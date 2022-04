Asesoría Legal

Coronavirus Y Otras Enfermedades En México

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

La falta de programas de la secretaría de Salud en el país trae graves consecuencias, la mayoría de los empleados del sector salud no desempeñan su trabajo como debe ser, solo dicen en los hospitales de gobierno que no hay medicinas, las personas preocupadas por las enfermedades que hay en México y las que están llegando hace que visiten a su médico de cabecera, no solo se trata de poner una inyección a las personas y decir que todo está bien, porque realmente no lo está, para empezar, los indígenas del país es el sector mas olvidado y abandonado del sector salud, ellos no saben como ni a donde quejarse, y si exponen alguna queja ante alguna instancia de salud las enfermeras o quienes reciben las quejas, esas personas aparte de reírse como idiotas, no le dan seguimiento a ninguna queja, ya que abusan de la ignorancia de las personas indígenas, los agarran de conejillos de indias para aprender, juegan con la salud de las personas, han dejado morir a las personas en los hospitales, a las mujeres embarazadas no las atienden, las enfermeras y doctores no tienen ética ni tampoco un gramo de iniciativa para ayudar a las personas, las enfermeras, doctoras y doctores son personas que tienen solo que recibir ordenes para actuar, pero de eso a tener iniciativas no lo creo, muchas mujeres jóvenes han dado a luz en las entradas de los hospitales debido a la ineficacia, idiotez y estupidez con la que actúa el personal en los hospitales, y van desde las simples empleadas (secretarias) las cuales parece que atienden negocios de funerales por la cara que le ponen a los derechohabientes, los hospitales son visitados por estudiantes de gobierno donde realizan sus prácticas, por esta mala operancia las personas han llegado a perder la vida, las ambulancias están obsoletas y para realizar traslados tardan una eternidad, lamentablemente, directores de hospitales y Secretarios de Salud no tienen ninguna iniciativa, ya que a su mismo personal le tratan mal, los pacientes son abandonados y precisamente por la mala coordinación que tienen en los hospitales las personas llegan a fallecer, muchas enfermedades son las que proliferan en los hospitales por falta de limpieza e higiene, incluso, hay hospitales de algunos Estados que las bolsas de basura donde hay desde jeringas hasta ropa con sangre almacenadas y eso requiere una mejor higiene, relacionado a que casi el 90 % de las empresas del país dan de alta a sus trabajadores en el IMSS según ellos para que tengan las prestaciones de Ley, mas, es mucho mejor, dejar de utilizar ese pésimo y anticuado servicio, las computadoras de los hospitales públicos están casi obsoletas, el servicio de ambulancias es totalmente deficiente, los gobiernos anteriores sometieron al pueblo entero de México a utilizar el servicio del IMSS, es un asco, es una completa porquería el servicio de los hospitales de gobierno, la gente se ha dejado llevar por la mercadotecnia de Gobierno, a los obreros los ven como animales, y lo digo porque el tener las prestaciones de Ley eso no le garantiza que usted va tener buen servicio médico, una casa decorosa y resistente con lo que haya acumulado en puntos, gobierno siempre ha visto a la clase trabajadora como negocio, obligan a los trabajadores a que les compren casas en Infonavit, esas casas de interés social son un asco también, son tan pequeñas y deficientes que realmente son abandonadas por los trabajadores porque antes de terminarlas de pagar (en 30 años) se caen casi a pedazos y terminan casi en ruinas, es un enorme negociazo lo que hacen con la clase trabajadora que someten en contra de su voluntad, y digo en contra de su propia voluntad porque si mando a realizar un estudio de mercado preguntando a los derechohabientes que los orilló a abandonar sus casas y del porque dejaron de pagarla, dirían lo siguiente, o les queda lejos de donde se la dieron o está pésima la construcción, retornando al tema de salud, y es que una cosa lleva con otra porque van tomados de la mano, esa es la verdad, las grandes empresas deben fortalecer mas el contraer los servicios de salud a privados, es muchísimo dinero lo que se destina de dinero al IMSS por parte de la clase trabajadora y muchos no usan ese pésimo servicio a pesar de que durante años han regalado su dinero a esa asquerosa institución que no debería ya existir, aunque se pagan cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, la lentitud y falta de medicamentos obliga a empresas a gastar en servicios de atención externa para sus trabajadores, sería muy bueno que las grandes empresas de consumo masivo enviara a realizar un sondeo entre sus mismos trabajadores y ver si están de acuerdo en utilizar los servicios privados de salud, y es que la mente de los trabajadores ya quedó lista para decir que si no tienen IMSS entonces no tienen nada, la clase trabajadora por décadas ha mantenido al gobierno con sus aportaciones al IMSS y otras deducciones que se hacen, a final de cuentas, el servicio médico de gobierno no es bueno, porque lejos de eso está comprobado que hay