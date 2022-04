Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Corruptos, perversos, traidores, desviaditos, hampones, buscan hueso…

Como anteriormente comentaba amigo lector la temporada electoral ha dado inicio en nuestra entidad y todos mueven sus alfiles, padrinos y relaciones políticas para lograr sus objetivos personales, Algunos con antecedentes nada claros, por el contrario muy oscuros, y otros con trabajos como alcaldes cargados de corrupción pretenden engrosar las listas de los candidatos, otros más, aunque traicionen y entreguen al partido que los ha cobijado por mucho tiempo, pero con tal de lograr seguir en la “mamazón” polaca le hacen de todo. Un ejemplo claro, según comentan allá en la otrora Villa de las Hortensias, los Priistas le piden, le exigen al líder estatal la inmediata expulsión de las filas del tricolor del neo priista Julio Sen, que en mala hora y bajo presiones gansteriles se apodero de la alcaldía de esa población donde lo único que ha hecho es engrosar más sus cuentas y bolsillos mientras el municipio se mantiene en el más completo abandono. Los priistas de Cacahoatán anuncia movilizaciones hasta la capital del estado para exigirle al líder estatal la expulsión del priato de Julio Sen, toda vez que según se dice, ha estado haciendo reuniones en lo oscurito con algunos personajes cercanos al gobernador para entregar la alcaldía al candidato del gobernador. Por otro lado, se supo que Julio Sen le juega sus cabecitas a Jesús Castillos Milla, al chinito ex alcalde conocido el Conta, así como a Rolfi y a otros más. La realidad es que según se sabe Julio Sen está comprando impunidad a cambio de traicionar al partido que le ha dado todo en política, pero, ahí que lo vea el…sin comentarios

¿CUAL CONTROL DE COVID-19, CUAL SEMAFORO AMARILLO SEÑORES?…

Mientras las autoridades en turno en esta entidad anuncian con bombos, platillos, alfombra roja y caravanas, echando al vuelo las campanas y no precisamente para festejar el mes patrio, sino porque según dicen los contagios y decesos ya han ido en disminución, sin embargo, hace pocos días nos enteramos del lamentable deceso de nuestro entrañable amigo Jorge Guzmán, (QPD) entre otros más, y esos no engrosan las estadísticas de las autoridades. ¿cuál control, cual disminución, cual semáforo amarillo?, la situación en nuestra región, ya no digamos en la entidad, es cada vez más grave, los contagios se siguen dando sin control, los decesos aún están a la orden del día, y claro tampoco hay que cargarle todo a la autoridad, porque también nuestra sociedad o la ciudadanía lleva parte de responsabilidad, porque no se cuidan y hay algunos ignorantes que dicen que la pandemia no existe, carajos, que manera irresponsable de pensar, pero es la autoridad que debería tomar serias responsabilidades ante esa pandemia y creemos que el semáforo amarillo aún no se debió decretar, porque lo del COVID aún está latente en todos los estratos de la sociedad, no se pueden echar a volar las campanas, no se debe bajar la guardia, ni hacer cuentas alegres, porque el COVID sigue haciendo de las suyas y está haciendo presa fácil a la ciudadanía por la irresponsabilidad de autoridades y sociedad. Pero, cada quien con su cada cual, lo único que nos resta aconsejarle a la sociedad es que, no se confíen y sigan quedándose en su casa, la palabra es de todos, la voz es de ustedes, así es que a cuidarse…ver para comentar

EL VERDE FIEL A LA POLITICA DE PARIDAD DE GENERO DEL GOBERNADOR: VSB

Al manifestar que el compromiso que ha asumido el Partido Verde en Chiapas, es la de promover constantemente un nuevo ejercicio político con mayor paridad, fiel a las políticas públicas del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, Valeria Santiago Barrientos líder de ese instituto político en la entidad asevero que, de acuerdo al análisis de las políticas públicas del el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, el tema de la paridad de género es una prioridad en su administración, por lo que nuestro partido, el verde ecologista -dijo- eso impulsa y garantiza la participación de hombres y mujeres en nuestro escenario político. En la actualidad -dijo- las mujeres contamos con mayor empoderamiento y presencia en la vida política del país, derivado del esfuerzo que se ha realizado para hacer valer su voz y sus derechos, por lo que dijo, es fundamental reconocer e involucrar a las mujeres como agentes de desarrollo social y potencializar sus habilidades, tanto en lo individual como en lo grupal. La líder del Comité Estatal del Partido Verde Ecologista de en ese mismo tenor adujo que, el Verde tiene el compromiso de impulsar la participación de las mujeres en diversas actividades y en la toma de decisiones en el sector político, debido a que la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres representa una condición indispensable para el desarrollo de Chiapas y de México. Así mismo Santiago Barrientos fue clara al reiterar que se debe privilegiar la unidad en todo momento, para poder hacer frente a los retos del futuro. Todo lo anterior se dio en el evento de la toma de protesta de los Comités Ejecutivos Municipales de La Trinitaria, Capitán Luis Ángel Vidal, Santiago el Pinar, Unión Juárez y El Parral, en donde la dirigente estatal acotó que, el compromiso que ha asumido el PVEM en Chiapas es promover un ejercicio político con mayor paridad, en donde mujeres y hombres gocen de igualdad de oportunidades para su desarrollo…sin comentarios

ENTREGA EQUIPO A POLICIAS LLAVEN ABARCA, EN TOTOLAPA…

Luego de presidir la Entrega de Equipamiento para el Fortalecimiento y la Dignificación de las y los Policías de Totolapa, que se realizó en las instalaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Tuxtla Gutiérrez, donde destacó que con la visión del gobernador Rutilio Escandón Cadenas en Chiapas se atienden las necesidades de las y los primeros respondientes a fin de mantener la seguridad y la paz en los municipios, el fiscal general Jorge Llaven Abarca, señaló que una de las prioridades esenciales de este gobierno que encabeza Rutilio Escandón Cadenas sin lugar a dudas es la Seguridad. Es por ello -dijo que exhorto a todos los presidentes municipales a asumir su responsabilidad y coadyuvar en las estrategias de prevención y combate de conductas delictivas. el fiscal estatal subrayo, “Con el fortalecimiento de todos los cuerpos de seguridad pública municipal en cada uno de los 124 municipios de la entidad, se está equipando y dignificando su labor y puedan desarrollar sus tareas diarias con eficacia y mantener la seguridad de los ciudadanos”. Al final Llaven Abarca acoto, en la Fiscalía General del Estado (FGE) hay un compromiso serio y firme para trabajar de la mano con los tres niveles de gobierno en materia de seguridad y justicia: “tenemos que trabajar en unidad para disminuir la incidencia delictiva, sólo así lograremos el Chiapas en paz que todos queremos”., ver para comentar

LETRAS MAYUSCULAS NEGRITAS

Desde el balcón principal del antiguo palacio municipal, la noche de este 15 de septiembre, se realizó la ceremonia del Grito de Independencia, en su 210 aniversario, ratificando la mexicanidad de los chiapanecos de la frontera sur del país. En cumplimiento de las medidas sanitarias en prevención de contagios por la pandemia del Covid-19, se evitaron las concentraciones masivas y se transmitió mediante las redes sociales oficiales. Después de ondear la Bandera Nacional y arengar a los mexicanos y mexicanas de la frontera sur del país, la presidenta municipal lanzó vivas a las heroínas y los héroes que nos dieron patria y libertad, Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, Ignacio Allende y Fray Matías de Córdova…Ver para comentar…por cierto ya saben que en Cacahoatán los líderes de oposición al edil J. Sen, van a enviar cartas al congreso local y a la federación para que investiguen los supuestos gastos millonarios para control del COVID19 que supuestamente invirtió el edil, bueno de este tema luego les comentaremos más al respecto, pero el edil está muy mal inflando facturas que supuestamente pago para control y prevención de la pandemia…sin comentarios… El político Cesar Amín, comento que no le teme ni al mismo diablo, y por ello continua sosteniendo reuniones y lo más favorable para el político es que ha logrado obtener aceptación en varios círculos sociales de la sociedad huacalera, y al parecer, solo que le inventen algún delito podrán frenarlo y sino al tiempo, también dicen que por ahí ya viene cabalgando el popular Cheque Orduña, creador de la chequemania allá en mi pueblo…y mi buen amigo lector, por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK