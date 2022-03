Asesoría Legal

Control a choferes del transporte público

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Las violaciones a mujeres en el transporte público se dan porque los empresarios del transporte están en contra de las aplicaciones para que sepan los usuarios quienes conducen el vehículo que los transporta, como otros datos importantes, es importante legislar en el Congreso de la Unión que se dé marcha inmediatamente a que los conductores de transporte público en todo el país se sometan a revisión para saber si su cuerpo se intoxica con alcohol o alguna droga, los choferes de Uber de igual manera deben portar un logo en la unidad especificando que la unidad es Uber, ya que esas unidades pasan desapercibidas como si fueran particulares, se siguen cometiendo violaciones y asaltos al interior de taxis, Uber, Colectivos denominadas combis y autobuses que cambian la ruta cuando llevan a una o dos pasajeras y entonces es cuando los choferes se ponen de acuerdo con algún sujeto más para violar a las mujeres que son usuarias del transporte público, ¿a qué se debe lo anterior? A que las unidades del transporte público en todo el país no tienen cámaras de circuito que deberían estar conectadas con la policía, no existe un padrón de choferes legalmente registrados en Movilidad de cada Estado, antes de seguir, comento lo siguiente, no hay que generalizar que todos los choferes del transporte público son iguales, hay quienes honran su trabajo, sin embargo, se practica mucho al interior del transporte público que hay choferes que solo cubren descansos y es probablemente ahí el problema, aun así, Movilidad de cada Estado y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por medio de Autotransporte Federal llevar a cabo operativos para detectar choferes que anden intoxicados, o bien, de plano, legislar y decretar por Ley que todo transporte público que circule en nuestro país de a conocer el chofer de base de cada una de las unidades tanto en el transporte de pasajeros(foráneo y local), carga y turismo, ser más exigentes y que los autobuses lleguen a su destino porque la mayoría a cierta hora ya no prestan el servicio, mienten en la prestación del horario, ejemplo, dicen iniciar a las 5 am y terminar a las 9 pm, pero, la mayoría de las veces empiezan a las 5.30 am y terminan a las 7 pm, hacen lo que quieren con los usuarios, no hay respeto de los choferes a los usuarios, los tratan con la punta del pie como si los choferes les hicieran un favor a los usuarios siendo que ellos tragan gracias a los usuarios, es muy importante y no quitar el dedo del renglón para que todos los choferes sean empadronados y que nadie más pueda usar la unidad del transporte público si no se encuentra registrado legalmente ante las oficinas de Movilidad o Autotransporte Federal, se trata de mejorar el transporte y la movilidad no de empeorarla, la mayoría de los empresarios transportistas son personas que ni estudios académicos tienen, cuentan con una unidad de transporte media chatarra y ya se hacen llamar exitosos empresarios, lo cierto es que el 80 % de los empresarios no saben realmente cómo se maneja la materia del transporte, ser empresario del transporte es trabajar en coordinación con las diversas autoridades de Movilidad y Autotransporte Federal, de hecho, las autoridades de Autotransporte Federal siempre han estado en la mejor disposición de trabajar y exponer ante el Congreso de la Unión Iniciativas de Ley, entonces, es el momento de hacerlo, MERCADOTECNIA DE MEXICO está preparando dos iniciativas de Ley en materia de transporte público para convertirla en Ley, los empresarios del transporte debemos dar un buen ejemplo, y es que, en ocasiones las empresas transportistas están divididas porque unos si están de acuerdo con el empadronamiento y otros no, siempre hay que pensar más allá, ¿a qué me refiero? Pensar no solo en los intereses de los transportistas, sino también en los intereses y la seguridad de los usuarios y usuarias, no deben existir más violaciones a mujeres en el transporte público, Autotransporte Federal y las diferentes oficinas de Movilidad de cada Estado, los lugares que encabezan la peligrosidad para las mujeres es en las tres principales ciudades de nuestro país, de igual manera el Estado de México es el lugar que encabeza los feminicidios en mujeres, y de igual manera en el resto de los demás Estados pero con bajo índice, donde la mujer es agredida con mayor frecuencia es en los taxis y Uber, transporte en el que no se lleva tampoco un control de empadronamiento de choferes, pero, como repito, el empadronamiento también beneficia a los conductores ya que si los choferes hombres o mujeres son agredidos por delincuentes es cuando pueden ser auxiliados de forma inmediata con la implementación de cámaras conectadas con la policía llevando el botón de auxilio al volante, botón que también debe tener la parte trasera del automóvil por si alguna mujer es atacada sexualmente por algún chofer de taxi o Uber, chofer y usuarios deben viajar de manera segura, se debe actualizar en toda la extensión de la palabra el transporte público, hay que sustentar correctamente una iniciativa del transporte público para presentarla, de igual manera se debe erradicar el monopolio que hasta la fecha se sigue practicando, es cierto que ya existe una ley para evitar esa vieja práctica, lamentablemente se sigue permitiendo, hay transportes locales conocidos como transporte urbano y suburbano y no trabajan algunas rutas porque supuestamente no les conviene, cuando una concesión se da para explotarla en ciertas determinadas rutas se debe respetar, pero no, como no hay una supervisión a fondo, hacen lo que quieren, si quieren trabajan la ruta, si no les conviene la abandonan y se van a trabajar otra ruta distinta dejando sin transporte a las personas que viven en colonias populares alejadas, los vehículos de Uber deben portar forzosamente un engomado que los identifiquen como Uber, porque cualquier vehículo se hace pasar por Uber y terminan violando a las mujeres, el empadronamiento es importante, así como bajar las aplicaciones para taxis, Uber y transporte Urbano Local y Foráneo para que los usuarios califiquen el servicio y de esta manera vaya mejorando, de igual manera, es importante destinar subsidios a transportistas que realmente si cumplan con el servicio de transporte desde taxis hasta camiones foráneos, los y las usuarias merecen respeto y es mucho mejor viajar en un transporte seguro, y el que no cumpla simplemente que les retiren las concesiones y las destinen a quienes si presten un buen servicio en general, como también es importante darles cursos de mecánica y primeros auxilios a los choferes, NO MAS VIOLACIONES A LAS MUJERES, NO MAS FEMINICIDIOS NI ATRACOS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO.