Comentario Zeta

Por Carlos Z. Cadena

Controversias y debate por regreso a clases. SEP promete regreso seguro y prudente a aulas

Las controversias, polémicas y debates en la sociedad chiapaneca sobre la postal del regreso a clases de los niños chiapanecos, se encuentran en su más alta expresión, y no empezó el 5 de Enero de este nuevo año, sino desde el mes de diciembre del año pasado (8 y 14) cuando el aun titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, informó que ya alistaban un plan para el regreso a las clases presenciales de manera segura y prudente para no poner en riesgo la salud de los estudiantes ante la pandemia de coronavirus o COVID-19.

«Se prepara un regreso a las aulas, seguro y prudente, sin titubeos ni riesgos, que brinde certeza en lugar de incertidumbre e inestabilidad, como ha ocurrido en otros países, ante un virus impredecible», aseguró, y agregando que Chiapas y Campeche podría ser los primeros para que los niños vayan a sus escuelas, por encontrarse en semáforo verde, fueron las palabras del Secretario de educación Pública federal, y el primero que lanzó el llamado de que Chiapas y Campeche serán las primeras entidades federativas de que sus niños regresarían físicamente a sus escuelas.

En esas fechas cacaraqueo, la SEP las estrategias de la educación en el año pandémico donde no ha habido clases desde el 23 de marzo, en nuestro país, cuando inició la Jornada Nacional de Sana Distancia por la emergencia sanitaria de coronavirus. La dependencia federal destacó que con el programa Aprende en Casa se respondió con rapidez a la emergencia sanitaria de COVID-19, salvando de la parálisis al Sistema Educativo Nacional, y hasta dijo que México ha tenido reconocimientos de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Un triunfalismo desesperado por la urgencia de un regreso a clases.

El 4 y 5 de enero de este año, el controvertido Subsecretario de salud federal Hugo López Gatell, informó que Chiapas y Campeche serían las primeras entidades federativas que regresarían sus estudiantes a las escuelas, y antes del “Día de Reyes”, lo confirmaría el propio Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien también habló de que Chiapas y Campeche volverían a clases a partir de los primeros días de febrero.

Magisterio no está de acuerdo con regreso a clases. “Son riesgos para los hijos”, señala.

Desde aquel 14 de diciembre del año pasado, y tras el anuncio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de un eventual regreso a clases presenciales para principios de este año, que ya corre, la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 del Sindicato-Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) consideró que todavía no era recomendable llevar a los niños, adolescentes y jóvenes a las aulas porque la pandemia no ha sido contenida y las escuelas carecen de las condiciones sanitarias óptimas. Los maestros calificaron a ese anuncio como un desatino o incongruencia de las autoridades educativas porque se estaba en la temporada invernal cuya disminución de las temperaturas hace propicio el aumento de las enfermedades respiratorias como la influenza y la propia Covid-19. (Sic).

A través de un documento, la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40 afirmó que no avala el regreso a clases presenciales hasta que haya las condiciones necesarias para proteger la salud y la vida de los estudiantes, maestros y demás personal que labora en las escuelas. Tampoco hay, apunta, la intención oficial de dotar de productos de higiene y desinfección en las aulas. (Elam Nàfate).

El dirigente de Bases Magisteriales Organizada Sección 40 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), David Guzmán Salas, insistió que el color verde en el semáforo epidemiológico sólo fue para reactivar la economía, y que reabrir las escuelas podía generar un rebrote de Covid-19 porque no hay condiciones de salubridad, higiene e infraestructura en los planteles del estado y eso pone en riesgo la vida de estudiantes, personal educativo y padres de familia.

Ante el pronunciamiento del Presidente de la República, personal de la Secretaría de Comunicación de la Sección VII del SNTE-CNTE anunció que la postura del magisterio chiapaneco es la que se determinó en la Asamblea Estatal Permanente, en la que “se exige a las autoridades educativas y de Gobierno las condiciones óptimas de salubridad, higiene e infraestructura en todas las escuelas del estado”.

El posicionamiento del magisterio se hizo luego del anuncio de la Secretaría de Educación estatal del posible retorno a clases para el segundo lunes de enero, con base a la Guía Operativa para un Regreso Seguro que plantea para el jueves y viernes reunión de Consejo Técnico Escolar para elaborar un plan y dar información a los padres de familia de la estrategia.

Guzmán Salas señaló que a unos días del posible regreso a clases presenciales que promueve la Secretaría de Educación ninguna de las escuelas de las zonas de la Sierra, Costa Grande y Chica ha sido desinfectada. “Ni la Secretaría de Educación ni la de Salud han brindado lo necesario para que las escuelas sean desinfectadas o tengan lo necesario para poner los filtros para prevenir más contagios”. (diario local)

Rapiditas. – Lamentable la noticia de la muerte de quien fuera un incansable luchador social, en Tapachula, como fue Juan Pablo Solís García, quien fue durante años dirigente de la CROM y que marcó una época en el sector obrero en la región del Soconusco. Un personaje con un liderazgo dinámico, férreo, transparente, alcanzando el respeto de los sectores sociales de esta región fronteriza de Chiapas. Descanse en paz Don Juan Pablo. Abrazo fraterno para sus hijos y la amiga Periodista Bethsabe Solís. Luz al viajero…Los partidos “Chiapas Unido” y “Mover a Chiapas”, partidos de casa, andan deambulando y no saben qué hacer, porque los dejaron tan mal acostumbrados que todo lo que confeccionaron en grupos de grilleros con rumbo al proceso electoral, pues los disque dirigentes les exigen dinero, pero como ya no hay, ya los mandaron por un tubo a los dirigentes estatales de estos institutos políticos. Como producto de la canasta básica se andan vendiendo con los partidos nacionales en Chiapas (Morena, PT y el PVEM) pero a estos no les interesan en lo que respecta a los diputados federales. Les dijeron que la otra semana van hablar. Ver para creer…Dixe.