Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Convoca Olger Villanueva a ediles de la costa- fronteriza a trabajar en equipo…

Luego de hacer un exhorto o un llamado respetuoso a todos los alcaldes de la costa fronteriza donde para fortalecer las estrategias de seguridad y justicia a fin de garantizar la paz de toda la sociedad de la franja fronteriza, el fiscal región costa-fronteriza Olger Villanueva Ovando aseguro que la agenda de seguridad es una prioridad para el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca las cuales están enmarcadas en las políticas del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, quienes todos los días en Palacio de Gobierno analizan la incidencia delictiva general y de alto impacto. Villanueva Ovando agrego que con esa misma dinámica hemos exhortado a los alcaldes de la costa fronteriza a trabajar en unidad con nuestro fiscal general y nuestro gobernador para que se siga manteniendo la paz y la tranquilidad y sobre todo seguir siendo un estado más seguro, los convoco, -dijo- a replicar la responsabilidad con la que se viene desempeñando nuestro gobernador Rutilio Escandón, y mantener una participación activa en las mesas de seguridad la cuales nos han dado muy buenos resultados. Con la metodología, los esquemas, estrategias y mecanismos de seguridad que nos marcan Rutilio Escandón cadenas y Jorge Llaven abarca gobernador y fiscal general respectivamente hemos estado combatiendo la delincuencia y los índices delincuenciales van a la baja, por eso les exhorto a los ediles a que no bajemos la guardia y trabajemos en unidad con nuestro gobernador. Al final acoto, «Tenemos que trabajar en equipo, solidariamente, fundidos en un crisol para ir cerrando filas en el pacto por la seguridad y focalizar esfuerzos en las estrategias que impulsa el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca, para la construcción de un Chiapas con más seguridad»…sin comentarios

FGR DETIENE A DEPREDADORES DE TORTUGAS GOLFINAS…

Luego de informar que la fiscalía General de la República (FGR), a través de su delegación en Chiapas, inició investigación en contra de una persona, por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la biodiversidad, en su modalidad de transporte de huevos de tortuga olivácea o Golfina, el fiscal federal Alejandro Vila Chávez indico que policías federales adscritos a la subsede en Arriaga, tras recibir una denuncia anónima se apersonaron en el tramo carretero Arriaga-Tapanatepec, a 500 metros de la caseta Fitosanitaria “El Paraíso”, para realizar revisiones a vehículos particulares y de servicio público. Así mismo le funcionario de la federación agrego que una vez estando en el lugar de los hechos, observaron un autobús de pasajeros que circulaba del estado de Oaxaca, en dirección a Arriaga, al que le marcaron el alto para hacer una inspección de rutina. Seguidamente Vila Chávez subrayo que en la revisión de rutina los policías federales dieron cuenta de que en el maletero tres cajas de cartón cerradas con mecate y al abrirlas se descubrió que contenían huevos de tortuga, por lo que de inmediato se preguntó entre los pasajeros quién era el propietario de dichas cajas, descendiendo del autobús una persona, que confirmó ser dueño de las cajas. Los elementos lo detuvieron por transportar dos mil 850 huevos de tortuga. Al final acoto que, Por este hecho, José “L” quedó a disposición de la FGR, quien determinará su situación jurídica. Los huevos de tortuga fueron trasladados para guarda y custodia, al Campamento “Tortuga Marina” de Puerto Arista, con sede en Tonalá…sin comentarios

¿DONDE QUEDARON EL CERO IMPUNIDAD Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN?

Esta 4T de verdad ha dado mucho que desear y mucho decir, pregona una política que no ellos se la creen, pregonan y cacaraquean el cero impunidad, alto a la corrupción y sus patrones de acción van encaminados hacia eso precisamente, la impunidad y la corrupción, la misma vieja escuela y los mismos vicios aún siguen de antaño aún siguen dándose nada más que con la diferencia de que hoy lo hacen de manera cínica, los defensores de los derechos humanos de migrantes han documentado denuncias ante la FGR sobre el nepotismo, y la galopante corrupción que se da al interior de la delegación del INAMI donde la delegada presume ser protegida de la 4T, y no es cuento dijera el Taxista, por más denuncias que se han interpuesto nadie ha dicho esta boca es mía y si la 4T grita los 4 vientos que se combate la corrupción y cero impunidad, este es solo por citar un caso, y que tal la denuncia del síndico de Tuxtla chico contra la alcaldesa, conocida como la patita de uñas largas que fue denunciada por falsificar firmas, esa es otra muestra de la impunidad que con la 4T, y que nos dicen del edil capitalino que ha sido acusada por la regidora Adriana de no licitar millonario contrato entre otras cuestiones nada claras, en fin así podemos estar enumerando caos y temas y el combate a la corrupción y el cero impunidad donde quedaron…ver para comentar

Y PARA REMATAR, DEJAN LIBRE A HIJO DE REGIDORA ASESINO…

Nos estaban informando que el hijito de la regidora Edelmira Luz “M”, después de haber provocado un fatal accidente, al parecer, sin conceder, en completo estado de ebriedad las autoridades lo dejaron libre. Si amigo lector, resulta que Ricardo “D”, empleado del DIF municipal de esta capital chiapaneca es hijo de la sexta regidora, y como todos lo supieron la tarde del pasado 15 de julio, ese joven, al decir de curiosos, sin conceder, en completo y evidente estado de ebriedad, a bordo de una camioneta oficial marca Nissan Frontier Blanca saltó el angosto boulevard de la quinta norte, frente a Joyyo Mayu y golpeó tres autos, provocando dos muertes, una fue Karina Guadalupe “M”, y su mamá Rosalinda “M”, también del otro carro golpeado o accidentado, un Golf VW, salió lesionado una bebé de seis meses. Al lugar se presentaron las autoridades, pero extrañamente, no le hicieron la prueba del alcoholimetro, aunque sí lo detuvieron, y hoy se supo que el imprudente conductor empleado del DIF salió libre, dizque porque los delitos no son graves y alcanza fianza. Carajos…sin comentarios…bueno, por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK