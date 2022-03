Asesoría legal

Coronavirus

Lic. Julio cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

En todo el mundo se ha desestabilizado la economía incluyendo Estados Unidos, lo que todavía se espera es devastador, el COVID 19 pasará a la historia como una de las peores que el mundo ha vivido, se ha desencadenado muchísimo mas la delincuencia debido a que la mayoría de los negocios se encuentran cerrados y miles de desempleados hay no solo en nuestro país sino en todo el mundo, hay países en peor condición que la que se encuentra México, un ejemplo de ello es Venezuela que ha venido arrastrando un problema de dictadura, muy probablemente no se va ver México como Venezuela que de plano ya los habitantes venezolanos comunes y corrientes entran a las tiendas a asaltar y llevarse todo lo que se encuentran, allá en Venezuela efectivamente es por hambre y por una dictadura del cual el pueblo no ha podido quitar, porque si en México existiera un Nicolás Maduro el mismo pueblo ya lo hubiera linchado y matado, México tiene antecedentes revolucionarias en su pasado, lamentablemente México podría llegar a ser gobernado de manera igual debido a que en nuestro país actualmente no pueden reelegirse para un cargo de elección popular pero en el ambiente político ya se está comentando el tema de la reelección, incluso, la del mismo presidente de la república, hay temas mas importantes, pero. Los funcionarios federales, estatales y municipales solo se la pasan haciendo trabajo de escritorio, el país atraviesa el problema mas fuerte que hay, el coronavirus, ningún político ni funcionario tiene ninguna iniciativa, nadie ha conseguido leche más barata, carne de res, de cerdo, pollos, productos de la canasta básica y llevarlos a precio bajo en apoyo a la economía de los mexicanos debido a que muchos comerciantes y empleados no tienen dinero por falta de trabajo, SI YO FUERA PRESIDENTE DE MEXICO ya hubiera puesto en marcha en todo el país platicas con ganaderos para conseguir reses y dar a mitad de precio el kilo de carne, platicas con las empresas polleras y perdonarles impuestos a cambio de conseguir la carne blanca igual a mitad de precio, con los mismos ganaderos se puede conseguir leche a mitad de precio pero por medio de un convenio entre autoridades y ganaderos pero tanto el pueblo como los ganaderos salgan beneficiados, los empresarios hueveros de igual forma perdonarles algunos impuestos o reducirlos para obtener el kilo de huevo en unos 15 pesos y darlos en 20 el kilo, en fin, hay mil formas de ayudar al pueblo, porque lejos de que muchos están enfermos de paso no tienen dinero porque sus negocios están cerrados y otros sin empleo, peor la situación, hay ciertos gobiernos estatales que usan a la fuerza pública para que de forma violenta arresten a personas por no usar cubrebocas maltratándolos peor que a los delincuentes, legalmente no está permitido arrestar a una persona porque sino la gente demandaría al mismo gobierno por Privación Ilegal de la Libertad, el caso de Chiapas es el mas complicado del país por dos razones, la primera fue la sala de migrantes de la que se ha convertido por la llegada ilegal de migrantes, entre ellos varios enfermos, actualmente África también está padeciendo otras enfermedades que desde años no han podido combatir el cual es la malaria, entre otras, Chiapas tiene concentrados a migrantes de origen africano, haitianos, centroamericanos, cubanos, dominicanos, sumando que en diciembre se desató el coronavirus, aun y con esto, se han cerrado un sinfín de comercios y empresas, es por ello que Mercadotecnia de México se ha dado a la tarea por medio de la Lic. Madaí Nájera en llevar a cabo trámites administrativos para diversas empresas y agilizar sus trámites para que las empresas productoras no cierren sus puertas y sigan brindando trabajo a la gente, lo principal para combatir son dos cosas, el coronavirus y el desempleo, ambos han atacado fuertemente a la gente, se avecina muchísima desnutrición, la cual por ahora no puede ser combatida por el gobierno ya que no saben ni por donde empezar aunado a ellos que muchos funcionarios y empleados de gobierno no tienen ninguna iniciativa, ellos tienen su salario seguro y por lo tanto sus familias también están aseguradas, ¿Qué van hacer las personas que viven al día?, se van a enfermar por no comer bien o porque de plano se van a morir de hambre y no de coronavirus, esa es la verdad para un gobierno inepto y social, tan solo en la Ciudad de México las personas que han fallecido de coronavirus en los hospitales salen con una muerte distinta “diagnosticada”, hay que cuidarse mucho obviamente con gel en las manos cada vez que salimos de algún negocio, llegar a casa es importante lavarse las manos, hay que recordar que la ropa también se contamina, hay que lavarla inmediatamente en cuanto lleguen de la calle, ojalá el gobierno federal saque dinero de la reserva del año anterior que no dio nada de dinero y aun todavía se atreve a pedir prestado para combatir el coronavirus, dinero el año pasado no dio el gobierno a las dependencias federales, recortó muchísima gente, y de paso también recortó el salario de muchos funcionarios, así que, dinero si tiene, muchos doctores dan su vida misma por los pacientes que tienen y es aplaudible lo que hacen, la gente debe dejar de lanzar amenazas y violencia contra doctores, doctoras y enfermeros en general, ellos solo hacen su trabajo, y no cualquier persona hoy en día se atreve a pasar a un hospital, así que, lejos de ocasionar violencia, hay que ayudar, organizarse para ayudar a los que menos tienen.