mucha negligencia médica, los empleadillos de los hospitales junto con los doctores y demás cuerpo administrativo creen hacerle un favor a la clase trabajadora en prestarle un servicio médico, mas no es así, los empleados de salud en todo el país tragan gracias a las aportaciones que la clase trabajadora otorga por medio de sus deducciones, deficiente, y todavía aun con ello, el IMSS se atreve a demandar a empresas que no pagan el servicio del IMSS, los grandes hospitales privados de reconocida marca ya hubieran enviado a hacer un estudio a las empresas y desarrollar un excelente marketing para que la clase trabajadora del país cambie a los servicios que ellos prestan, podría tal vez una Institución privada de salud con mucha iniciativa para hacer presentación de servicios con costos mas bajos pero con mayor numero de pacientes les redituaría mejor para ambos (Institución privada de salud y pacientes), es así como podría desaparecer el IMSS porque la competencia privada tendría un precio muy favorable, aunque, para muchos médicos poco les importaría porque a final de cuentas ellos son empleados de gobierno y reciben su salario, más aun, podría llegar haber un recorte importante de doctores, enfermeras y cuerpo administrativo al saber que no hay pacientes que atender, ¿Qué dirían contra esto?, lo que acabo de mencionar es una opción, la segunda opción podría ser, someter a capacitación a todo el personal en general de los hospitales públicos para tratar mejor a los pacientes y tener mas iniciativa, no pueden decir que han tenido una buena capacitación, porque no se ve, los empleados de los hospitales públicos tratan muy mal a las personas de la tercera edad que mucho respeto merecen, pero, mi empresa, iniciará a ver ante hospitales de marca reconocida para que ellos promuevan sus servicios ante las grandes empresas y que los contratos sean por décadas o de por vida, así es como la clase trabajadora ya no volvería a ser sometida para usar el nefasto servicio del IMSS, incluso, los hospitales privados podrían hacer convenios con empresas constructoras donde las casas serían de mejor calidad, pero, lo cierto es que, para la mayoría de los mexicanos esto que estoy diciendo es imposible, porque su mente la han hecho tan pobre en su forma de pensar que piensan que sin el IMSS no podrían vivir, en sí, el IMSS es responsable de muchas muertes y nadie es castigado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solo emite recomendaciones, pero en casi todos los casos de violación a los derechos de las personas no se inmiscuye, los mismos titulares de las Comisiones Estatales de los Derechos Humanos dicen que no es competencia de ellos, la gente a final de cuentas sigue sola y se defiende como pueden, los funcionarios de Derechos Humanos ganan un salario sin devengarlo, igual su cuerpo administrativo, la CNDH también debería desaparecer porque sus funciones son nefastas igual, se dedican a defender los derechos de los mismos políticos y empresarios, pero a la gente del pueblo la dejan totalmente sola, los recién nacidos en los IMSS tampoco se salvan de la negligencia médica pública, Mercadotecnia de México en Chiapas intentó crear un proyecto de salud en el transporte público, se le envió un escrito bien fundamentado al Secretario de Salud del Estado de Chiapas y sus empleados de éste lo remitieron a otra dependencia de salud donde a final de cuentas dijeron que no había medicinas, ni personal que diera capacitación médica, ni nada y que por lo tanto dicho proyecto no se llevaría a cabo, después de esto, lo que yo pienso de estas personas que se encuentran en la Secretaría de Salud incluyendo a su titular, secretarias privadas de los titulares y demás, es que, son una bola de holgazanes, buenos para nada, faltos de iniciativa, los cuales deberían ser despedidos incluyendo al Secretario de Salud, ya que no hacen nada para mejorar la salud en el Estado Chiapaneco, y lejos de eso, guardan silencio de todas las enfermedades que hay en el Estado de Chiapas por la presencia de migrantes africanos y haitianos, no revisan uno a uno de los migrantes para verificar si hay o no enfermedad grave en las personas migrantes, no están devengando su salario, llegan a las oficinas a hacerse tontos, estas personas no deberían estar ocupando un puesto en el gobierno y mucho menos de una institución tan respetable como es la de Salud, son gente mediocre que no tienen absolutamente nada de iniciativa para mejorar la salud en el Estado de Chiapas, viven de la clase trabajadora y no se preocupan por la Salud de los Chiapanecos, las mujeres embarazadas indígenas ni por su mente pasa en dar a luz en un hospital público, prefieren buscar una curandera como en los tiempos de antes, y las más jóvenes indígenas se acercan para dar a luz en algún baño de un hospital publico para que las puedan atender, siendo las enfermeras las mas déspotas prepotentes y arrogantes, se creen dueños del IMSS pero, dentro de muy poco saldrá a la luz las mejores estrategias para que los hospitales privados absorban a la clase trabajadora y entonces el IMSS ya no tendría porque estar operando, por ahora, muchos se pueden reír pensando en que esto no podría llegar a hacerse efectivo, el tiempo lo dirá, de eso estoy muy seguro.