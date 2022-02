De Aquí Y De Allá

Covid-19: ¿qué ocurrió en estados unidos?

El pasado lunes, el presidente Trump sostuvo una de las conferencias de prensa más bizarras en lo que va de su mandato. Lo que iba a ser una habitual charla con la prensa sobre el tema del coronavirus (las tiene más o menos cada segundo día), se convirtió pronto en un acalorado debate en el que trató de justificar la actuación de su gobierno en cuanto a la propagación de la pandemia. Tuvo razón en algunas cosas.

Es un hecho que en Estados Unidos la pandemia se salió de control mucho más allá de lo que se hubiera podido esperar de un país que no sólo tuvo un par de meses más para prepararse que las naciones europeas, sino que además cuenta con los mejores hospitales, universidades médicas y centros de investigación en el mundo, y ni hablar del ingreso por habitante y del tamaño en general de su economía. Al momento que escribo estas líneas, en nuestro vecino hay 600,000 infectados y se han registrado 25,000 fallecimientos. ¿Qué ocurrió entonces? Las respuestas son claras y no son a toro pasado, pues desde principios de febrero muchos analistas comenzaron a alertar sobre las vulnerabilidades que había.

La primera es el peculiar sistema de salud pública de los E.U.A. No existen hospitales públicos como los conocemos en México, pues tampoco hay un sistema de seguro social como aquí. Básicamente, cada quien tiene que comprar su propio seguro privado y el gobierno sólo ofrece uno público para la población de bajos ingresos y otro para los adultos mayores. En ambos casos, los servicios disponibles son limitados. Si bien las reformas implementadas por el presidente Obama obligan a que se compre un seguro de gastos médicos privados, la cantidad de personas que no pueden pagar uno, o bien, que sólo pueden costear un seguro muy restringido es considerable: aproximadamente 50 millones de personas. Esta población entonces se veía limitada al momento de sentirse enferma y buscar una consulta médica que tal vez no estuviera cubierta por su póliza y que le generaría una cuenta de cientos o miles de dólares. Así, cualquier persona que se contagiara y tuviera síntomas podía esparcir la infección.

La segunda peculiaridad es que no existe el concepto de las incapacidades médicas obligatorias. En México, este concepto esta incluso contenido en la Constitución, pero allá no, y depende exclusivamente del contrato que se tenga con el empleador. Un contrato laboral entonces puede estipular que el trabajador tiene apenas unos pocos días para usar como incapacidad médica pagada, que puede ser despedido si se excede de estos días o, incluso, que no tiene días de incapacidad. Combinado con los posibles gastos estratosféricos de la atención médica, los centros de trabajo pronto se convirtieron en núcleos de infección. Hay que agregar además la gran cantidad de estadounidenses cuyo empleo es cuasiinformal: choferes y repartidores de plataforma, que también padecen de precariedad en cuestión de acceso a seguros médicos y prestaciones laborales.

Tercero, está el sistema administrativo altamente descentralizado de Estados Unidos, que en un principio dificultó la reacción concertada entre autoridades locales, estatales y federales. El primer brote del virus al parecer se dio en la ciudad de Seattle, pero los hospitales de la ciudad no tenían mecanismos de colaboración directa con las autoridades sanitarias federales. Esta descentralización incluso está dificultando las medidas de contención, pues el gobierno federal no tiene autoridad para dictarlas a nivel estatal. Así, el cierre de negocios y escuelas y las restricciones para salir de los hogares variaron ampliamente a lo largo del país durante las primeras semanas de la epidemia. El principal núcleo de contagio actualmente es la ciudad de Nueva York y su enorme área metropolitana, que era visitada diariamente por millones de personas que trabajan, estudian y comercian allí y que provienen de al menos cuatro estados vecinos. La falta de homogeneidad en las medidas de contención probablemente aumentó el contagio, pero esto también era previsible: fue el mismo fenómeno que se dio en Madrid, Barcelona y las ciudades grandes del norte de Italia.

No debemos, sin embargo, sentenciar demasiado pronto el impacto de la epidemia en EUA. Su enorme capacidad industrial y científica, y su marco legal para casos de emergencia (que, ominosamente, tiene origen en las previsiones de guerra nuclear de la década de 1950), harán que la situación pronto se normalice de una manera u otra. Está por verse si las carencias que potenciaron el contagio se subsanan de manera ordenada.