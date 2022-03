Poder y Dinero

Coronavirus, hay más de un mar de fondo

? Alarma en China y Occidente, ¿por qué?

? Urgen sistemas de control sanitario

? Lomelí usa a Morena vs. competidores

#Coronavirus #Distractores #TP01 #LaRifa #Pandemia #OMS #Influenza #GripeEspañola #DejaVu #Tamiflu #CarlosLomelí #HardRock #HEINEKENMéxico #Conafor

Todo lo que no es eterno está eternamente pasado de moda.

Clive Staples Lewis (1898-1963) Escritor británico

Víctor Sánchez Baños

El coronavirus se convirtió en una alerta internacional, aunque la Organización Mundial de la Salud no la determinó como una emergencia mundial… Bueno, hasta el momento. Este virus, que surge en Wuhan, China, el 2019-nCoV, es una modificación de otros que se han detectado a través del tiempo, entre varios animales como perros, gatos, aves, dromedarios, y otros animales que tienen constante contacto con los humanos.

Este es el motivo por el cual la OMS lanzó una voz de alerta en todo el orbe, ya que es de rápida propagación. En China ya se conoce de la muerte de cuando menos 17 personas. Ya se detectaron casos también en Estados Unidos, Japón y otras naciones asiáticas.

Durante las celebraciones del año nuevo chino, en las que cientos de millones de personas viajan a aquel país, hicieron temer una rápida expansión del virus en los próximos días. Más de 40 millones de seres humanos de 3 regiones muy importantes de China se mantienen en cuarentena. Nadie sale de ese lugar.

Recordamos que en el 2009 se decretó una emergencia por una pandemia que afectó a 30 mil personas y mató a “cientos”, en el mundo, por la propagación del A-H1N1, o gripa porcina. Traíamos el temor de una pandemia por gripe, como la que azotó a Europa en la segunda década del siglo XX, misma que mató a más de 15 millones de seres humanos. Se trató de la llamada “gripe española”.

Por ello, ante cualquier brote diferente de influenza (todas las gripes son influenza), se encienden las luces de alerta mundial, especialmente por la migración del virus de animales domésticos o de granja a seres humanos.

En el 2009, la gripa porcina inquietó al mundo y se vendieron, nada más en México, 30 millones de tomas de Tamiflú, luego que se detectó que el paciente “cero” estaba en un poblado cercano a Orizaba, Veracruz. De inmediato se cerró el país y se suspendieron actividades en todas partes por una semana. Todo para beneficiar al que era secretario de Defensa de George W. Bush, Donald Rumsfeld, accionista mayoritario de Gilead Sciences, propietaria de la patente de Oseltamivir, antiviral comercializado con el nombre de Tamiflu y producido por los laboratorios suizos Roche, luego de que el político republicano les vendió la patente y el pánico para comprarlo.

Por ello, surge la desconfianza con el surgimiento de cualquier caso similar al de 2009. Nos la aplicaron una vez y lo pueden hacer más veces. Por el momento, ya se distrajo la atención del avión presidencial y del Insabi. Devaneos, pues.

Se exprimió hasta el cansancio la rifa del avión presidencial. Todo México habló durante una semana de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre un tema trivial y superficial. La rifa del TP01, pasó a ser un tema secundario, “superado” por un asunto que tiene mayor “trascendencia”.

PODEROSOS CABALLEROS: No hay la menor duda que Carlos Lomelí, un empresario del sector farmacéutico que se convirtió en soldado de Morena, al que presuntamente proporcionó recursos durante el proceso electoral del 2018, sale a la palestra con negocios con el sector salud gubernamental. Hay una guerra entre laboratorios farmacéuticos para los grandes contratos de medicinas y en esa guerra ataca a sus competidores. La lista que tiene Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, están los competidores de Lomelí. Además de tener una inhabilitación por actos de corrupción, Lomelín y sus empresas, reciben contratos directos de los gobiernos morenistas. No ha cambiado la política. Beneficios para los amigos y castigos a los enemigos. *** Raúl Guillermo Garibay, Director de Relaciones Públicas de los hoteles RCD propietarios de los Hoteles Hard Rock Los Cabos y el hotel Nobu Los Cabos, rectifican un dato que publicamos en nuestra columna del 22 de enero, en la que mencionamos que ambos hoteles están en huelga. Recalca que no están en huelga, ninguna de las dos, y “estamos trabajando normalmente para seguir ofreciendo nuestros servicios de hospitalidad a todos nuestros huéspedes”.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: HEINEKEN México, liderado por Dolf van der Brink, y CONAFOR, que dirige Jorge Castaños, se aliaron con el propósito de conservar y restaurar los ecosistemas forestales, frenar su degradación e impulsar la competitividad del sector forestal, al firmar un Convenio Marco de Concertación mediante el cual ratifican su compromiso en favor de la sustentabilidad ambiental y la mejor calidad de vida para los mexicanos. El acuerdo se firmó en las instalaciones de la planta de HEINEKEN México en Monterrey, en un evento encabezado por el vicepresidente de Asuntos Corporativos, Antonio Mascarúa.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en MVS”, 102.5 FM

@vsanchezbanos