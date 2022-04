Asesoría Legal

Coronavirus, IMSS y el abuso

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Por décadas el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) ha sido el centro de muertes de pacientes más grande de México, gobiernos van y gobiernos vienen y no hacen absolutamente nada en contra de los “doctores” que ahí laboran, abusando también las y los enfermeros y las secretarias en el ejercicio de sus funciones, siempre han tratado con la punta del pie a los pacientes, siendo que los empleados administrativos y doctores de los hospitales del IMSS solo son empleados de gobierno mal pagados, el IMSS es donde se albergan miles de estudiantes procedentes de escuelas de gobierno con los cuales reciben una educación de la mas baja calidad, obviamente procedentes de escuelas de gobierno, que se puede esperar, es lógico que la mayoría de los funcionarios son procedentes de escuelas de gobierno porque relativamente no pueden ser empresarios debido a que en las universidades del país dan una educación con una calidad muy baja, me refiero únicamente a los doctores, doctoras, enfermeros y enfermeras y funcionarios médicos de todo el país, tanta es la negligencia en los hospitales del IMSS que los pacientes han enfrentado serias y severas consecuencias en su salud gracias a los médicos del IMSS, en una ocasión tuve que sacar a una señora de un hospital del IMSS y tuve que amenazar con demandas a dos médicos porque querían operarla siendo que había caído y la fractura no era para operar, la llevé a un hospital privado y no era necesario operar, le pusieron una férula y se recuperó muy favorablemente, las operaciones es porque a la mayoría de los pacientes los agarran de conejillo de indias para enseñarles a los estudiantitos de escuelas de gobierno recién egresados, lo mismo pasa con personas que no están infectadas del COVID, llegan por una situación distinta y terminan infectándose de coronavirus en esos hospitales del IMSS de mala muerte, hay personas que incluso han escapado de los hospitales porque los diagnostican con coronavirus falsamente, un ejemplo de ello es un hombre que en Ciudad Juárez Chihuahua escapó del hospital IMSS numero 66 ya que ingresó por un pulmón colapsado y lo pusieron en un área de Covid 19, lo mismo pasa en todo el país, ¿acaso al gobierno federal y a gobiernos estatales les conviene reportar casos de coronavirus para lucrar con su salud y solicitar préstamos económicos para “combatir” el coronavirus”?, es pésimo el servicio médico en todo el país, ¿A dónde van las aportaciones de los trabajadores para el seguro? No son miles, son millones y millones de pesos captados por parte de los asalariados, deberían reformar la Ley del Trabajo de que no se imponga tener seguro de gobierno, que los empresarios les den seguro privado a sus empleados es muchísimo mejor, acabar con el IMSS y llevar al Congreso de la Unión la desaparición del IMSS para entonces iniciar una nueva era con médicos que provengan de universidades privadas o podría ser médicos de gobierno pero con las mas altas calificaciones pasando filtros de seguridad para que los pacientes se encuentren en manos seguras y no en manos de personas que poco les importa la salud de los demás, el Subsecretario Hugo Lopez-Gatell Ramírez miente, pintó de rojo a todo el país, siendo que no todos los Estados presentan las mismas estadísticas de mortandad como en la Ciudad de México y Estado de México, el hecho de que Jalisco y Nuevo León sean dos de las principales ciudades del país después de la Ciudad de México no quiere decir que tienen la misma tasa de mortandad, el hecho que no sean Estados del mismo partiducho llamado MORENA no quiere decir que se les va a subestimar en acciones, Lopez-Gatell tiene una mísera educación, no supo contestar el planteamiento de la Senadora Alejandra Reynoso, en fin, en relación a los médicos también hay quienes abusan sexualmente de sus pacientes, hay que cuidar mucho a sus esposas o parejas cuando van de visita a ver a un médico porque muchos acosan sexualmente a sus pacientes, y comprobado está, otro ejemplo es el nefrólogo del Hospital General de Iztapalapa de la Ciudad de México que fue encarcelado por abusar sexualmente de una mujer de 21 años y dejarla embarazada, la agresión sexual ocurrió el 27 de abril de 2018, tampoco confíen en los médicos del “doctor simi”, hay mujeres que están embarazadas y por no contar con recursos económicos para ir con una ginecóloga correctamente acuden a los falsos llamados “simi” y de la misma forma abusan tocando sus partes dizque haciendo una “revisión” tipo policía, ¿estos medicuchos son a los que hay que aplaudirles? Todos los Estados del país tienen a estos tipos de médicos, lo mismo pasa en los centros de rehabilitación de todo el país que solo dan tortura y malos tratos a personas que usan drogas y están retenidos en contra de su propia voluntad, esos centros de “rehabilitación” operan bajo el esquema de internamiento forzado que atenta contra las normas locales e internacionales, dichos centros de rehabilitación deben ser sancionados y clausurados, lo importante del COVID es que el gobierno informa que acudan a un hospital para detectar si hay o no infección, y cuando resulta que son positivos los dejan encerrados en hospitales peor que a presos y falta de información para sus familias, ningún médico tiene el poder sobre otro para hacer con su cuerpo lo que quiera y usarlo como conejillo de indias y decir al día siguiente que murió por consecuencia de una enfermedad, cuando un político sale positivo se recupera muy bien en casa y las personas comunes y corrientes los internan en hospitales y mueren a los pocos días, ¿Qué curioso no? Chiapas y los demás Estados no se quedan atrás, se practica exactamente lo mismo.