Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Coronavirus: NO a las noticias falsas y artificiales, crean pánico, miedo y terror.

En Chiapas y en muchos lugares el país y del mundo, el fenómeno de las noticias falsas e inexistentes también conocidas como “fake News”, son incesantes, casi perpetuas, y no se detienen ante el escenario de la epidemia mundial y la declarada emergencia nacional en nuestro México. El coronavirus se ha convertido en una epidemia de pánico, miedo y terror, y la gente se estremece cuando aparece esta figura maligna del coronavirus, pero lo más grave es que la población se está enfermando más por las noticias e informaciones que leen, escuchan y ven donde la mayoría son falsas, que por el propio virus de contagio covid 19.

Lamentablemente hay gente que se presta a inventar este tipo de noticias falsas. Aprovechando las redes sociales no solamente formatean un texto con datos y testimonios inexistentes, y lo suben al ciberespacio dándolo como una noticia veraz, pero cuyos propósitos nomás es para crear el pánico y los sobresaltos en quienes lo logran ver. Hacen también memes crean fotografías engañosas, y todo un cumulo de perversidades que corren a la velocidad de la luz en las plataformas digitales del mundo. La población como esta impactada ante una pandemia mundial, es débil cuando se trata de ver este tipo de maldades humanas y caen en depresión u otras enfermedades mentales y algunos llegaran hasta el suicidio.

Antes la perversidad de la mentira era hablar por un teléfono convencional al cuerpo de bomberos o la Cruz Roja para decirles que en determinado lugar se estaba quemando una casa o había un herido o atropellado, y durante años permeo esta jugarreta de manipulación a estos cuerpos de seguridad humana. Hoy son las redes sociales, y los engaños son más sofisticados con su adulteración que parecieran más verosímiles y creíbles, y que muchas de las veces la gente se va con la finta, y se han ido hasta colegas de los medios de comunicación.

Este fenómeno de noticias falsas debería ser tema cotidiano en las familias chiapanecas, y explicar entre los integrantes de la célula familiar, que hay que cerrarle los oídos a este tipo de noticia falsas que es la que está enfermando a nuestra población, porque se multiplican en nuestras propias casas, y muchos les da un valor real y eso ya desvaría y enajena el proceder de la gente.

Muchos se están dando gusto a través de las redes sociales en maquinar y fraguar noticias falsas, y es por ello, que algo se tiene que hacer en los núcleos familiares para poder ponerle un muro a estas dolosas y simuladas noticias referentes a la pandemia mundial y la emergencia nacional sanitaria que se vive en nuestro país. Los adultos mayores deben de asumir responsabilidades para explicarles a los hijos y demás familia, que no deben de creer todo lo que lean y escuchen en las rede sociales que son benignas, pero también malditas, según los analistas de medios.

Las autoridades federales, estatales y municipales deberían de ser también más contundentes y estratégicos con sus manejos informativos, o al menos orientar y enfocar publicidad para que la población no crea en las noticias falsas. En efecto se han hecho, pero hay voces que advierten que las campañas al menos sobre los rotundos mentís de información han sido muy endebles, flojos pues.

Estamos ingresando a los días más críticos dentro de la epidemia del coronavirus, estos últimos días de abril y las dos semanas de Mayo, y es importante que se realice más publicidad para contrarrestar las noticias falsas que nos llegan de la pandemia mundial. Los mexicanos nos pintamos solos para los memes y este tipo de noticias cuyo propósito ya no es hacer reír, sino crear el desorden terrorífico en nuestra sociedad mexicana. Hay gente que goza hacer este tipo de postales para crear miedo y sobresaltos.

Es muy cierto que las mentiras matan más que el coronavirus, porque es una plaga mental, y amenaza a la salud de la población. Cuidemos esta postal que sucede en las redes sociales y hablemos con nuestro familiares y amigos que no a todo lo que se diga es cierto, y para comprobarlo es informarnos con los espacios oficiales que son los que hay que hacerles caso. Cuida a tu familia que podría estarse enfermando, con noticias falsas y artificiales, y tú no lo sabes. Quédate en casa, pero tampoco te dejes llevar con las noticias falsas.

Las fake news afectan el estado de ánimo, generan pánico y cuadros de histeria colectiva; México ocupa el segundo lugar en la “epidemia de la desinformación”, después de Turquía

Además del COVID-19, México enfrenta propagación de noticias falsas

Además de enfrentar la pandemia de COVID-19, México vive la propagación de noticias falsas que circulan en las redes sociales y algunos medios de comunicación tradicionales, generando un impacto adverso para enfrentar la situación, afirma Luis Ángel Hurtado, profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM.

Las también llamadas fake news tienen efecto directo en el estado de ánimo y éste poco a poco evoluciona hasta generar pánico. “En algunas partes del mundo se han presentado situaciones que derivaron en cuadros de histeria colectiva; este fenómeno es preocupante”, dijo.

Las cinco redes sociales más utilizadas por los mexicanos son WhatsApp, YouTube, Twitter, Instagram y Facebook; esta última tiene más de 82 millones de usuarios, de los cuales 88 por ciento (70 millones) asegura haber recibido alguna vez mensajes erróneos, refirió el universitario. Hoy la epidemia de desinformación alcanza cifras importantes en nuestro país y nos convierte en el segundo, después de Turquía, con mayor generación de noticias falsas, puntualizó Hurtado, uno de los autores del reciente estudio “Radiografía sobre la difusión de fake news en México”, que incluyó la aplicación de mil 593 cuestionarios al mismo número de personas de entre 14 y 95 años, de los 32 estados del país.

En cuanto al WhatsApp, indicó que 90 por ciento de los encuestados dijo haber recibido noticias falsas sobre la COVID-19, así como 91 por ciento de los que utilizan Instagram. En Twitter, la red menos utilizada por los mexicanos, 89 por ciento; en tanto que en YouTube fue el 83 por ciento de los encuestados.

“Las cinco redes sociales más usadas por los mexicanos se encuentran en un nivel alto de circulación y propagación de información falsa”, reiteró.

Si las personas que las consultan tienen acceso a las mismas noticias y sólo centran su atención en ellas para mantenerse informadas, el problema cobra grandes dimensiones y se provoca un miedo agudo. En ese sentido, las fake news tienen hoy un papel importante en la desinformación de los mexicanos.

El especialista estableció cinco pasos para evitar la propagación de comunicación imprecisa: no creer al 100 por ciento lo que circula en las redes sociales; darse unos minutos para corroborar antes de compartir; guardar la calma y no dejarse llevar por los impulsos ni hacer comentarios deliberados si no tenemos la seguridad.

“Si no tomamos la debida precaución, las redes sociales podrían ser un vehículo para que las personas que están detrás de las noticias apócrifas generen caos, incertidumbre y pánico, que pueden derivar en crisis de salud mental, sanitarias y económicas”, finalizó.