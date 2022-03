Comentario zeta

Carlos Z. Cadena

Coronavirus: Entre la ignorancia y la necesidad

Definitivamente la gente en Chiapas anda muy molesta, incomoda, perturbada, inquieta y hasta enojada, ayer nos llovió el reclamo por lo publicado en Diario de Chiapas y las redes sociales, afortunadamente fueron más los que entendieron y digirieron el mensaje propositivo sobre la importancia de quedarse en casa las otras próximas tres semanas de máximo peligro por el contagio del coronavirus que se ha extendido peligrosamente por toda la entidad chiapaneca. No podemos negar, ya lo advirtieron las autoridades de Chiapas, que estamos en los días difíciles del covid 19, y justamente si NO nos cuidamos en estas “semanas negras”, el contagio será imparable y de un grave peligro de que se nos salga de las manos.

La gente nos señalaba que por necesidad y escases económicos tenían que salir a las calles a seguir buscando el sustento de cada día, y que preferían morir por el coronavirus que, por hambre, y sobre todo llevar el sustento a las casas. Otros más nos advertían que el virus asesino –covid19- era falsedad y mito y que no existía, y que por lo tanto que ya no engañemos a la gente, así de simple, y que era una estrategia de gobierno lo de la campaña de contagios y la enfermedad, otros me dijeron de hasta de que me iba a morir, y que solamente estábamos aterrorizando a la población, porque así les convenía a los gobernantes. Me insultaron, y aguante vara, porque la idea es justamente conocer que es lo que pide y piensa la gente, afortunadamente fueron más los que si creen, los más cuerdos, que los que consideran una falacia y disfraz lo del virus asesino.

Se está rompiendo el cerco de la movilidad social….

Lo que no se puede negar es que hay mucha necesidad de la población, y que se reconoce, pero también hay mucha ignorancia y trazo de gente que está en otro mundo, desde creer que el coronavirus es una vil mentira y una treta del gobierno. Lo brutal de estas ideas absurdas y desatinadas es que ya se rompió en Chiapas, el cerco de la movilidad social, y tanto en Tuxtla Gutiérrez, como Tapachula y muchas otras ciudades en la entidad, la gente viene actuando como si ya no hubiera nada, y obviamente el peligro se ha complicado más, porque ahora SI, ya no solamente es ignorancia de la gente, sino mucha necesidad y esta fórmula crea necedad y tontería.

En las últimas horas y días la movilidad social se multiplicó en las calles y los mercados públicos, prácticamente se está volviendo a la normalidad en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, y hasta en grandes éxodos se les ve caminar, lo que se advierte urgentemente que es necesario aplicar acciones coercitivas y drásticas como se ha hecho en otros lugares del país, porque la situación del contagio podría arrastrar un problema de grandes consecuencias para la salud de los chiapanecos.

Chiapas debe entenderse que su ubicación geográfica es muy diferente a otras entidades y sobre todo su subdesarrollo, y ya no hay que seguirle la huella a lo que dicta la federación. Es necesario matizar estrategias que vayan de acuerdo a la geografía estatal e idiosincrasia de nuestra población. Lamentablemente no se planeó bien desde el principio una buena táctica nacional de la sana distancia, y eso hizo que nos aguardáramos más de 40 días en nuestras casas, cuando la situación todavía no era letal, sin embargo, ahora que nos dicen que son tres semanas de las más peligrosas, la gente ya no cree, y mucho menos le pone interés a su vida y a la de su familia para evitar que se contagien de la maldita enfermedad.

Tenemos que darle un viraje a la estrategia en Chiapas sobre la enfermedad del coronavirus. Las postales que estamos observando es que las cosas se pueden salir del huacal, y hasta ahora el sector salud de Chiapas, no ha respondido a los requerimientos que verdaderamente necesita la población chiapaneca. Ha sido muy frágil y endeble su organización, y al principio su desinterés. Todavía tiene mucho por hacer en las “próximas semanas negras” el Doctor José Manuel Cruz Castellanos, del que todavía se hablara mucho. Así las cosas.

Exigen explicaciones sobre el desvalijamiento de ventiladores del hospital del IMSS en Tapachula

Otro organismo que entró al quite para exigir alguna explicación al IMSS nacional sobre el desvalijamiento y sustracción de al menos 24 respiradores artificiales que estaban asignados al hospital nuevo del IMSS de Tapachula, es la Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH), quien recriminó que el gobierno federal se haya llevado de Tapachula hacia la Ciudad de México, 24 ventiladores para el tratamiento del Covid-19, justo cuando en Chiapas inicia la parte más crítica de la pandemia.

Hasta ahora el IMSS, se ha salido por peteneras y no ha dado alguna explicación convincente, porque se trata del desvalijamiento de respiradores artificiales que estaban empotrados en un edificio nuevo hospitalario, que ni siquiera se había inaugurado oficialmente, por lo tanto si es una acción contraria y paradójica que desconcierta e intranquiliza a toda una sociedad mexicana de la frontera sur, además de desvalijarlos fueron sustraídos y llevados a la ciudad de México para atender a los enfermos del coronavirus.

El hospital es nuevo del IMSS, nunca se informó cuando entró en funciones, y ahora resulta que es un “hospital conavid 19” exclusivamente, y esto nos obliga a pensar todavía con más preocupación, porque se llevaron aparatos médicos para salvar vidas ante un entubamiento necesario que servirían en este hospital, que el propio IMSS había declarado hospital para atender a los pacientes de la pandemia, O sea declaran un hospital “covid 19” y se llevan sigilosamente a otro lugar los enseres médicos que servirían principalmente para la atención delos enfermos. ¿Cómo se le podría llamar a este escenario?

El abogado Eddy Francisco López Díaz, en representación del organismo internacional de los Derechos Humanos, dijo a los medios de comunicación que el haber retirado esos equipos cuando ya estaban instalados en un lugar especializado para ello y listos para utilizarlos en beneficio de la vida de los chiapanecos, “es una injusticia por tratarse de la entidad más pobre y marginada del país”.

Incluso se refirió “a la forma subrepticia” en la que se hizo el movimiento de los ventiladores, tratando de que nadie se diera cuenta, “también se trata de un acto de traición al pueblo, porque se deja en estado de indefensión al Soconusco, para quedar bien por otro lado”.

“¿Cómo es posible que el gobierno federal le haga esto a la Frontera Sur, cuando las propias autoridades sanitarias están advirtiendo lo que irremediablemente pasara?”, señaló.

Por eso, adelantó que están integrando un expediente sobre el caso, para que se finquen responsabilidades de lesa humanidad a los funcionarios que resulten responsables.

Conjura de comerciantes: En Tapachula, grupos radicales de comerciante confabulados con seudodirigentes sociales y en un acto anárquico y confuso lograron desbaratar y descomponer los cercos sanitarios del centro de la ciudad obligando al tráfico vehicular que volviera a sus orígenes para que algunos de los comerciantes puedan abrir. Una rebelión conjurada y teledirigida. Ampliaremos.