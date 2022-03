Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Continuamos trabajando en unidad, federación y estado: Vila Dosal

El Gobernador de Mérida Yucatán, Mauricio Vila Dosal, como coordinador de la Comisión de Salud de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), al sostener una reunión con otros integrantes de ese organismo, con la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero y demás funcionarios del Gobierno, informó que se acordó continuar trabajando en unidad, los estados y la Federación, en todos los temas relacionados a la emergencia sanitaria y la reactivación económica. En esa reunión el gobernante Yucateco, Vila Dosal coincidió con Sánchez Cordero y Juan Manuel Carreras López, Gobernador de San Luis Potosí y presidente de la CONAGO, así como con los demás Gobernadores y representantes del Gobierno federal, en trabajar coordinadamente en las medidas de seguridad sanitaria, conviniendo que el indicador del semáforo para la federación y los estados se orientará fundamentalmente a medir los riesgos como un referente indicativo y tomar de manera conjunta mejores acciones en todas las áreas involucradas. Desde la sede de Bucareli de la Secretaría de Gobernación, Vila Dosal informo que se acordó con la titular de la Segob, los integrantes de la CONAGO y los funcionarios del Gobierno de México, que en esta nueva realidad la gobernabilidad es una prioridad que requiere buscar las vías para mejorar el diálogo sobre las bases de respeto y trabajo conjunto, que incluya los factores económicos, laborales, educativos y sociales de cada estado y la Federación. Agrego el mandatario de Yucatán que, Otro de los puntos de acuerdo, fue que la Secretaría de Salud del Gobierno federal (SSA) enviará a los Gobernadores y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, presentes en la reunión, la información para validarla y que se comparta en la próxima sesión de la CONAGO. Más adelante, Vila Dosal, remarco que ese encuentro se dio en un marco de cordialidad, respeto y positivo, en el cual se establecieron acuerdos y se refrendó el compromiso de diálogo entre los Gobernadores y el Gobierno Federal. En ese sentido el joven gobernante subrayo; «Hoy el enfrentamiento no le deja nada a nadie ya que estamos ante una situación muy complicada. Es el momento adecuado para dialogar y establecer acuerdos. Una de las demandas que hemos tenido los Gobernadores es el tema del semáforo epidemiológico federal, que no tenga un carácter obligatorio. Eso fue lo que se platicó ampliamente y se llegó al acuerdo de que el semáforo sea indicativo, es decir, será de referencia para tomar las decisiones en nuestros estados», al mismo tiempo indico el gobernante que es de suma importancia replantear el marco conceptual de las medidas sanitarias, ya que las reglas establecidas en el mes de marzo, al inicio de la pandemia, correspondían a una situación que se vislumbraba temporal, pero ahora las condiciones han cambiado. Se seguirá dando prioridad a la salud, sin dejar de lado los aspectos económicos, educativos y de gobernabilidad. Es por eso que, acoto, «La pandemia dejó de ser emergencia y ahora es una situación con la que tenemos que vivir, por lo que las medidas establecidas en marzo ya no son acordes a la situación actual, por lo que es momento de comenzar a analizar que tendremos que vivir con el virus y a establecer mecanismos que nos permitan a transitar en esta situación a largo plazo porque no tenemos una fecha para que la contingencia termine», detalló el Gobernador…sin comentarios

ESTAMOS UNIDAS TODAS LAS INSTITUCIONES PARA ENFRENTAR TODO: LLAVEN

Luego de dar a conocer que en una gira de trabajo por la costa Soconusco de la entidad, el fiscal general Jorge Llaven Abarca, indico que supervisó los trabajos de la Fiscalía de Distrito Istmo Costa en el municipio de Arriaga, en donde exhorto a los trabajadores fiscales y secretarias a continuar generando la confianza ciudadana en la Fiscalía General del Estado y a fortalecer la atención al delito de violencia de género a través de la política de Cero Impunidad y Cero Tolerancia. Así mismo informo que en esa vista se reunió con las y los servidores públicos, resaltando las políticas públicas del gobernador Rutilio Escandón Cadenas a favor de las mujeres, ya que “la prioridad en este gobierno es garantizar y fortalecer el acceso a la justicia a todas”. Así mismo indico Llave abarca que de igual forma comino a todos los trabajadores de esa fiscalía a implementar acciones que contribuyan a la prevención del delito y de la violencia de género en Arriaga, al ser un municipio con mayor presencia de mujeres inmigrantes. Es por ello que, “Estamos unidas todas las instituciones para hacer frente y atender a niños, niñas y mujeres para que no sean víctimas de un delito y tengan las herramientas para el desarrollo de una vida libre de violencia”, y remarco, hoy en Chiapas estamos bajo un marco de derecho de cero impunidad…ver para comentar

LA FRASE DEL DIA…

“Prioriza la adopción de mascotas, no la compra, y establece campañas gratuitas de esterilización”. Lo dijo en su cuenta de redes sociales el coordinador de la fracción parlamentaria del partido verde ecologista de México en el senado, Manuel Velasco Coello.

LOGRA FGR DELEGACION CHIAPAS CAPTURA DE TRAFICANTE DE ANIMALES…

Alejandro Vila Chávez delegado de la Fiscalía General de la Republica en este estado aseguro vía celular que esa delegación a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), logro la detención de una persona, debido a su posible y probable responsabilidad en la comisión del delito contra la biodiversidad, en su modalidad de transporte ilegal de especies, al asegurarle alrededor de 50 cotorros y dos tigrillos en peligro de extinción. El fiscal de la federación agrego más adelante que según al Informe Policial Homologado (IPH), elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la subsede en Palenque, Chiapas, cumplimentaron un oficio de investigación en la aduana Dos Bocas, que se ubica en Catazajá, en donde realizaron revisiones de rutina a transportes públicos y privados. Agrego más adelante el fiscal federal en esta entidad que, Al momento de revisar un autobús con placas de circulación del servicio público federal, encontraron en el interior de una caja de plástico y otra de madera, 50 cotorros guayabera de color verde y dos tigrillos, por lo que detuvieron en el lugar a Marco “M”, quien iba como pasajero y quien no contaba con ningún permiso para transportar a los animales. Al final acoto que, El imputado y lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal (MPF), quien continúa con la integración de la carpeta de investigación por el delito contra la biodiversidad…sin comentarios

ROSY URBINA PONE EN MARCHA PROGRAMA, “TU GOBIERNO TE ESCUCHA”

La alcaldesa de Tapachula Rosy Urbina Castañeda dio a conocer que con el fin de proporcionar atención y acercar los servicios de las distintas dependencias a los tapachultecos, se puso en marcha el programa “Tu Gobierno te Escucha: visitamos, escuchamos y solucionamos”. Agrego la edil huacalera que desde el Centro de Desarrollo Comunitario (CEDECO) de la colonia El Progreso, se instalaron las brigadas que brindaron consulta médica general, odontología, optometría, enfermería, corte de cabello, vacunación antirrábica, terapia para mujeres en situación de violencia, taller de manejo de emociones para la juventud, prevención del acoso callejero, taller de elaboración de cubrebocas, trámites, becas, clases de box, entre otros. De igual forma dio a conocer Urbina Castañeda que ese programa vendrá a darle una mayor atención a los colonos y sociedad en general.

La edil de la otrora Perla del Soconusco agrego que toman parte en ese programa de beneficio social, Las secretarías, de Salud, de Igualdad de Género, de la Juventud y Deporte, Educación y Cultura, Desarrollo Urbano y Ecología, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula, Obras Públicas, Planeación y Desarrollo, Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Protección Civil y Servicios Públicos, participan de esta manera en el programa atención en las comunidades, ejidos y colonias del municipio que se realizará todos los sábados. De igual forma la alcaldesa adujo que el programa “Tu Gobierno te Escucha: visitamos, escuchamos y solucionamos”, es parte del compromiso de brindar servicios directos en beneficio de la población Tapachulteca. “Hoy que estamos viviendo una etapa de cambio, queremos estar más cerca de los ciudadanos, escucharlos y resolver las necesidades para que juntos podamos salir adelante”. Al final y en su momento al hacer uso de la palabra el señor Gilberto Arroyo Solís, quien habló a nombre de los colonos de El Progreso, señalo que ese programa es una oportunidad de desarrollo y bienestar, ya que la atención médica, atención ciudadana y los talleres representan un mejoramiento en la vida de cada una de las familias, aunado a las obras de pavimentación que se han realizado en este centro poblacional…sin comentarios…Por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK