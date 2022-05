Comentario zeta

Carlos Z. Cadena.

CORONAVIRUS: Gobierno federal debe ser frontal contra aquellos comerciantes hambreadores

*La PROFECO ante la justicia de la historia desde Chiapas hasta Baja California.

Durante años la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ha sido letra muerta en nuestro país, prácticamente un cero a la izquierda, y lo grave, un ente exponencial de señalamientos de corrupción, donde se entrelazaban los funcionarios públicos de esta dependencia federal con los hambreadores comerciantes para subirle a los precios y golpear la economía de los ciudadanos.

Desde Chiapas hasta Baja California, la PROFECO ha sido tema constante de corrupción y podredumbre, y no hay una festividad del año donde este organismo federal de la tercera transformación reciba la satanización del pueblo de que nunca defiende los valores auténticos de los ciudadanos consumidores. Es increíble la historia negra de esta institución del gobierno federal que, observándola con microscopio, ha servido más a los intereses de los comerciantes que de los consumidores.

Es más, a la PROFECO la han expuesto los observadores en defensa del pueblo, que es la balanza nacional de que en efecto los mexicanos somos conformistas y bonachones, pues a pesar de que, por años y temporadas de festividades, siempre la PROFECO se ha ido más por cometer pillerías y travesuras en concubinato con los comerciantes, que defender a la gente. La PROFECO ha sido un carnicero en contra del pueblo, por su complicidad eterna con la defensa de los precios.

Estamos en el comienzo de una jornada histórica, donde del 20 de marzo al 20 de abril, el país prácticamente, desde la frontera norte hasta la frontera sur, desde el occidente hasta el oriente y no habrá aun lugar en el territorio nacional donde se haya paralizado las concentraciones masivas además de otras medidas extraordinarias para hacerle frente al coronavirus, lo que obligará que el comercio se convierta en un verdugo del pueblo, subiéndole los precios a muchos productos.

La PROFECO, tiene una responsabilidad ante su historia desde que nació institucionalmente. Será un mes a prueba de que en efecto la institución sabe con profesionalismo responderle a la gente, a todos los mexicanos. Nunca en su leyenda había tenido una oportunidad para juzgársele de manera responsable y ahora más que nunca la PROFECO estará en el ojo del huracán, y de los mexicanos. La PROFECO podría ser la institución que detenga lo que se percibe que viene con una oleada de especulaciones que podría lamentablemente aumentar los precios de los productos en esta denominada cuarentena que nos dieron las autoridades para aislarnos del coronavirus.

No podemos negar que se avizora un problema fuerte y que nuestra gente entre en una sicosis social, en una compra de pánico, donde los únicos beneficiados serán los comerciantes, y desde ahora lo advertimos, hasta los mismos comerciantes del país y del estado, podrían provocar perversas estrategias de miedo y caos para que la gente se desate para realizar comprar de pánico, donde los productos suben hasta un mil por ciento lo que se observa que será mejor para los hambreadores que una jornada comercial del “Buen fin”.

Hacemos votos porque no haya inflación en precios durante los próximos 30 días, no por una “cuesta de enero” sino un alza indiscriminada por la enfermedad pandémica del coronavirus. Si antes hubo fallas gubernamentales, esperemos que ahora sea enérgica el actuar del gobierno de la 4T. Por nada del mundo se deben disparar los precios ni en Tuxtla Gutiérrez, ni en Chiapas ni en ninguna parte del país. Más que injustificable es una traición a México y al pueblo. No se justifica que por una pandemia los comerciantes hagan de las suyas elevando los precios indiscriminadamente.

No solamente es cuidar los productos de farmacia, (Tapabocas, gel etc.) sino de la propia “canasta básica”, que podría sufrir drásticas modificaciones en los precios, inclusive el agua potable que se vende en garrafones en las calles de las ciudades. Desde ahora y en Las Mañaneras el pueblo lo que quiere escuchar es que el gobierno será frontal contra aquellos comerciantes que se quieran aprovechar de esta contingencia de la enfermedad del coronavirus.

Ya debe de haber para este momento las señales de confianza de la autoridad federal en favor del pueblo, de la gente, de los consumidores.

El gobernador encabezó la coordinación institucional a favor de la seguridad y la salud de las familias

Dentro de la última reunión de la denominada Mesa de Seguridad de Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, dijo que la seguridad pública y el bienestar de la población son temas prioritarios, por lo que se abordan con total seriedad y se lleva a cabo un trabajo en equipo para abonar a la tranquilidad de las familias chiapanecas. Tras destacar la importancia de mantenerse en unidad, como se hace respecto al coronavirus COVID-19, el titular del Ejecutivo estatal enfatizó que Chiapas acatará las disposiciones que determine la Secretaría de Salud, así como las recomendaciones y medidas ante el panorama mundial y nacional.

Escandón Cadenas hizo un llamado a la ciudadanía a guardar calma y tomar las medidas de salud y seguridad para la higiene que se indican con la finalidad de evitar los contagios, así como a no caer en las compras de pánico, resguardarse en sus hogares y no acudir a centros turísticos donde haya conglomeraciones.

Asimismo, expresó su reconocimiento a los medios de comunicación por compartir la información oficial y colaborar en esta estrategia de prevención que se ha desplegado en toda la entidad. “La participación de todas y todos nos alienta; estamos obligados a cuidarnos y prepararnos para evitar que este virus se pueda propagar en Chiapas”.

En esta ocasión, estuvo presente el secretario de Salud estatal, José Manuel Cruz Castellanos, para explicar la situación actual en cuanto al COVID-19. Señaló que Chiapas se encuentra en el primer escenario con el único caso importado, un sospechoso y cinco descartados. Al reiterar que la dependencia a su cargo es la única vía oficial que puede dar a conocer los casos positivos de coronavirus en la entidad, dijo que a partir de hoy miércoles 18 de marzo se activará la línea 8007722020 para brindar información preventiva a la población, y reportar posibles casos.

Manifestó que se suspenderán ferias y eventos masivos, considerando que la mejor manera de cuidar la salud es mantenerse en casa para no exponerse a contagios de infecciones respiratorias, principalmente la población vulnerable como son las personas menores de cinco años, mayores de 60 años y con enfermedades crónicas. El funcionario estatal detalló que se mantiene vigilancia epidemiológica en los aeropuertos del estado, con módulos permanentes de información y atención médica a personas que presenten algún cuadro respiratorio.

Cerrada la frontera con Guatemala. – Desde este lunes por la noche se encuentra cerrada la frontera entre México y Guatemala, pero quien la cierra es el país del quetzal y no México, que sigue siendo vulnerable porque sigue ingresado por el rio migrantes de muchos lados. Las denuncias siguen en su apogeo, de que en pequeños grupos de extranjeros se están “colando” a territorio nacional.