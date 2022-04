Opinión y Propuesta

Corramos a Gatell o aprendamos de Japón

Por Mtro: Andrés Vázquez López

Las comparaciones son odiosas, sirven de referencias y reducen las subjetividades. Por ello, presentamos una sencilla comparación entre México y Japón: 1 México ocupa el 10º lugar entre los países más poblados del mundo. El 9º lugar es de Rusia con 20 millones de habitantes más. El 11º lugar lo ocupa Japón con 1.8 millones de habitantes menos que nosotros. Por ello resulta más adecuado comparar a México con Japón que con otros; 2 De acuerdo con PISA, de 71 países evaluados, Japón ocupa el lugar 15; obteniendo en dicha medición 593 puntos en lectura, 532 en matemáticas y 531 en ciencias. México ocupa el lugar 53 con 415, 415 y 424 puntos en dichas categorías; 3 En México el promedio de lectura por persona por semana es de 5.5 horas. En Japón es de 4.1. Ambos se ubican en una categoría de baja lectura, considerando que, en el país más lector del mundo, la India; el índice es de 10.42; 4 Japón destina el 8.38 % de su presupuesto público anual total a la educación, lo cual representó en 2016 casi 142 mmdd y de acuerdo con la OCDE, gastando 19,289 USD por estudiante. México destina casi 18 % lo que equivalió en el mismo año a casi 48 mmdd; casi 100 mmdd menos y gastando 8,170 USD por estudiante; 5 De acuerdo con Inegi y documentos de información diplomática japonesas consultadas; en México casi el 12 % de la población se dedica a actividades agropecuarias, 16.5 % a industriales y 43.5 % a servicios. En Japón se dedican a estas mismas actividades 1.2, 26.5 y 72.4 % respectivamente. 6 Japón tiene a 3.9 % de sus jóvenes sin empleo, educación o formación, mientras que México tiene un 7.6 %, 7 La esperanza de vida en Japón es hoy de 81.1 años, mientras que en México es de 72.2, 8 En Japón, la población con sobrepeso u obesidad es del 26.7 % del total. En México es del 75.2 %, 9 El salario promedio japonés es de 38,617.50 USD, mientras que el mexicano es de 17,594.50 USD. 10 Finalmente, México ocupa el 5º lugar de enfermos de Covid-19, con casi 450 mil casos confirmados y 49 mil muertos. Japón ocupa el lugar 49, con poco más de 41 mil casos confirmados y apenas 1,023 muertos. Por éstas y muchas razones de diversa naturaleza; es que sí se debe correr al Subsecretario López-Gatell, y a todos los Secretarios de Salud de los Estados. Pero también valdría mucho la pena sancionar a los responsables del manejo económico, político, alimentario, social, salarial, laboral, sanitario, deportivo y por supuesto educativo de nuestro país en los últimos 30 años por lo menos. Igualmente deberíamos darnos cuenta de cuánta diferencia hace una buena educación en todos los aspectos; uno de ellos seguramente, el de adquirir información veraz y asumir la responsabilidad propia actuando en consecuencia; cosa que los mexicanos no hemos hecho, y lo cual explica que tengamos casi 50 veces más muertos que Japón. No es la supuesta ineptitud de un Subsecretario lo que debe preocuparnos, ni tampoco la demagogia de los gobernadores que piden a gritos su cabeza pero que no atienden las causas raíz que explican la situación actual y cuya solución efectivamente traería bienestar a los mexicanos. Lo que debe preocuparnos, es nuestro poco compromiso con nuestra propia educación y salud; y las consecuencias que ello nos trae en todos los campos. Ojalá que sí. Además, opino que es necesario e importante, generar políticas públicas educativas, en relación al cuidado, protección y preservación del ambiente.