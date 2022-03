Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

¿Cuál es el límite?

Dicen que no hay mal que dure cien años porque la verdad de este dicho es el límite de quién vive el mal para aguantarlo, ni tampoco hay evidencia de que el tiempo lo cura todo, y es que, para el Presidente ni los muertos, ni las agresiones a la GN, ni las cifras de militares y policías muertos, ni el alza a los índices de violencia, ni las infinitas muestras de que el narco es ley en gran parte del país, parecen ponerle un hasta aquí a su política de abrazos y no balazos. ¿Cuál es su límite Sr. Presidente si la respuesta a las exigencias de las víctimas del crimen organizado es su espalda? ¿Cuál es su límite Sr. Presidente si ante niños que sufren por falta de medicamentos sus palabras los sepultan? ¿Cuál es su límite Sr. Presidente si frente a los horrores de pueblos sometidos por criminales su prioridad es ver cómo quedó el cachito de lotería de un avión símbolo de su sinrazón? ¿Cuál es su límite Sr. Presidente frente a las familias de los soldados que tienen que aguantar que con huevos los replieguen sufriendo la mayor humillación que la Institución haya vivido en su historia? Nadie sabe cuál es el límite que se ha fijado la autoridad máxima de este país para actuar en consecuencia, pero lo que sí todos nos imaginamos, es el límite que ya rebasó a todas las víctimas de las estrategias de la 4T en el tema que sea, el que se elija, para el que simplemente los datos del Presidente son unos y el de la realidad otros. Muy difícil la postura que deben tener el Secretario de la Defensa, el Secretario de Marina y el General Rodríguez Bucio comandante de la GN, su formación férrea de disciplina, lealtad y honor de pronto debe doblegarse frente a sus elementos. ¿Cuál será el discurso de instrucción militar en estos momentos hacia la tropa? ¿De qué se habla entre la tropa, entre los oficiales cuando se comparte el incierto tiempo en los cuarteles? Sin duda los acontecimientos de su día a día los pone al límite de su capacidad de resistir, de tolerar, de soportar unidos toda adversidad. Es admirable el adiestramiento que los mandos logran sobre su personal, es admirable el trabajo de los mandos para conservar la calma y mantener el espíritu de cuerpo. La verdad es que para quienes su trabajo es estar expuestos para defender la seguridad, no existe límite alguno, la mayor motivación es alimentar a su familia, brindarles seguridad social, conservar su trabajo, y aún más si son militares, porque abandonar la institución en estos momentos, como seguro muchos lo han deseado, significa desertar, huir, delinquir de acuerdo al reglamento militar, y para otros, cobardía, deslealtad y falta de honor. ¿Qué tiene Durazo que decir frente a todo esto? ¿Cómo puede explicar tener al General Audomaro, relegado teniendo mucha información que aportar como Director General del CNI, cuando los criminales sin ningún decoro se dejan ver por todos lados? Son muchas los señalamientos de este gobierno sobre el narcotráfico de administraciones pasadas, pero no puede reconocer que en la suya los criminales ya no sienten temor, no se da cuenta que se dejan ver sin ningún resquemor por las calles, en restaurantes alardeando su poder y la gran impunidad que representan. La hija del Chapo contrajo matrimonio en una catedral rodeada de invitados relacionados al narco, la presencia de Ovidio fue pública en todo momento ¿No es un prófugo de la ley? ¿No saben dónde están los criminales cuando decenas de autos deportivos con armas largas se estacionan uno detrás de otro en un pueblo en donde lo único que se distingue es la pobreza? Y aunque la agenda de los próximos hechos la ponga una nueva cifra de muertos o una nueva agresión a elementos de cualquier corporación, no debemos olvidar que todo en esta vida llega a su límite.

DE IMAGINARIA

Con una muy emotiva ceremonia se llevaron a cabo los festejos militares del día de la lealtad que fue en el Castillo de Chapultepec y el día de la Fuerza Aérea en la base Aérea Militar de Santa Lucía donde el Secretario de la Defensa le reitero al Presidente de la República la lealtad de las fuerzas armadas. En estos eventos fue muy notoria la ausencia del Secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo. En Santa Lucía el presidente verificó los avances de las obras de construcción del que será el nuevo aeropuerto.