiapas hay una Fiscalía del Estado comprometida en cerrarle la puerta a la impunidad. En ese sentido el funcionario estatal asevero que, “Vamos a sumar esfuerzos, quien cometa un delito enfrentará la justicia, pero lo más importante es la prevención, es por ello que la ciudadanía debe participar y denunciar. Por otro lado, ahondo que, el delito que más se comete en Chiapas se da al interior de los hogares y sólo la vamos a erradicar trabajando juntos”. Llaven Abarca de igual forma dijo que hemos estado haciendo la talacha buscando siempre mecanismo de posibles soluciones a la problemática que se presente cumpliendo con ello nuestro firme compromiso de estar cerca de la gente y donde se nos requiera…ver para comentar

NO PERDAMOS NUESTRAS COSTUMBRES Y TRADICIONES: VALERIA SANTIAGO…

Luego de congratularse por el concurso de altares que se llevó a cabo virtualmente por motivo del festejo o celebración del día muertos, la diputada local del partido verde ecologista Valeria Santiago Barrientos afirmo que, por este tipo de eventos al asegurar que se fortalecen nuestras tradiciones, las cuales nos identifican como mexicanos. En el marco del Concurso de Altares por celebración del Día de Muertos, que se llevó a cabo de manera virtual por el Congreso del Estado, la también dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Chiapas, Valeria Santiago Barrientos, agrego que, en lo particular, ese concurso fortalece la tradición del Día de Muertos, fecha en que se le rinde homenaje a los seres queridos que han fallecido, por lo que invitó a las nuevas generaciones a preservar nuestro legado cultural, conocer y no permitir que se olviden estas celebraciones que nos identifican como nación. Más adelante la legisladora local enfatizo que es muy grato haber contado con la participación del jurado calificador que estuvo a cargo de Faustino Martínez Díaz, Roberto Fuentes Cañizales, Rafael Molina Matuz, Roberto Lorenzo Rueda, Edi Maber Suarez Rodas y, como invitado especial Adrián Cordero González, director de Travel Expert Chiapas. La legisladora del grupo parlamentario del PVEM, quien integra la Comisión de Culturas Populares, al final de su elocución acoto, “hacemos exhortó a los diversos sectores a seguir reafirmando nuestras costumbres y tradiciones y continuar con este tipo de eventos, a lo que añadió: “mantener y preservar nuestras tradiciones entre las nuevas generaciones es el compromiso que debemos asumir como sociedad, como padres y como chiapanecos”…sin comentarios…Por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK