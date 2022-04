Letras Desnudas

Mario Caballero

Coyotes de la misma camada

En su último informe de gobierno, Pablo Salazar le pidió a los chiapanecos con lágrimas en los ojos que le dieran todo el apoyo y la confianza a Juan Sabines Guerrero para que éste se convirtiera en el mejor gobernador de Chiapas. Con eso él mismo se encargaba de cerrar un largo capítulo entre ambos. Entregaba el poder en manos de su protegido.

Es del conocimiento público que a Pablo y Sabines los une una historia de complicidades y favores mutuos. Pablo utilizó sus influencias para impulsar la carrera política de Sabines y éste no hacía otra cosa más que obedecer sus órdenes.

Sabines logró ser diputado local y alcalde de Tuxtla Gutiérrez por respaldo de Pablo Salazar. Se debía a él y por eso le cumplía hasta el más vil de los caprichos. Cuando fue presidente municipal, Salazar tenía la última palabra en el manejo de los recursos, la asignación de plazas y puestos de confianza y en el otorgamiento de la obra pública del Ayuntamiento. Si Pablo le preguntaba la hora, Sabines respondía: “la que usted diga, gobernador”.

Al final, fuimos testigos de que eran tal para cual. Ambos fueron gobernantes corruptos, arbitrarios, desleales y, lo peor de todo, déspotas. Pablo Salazar fue acusado de desviar once mil millones de pesos del fondo destinado para la reconstrucción de los daños del huracán Stan en 2005 y estuvo preso por los delitos de peculado. Se presume que su gobierno estuvo involucrado en más de cien homicidios y en un sinnúmero de desapariciones y encarcelamientos injustificados.

Juan Sabines, por otra parte, ordenó la represión y encarcelamiento de sus opositores. Enajenó bienes del Estado, bursatilizó ilegalmente dinero de los chiapanecos, creó una red de espionaje, operó fraudes electorales, malversó recursos a través de empresas fantasma y endeudó al estado por más de 40 mil millones de pesos. Se convirtió en la viva imagen de Pablo Salazar.

Pareciera que esa historia vuelve a repetirse, pero con un ligero cambio de protagonistas. Digo ligero cambio porque estos dos personajes se parecen mucho a Pablo Salazar y a Juan Sabines Guerrero. Son oportunistas, no tienen el mínimo respeto por las leyes, no tienen ética y a lo largo de sus respectivas trayectorias políticas han estado envueltos en escándalos de corrupción y abusos de poder. Son dos coyotes de la misma camada.

Hoy son cómplices en el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. Uno es alcalde y el otro regidor. De ahí que uno ordene y el otro obedezca. Hablo, obviamente, de Carlos Morales Vázquez y Francisco Rojas Toledo. El primero tiene el poder y el segundo lo desea.

SIMILITUDES

Carlos Morales ha perdido en dos ocasiones la elección a la presidencia municipal de Tuxtla. Igual que Paco Rojas. Nunca ha actuado por convicción o guiado por ideales, sino por intereses. Paco Rojas, igual. Morales es experto en agitar las aguas para hacerse de una buena pesca. Rojas, también.

En 2001, Morales Vázquez perdió ante la panista Victoria Rincón. Alegó fraude y levantó un movimiento para exigir su “legítimo triunfo”. Días después, se retractó. Aceptó una regiduría. Paco Rojas, en ese momento, le gritó en la cara que no tenía dignidad para aceptar el cargo. No obstante, el oriundo de Ocozocoautla, se llevó de pellizcos en la mejilla con la alcaldesa.

En 2012, perdió ante Samuel Toledo. Volvió a alegar fraude, se hizo el mártir, encabezó protestas y se autonombró “contralor del pueblo”. Días más tarde, el gobernador Manuel Velasco Coello lo nombró titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural.

Paco Rojas, por su parte, declinó a favor de José Antonio Aguilar Bodegas cuando era candidato a gobernador por el PAN en 2006. Trascendió que había negociado respaldar al priista a cambio de una suma de 20 millones de pesos. Durante la campaña política, Sabines Guerrero confesó que se había reunido a escondidas con Rojas Toledo en la casa de un amigo en común y que éste quiso venderle su candidatura.

En 2015, al perder ante Fernando Castellanos, impugnó el resultado de la elección. Erigió un movimiento político y se dijo víctima del poder, pues calificó a Castellanos como hijo putativo del exgobernador Manuel Velasco. Logró, sin embargo, que la gente lo viera como un líder de oposición.

Durante casi todo el trienio pasado fue crítico de las políticas de seguridad del exalcalde, cosa que no ha hecho ahora cuando los tuxtlecos vivimos la peor crisis de inseguridad de los últimos 30 años. Incluso, se dijo que él financiaba a grupos delincuenciales para infundir la violencia y así desestabilizar al gobierno municipal, y él acrecentara su credibilidad.

Morales Vázquez ha sido señalado de enriquecerse ilegalmente. La riqueza de Paco Rojas está estrictamente relacionada a sus periodos como alcalde, legislador o delegado de Sedesol. En esta última encomienda fue despedido por irregularidades en el manejo de los recursos. Al dejar la alcaldía tuxtleca se aprobó un bono ilegal por 2.7 millones de pesos y en la campaña de 2015 fue videograbado en varias ocasiones recibiendo moches de parte de empresarios a los que les prometía entregarles todas las obras del municipio en caso de ganar la elección. De ahí el apelativo de “pacomoches”.

En fin, son tal para cual.

COMPLICIDAD

Actualmente, Paco Rojas es un regidor servil a Carlos Morales. Hace poco, salió a defenderlo por la compra de 3 mil 834 contenedores de basura que el Ayuntamiento de Tuxtla hizo a la empresa Veolia por un monto de más de 28 millones de pesos mediante un contrato por adjudicación directa, y de ese proyecto se presume que Morales recibió un diezmo de 15 millones, mismos que trató de disimularlo diciendo que se trataba de una donación de parte de esa empresa.

Rojas aprobó la compra y la defendió diciendo que se había contratado a Veolia porque sus camiones tienen las características ideales para levantar ese tipo de contenedores y que en un acto de responsabilidad del Ayuntamiento se decidió comprarlos porque si no el vendedor no les respetaría el precio dado las variaciones del dólar. Y aceptó que se hizo por asignación directa, sabiendo que esa transacción debió someterse a licitación como marca la ley, porque -según él- de haberse realizado el proceso hubiera llevado mucho más tiempo y la ciudad se hubiera quedado sin contenedores.

¡Qué absurdo! La recolección de basura en Tuxtla se hizo durante décadas sin la necesidad de utilizar contenedores. De tal manera, si observar el debido proceso hubiera prolongado el tiempo para que la ciudad disfrutara de dichos recipientes, no hubiera pasado nada. Al final de cuentas, los problemas con la basura comenzaron a suscitarse a partir de que Veolia se hizo cargo del servicio. Y si los contenedores no fueran los ideales para los camiones, el problema hubiera sido de Veolia. El Ayuntamiento está para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, no de empresas privadas.

Con sus respectivas particularidades, la historia se repite entre el que tiene el poder y el que quiere tenerlo. Paco Rojas está arrodillado a los caprichos de Carlos Morales, igual como Sabines lo estuvo ante Pablo Salazar. Porque Rojas no es un regidor que haga contrapeso al poder del presidente municipal, sino comparsa. Con tal de recibir el respaldo para que vuelva a repetir en la presidencia municipal, se ha despojado hasta de lo último que podría haberle quedado de dignidad. ¡Chao!

@_MarioCaballero