Puntos Fiscales

Contrapeso político

José Luis León Robles

Twitter: @pepehuicho2578

Muy buenos días distinguidos lectores, como cada semana nos encontramos en esta columna con temas trascendentales del momento, aclarando que mi opinión es muy personal en base a mis acontecimientos común como cualquier ciudadano y mi experiencia profesional, lo cual queda de manifiesto para no herir susceptibilidades partidistas, sin embargo el día de hoy denomine el tema contrapeso político toda vez que en cualquier país democrático siempre debe existir una corriente que permita cumplir una función de contra peso político, las oposiciones fácticas en un país que se considera democrático puede y ocasiona el centralismo político lo que en ello debemos tener mucho cuidado en estar al pendiente como ciudadanos rectores y vigilantes de la democracia que no exista el riesgo de perderlo. Este pequeño preámbulo nos sirve para reflexionar como se encuentra actualmente nuestro país, hemos observado que existe un centralismo autoritario como en los años del viejo PRI, la libertad de expresión se encuentra opacado con mensajes contundentes de medios conservadores o pagados por ellos, y en ello debemos recordar que la libre expresión no puede estar amenazado por ningún servidor público, y las opiniones personales encaminadas únicamente a nutrir una lluvia de opiniones de cualquier tema que vaya en relación a cualquier gobernante, esto origina otro panorama que podemos unirlo en un contexto plural la realidad del gobernante, la realidad del gobernado, nuestra realidad. Ahora bien, en el actual gobierno que encabeza López Obrador es inminente la rivalidad, odio, rencor, es decir un cumulo de sentimientos negativos que tiene con el pasado, uno de los personajes del pasado es nada más ni nada menos con Felipe Calderón Hinojosa expresidente de México, y de alguna manera el actual sistema político necesita un buen adversario político que puede ser el contrapeso que necesita nuestra democracia, recordemos que al inicio del sexenio el gobierno federal intervino en la remoción de uno de sus integrantes, Medina Mora, la historia ya lo sabemos, un poder judicial que fue blanco no solamente de noticias amarillistas derivado del conflicto entre esos dos poderes, manifestaciones agresivas en contra de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, simpatizantes del partido en el poder fueron identificados de ese hostigamiento disfrazado de manifestación. Hoy recapitulo unas declaraciones por demás preocupantes que realizó el presidente de la república mexicana en contra del INE, “se acababa el INE si México libre obtenía el registro como partido”, una frase muy condicionante exteriorizado por el presidente de la república, me imagino como realizarían el trabajo algunos operadores políticos dentro de ese organismo autónomo. Si bien uno de los negocios para negarle el registro como partido político fue la no identificación de recursos como aportaciones a través de un sistema de monedero electrónico, lo cierto es que aún falta mucha tela de donde cortar en este caso, simple y sencillamente esa papa caliente denominada México Libre le quedará en última instancia al tribunal electoral del poder judicial de la federación. Por otro lado en el tema político nacional los gobernadores que integran la Alianza Federalista que acusan al presidente Andrés Manuel López Obrador de tratarlos con desdén, un desprecio, una distancia, y que según quienes lo conforman representan un 23% de la recaudación de impuestos federales y que la misma federación no reconoce esa gran participación que tiene esos estados, lo que considero que es bueno que exista la oposición real en México, si observamos nuestra historia siempre ha existido oposición al sistema y en ello fomentar nuestra democracia sana por lo que debe existir un respeto de, solidaridad y respaldo para las entidades. La salida de los gobernadores que integran la alianza federalista se basan en que la Confederación Nacional de Gobernadores perdió fuerza y todo los objetivos por la cual se constituyó como un órgano de interlocución entre gobernadores para lograr acuerdos que incidieran en el bien de todos los mexicanos, simple y sencillamente hoy forma parte de los gobernadores que únicamente se reúnen para cumplir únicamente con los protocolos de una irreal oposición que ni siquiera, por ello esta contraposición en nuestro sistema político es por demás sano.