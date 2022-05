Opinión y propuesta

Mtro. Andrés Vázquez López

Cuando sólo queda gritar

En los últimos días hemos visto cómo supuestos estudiantes de la Escuela Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, se manifiestan con motivo del sexto aniversario en el que 43 de sus compañeros desaparecieron, presuntamente a manos de la policía de Iguala y con la complicidad de otros actores políticos. Todo ello configura un hecho de suyo inaceptable, con características de crimen de Estado, que desde que ocurrió ha sido manoseado por las autoridades, que incluso llegaron a inventar una versión de los hechos, hoy desmentida, conocida como la “Verdad histórica” y que lo único que demuestra, es su falta de interés y de voluntad política, para investigar y castigar a los responsables de estos hechos. Es un asunto triste y trágico que no sólo enluta 43 hogares, sino que nos afecta a todos en este país, ya que sienta un antecedente por el cual, las fuerzas de seguridad podrían estar abusando de su poder y autoridad y cayendo justamente en lo que dicen combatir: la ejecución de crímenes. A lo largo de todo este tiempo, hemos visto cómo los dolientes han acudido una y otra vez, ante diversas autoridades de todos los niveles en busca de justicia, sin que la obtengan. Los detenidos más importantes de esta historia, son José Luis Abarca, entonces alcalde de Iguala y su esposa; así como varios ex policías. Pero la justicia todavía no llega, puesto que una atrocidad como la cometida aquella noche, no se explica sin la colusión de otras autoridades que apoyaron o encubrieron los hechos, para proteger a los responsables. Personas con puestos en diversas instancias públicas e incluso militares, según muchas versiones. Cierto es que, a lo largo del tiempo, las protestas han subido de tono. En las últimas los manifestantes destruyen las instalaciones del Congreso del Estado de Guerrero, a las que incluso prendieron fuego; desoyendo al Gobernador Astudillo quien les pidió que sus manifestaciones fueran pacíficas. No es la primera vez y quizá no sea la última. La sociedad en general reprueba la naturaleza de estos actos, pero no debe olvidar los motivos que los llevan a ello, sin dejar de señalar que destruir bienes públicos y privados, también es delito: No sólo mataron a 43 personas impunemente. No sólo no castigaron a personas que ejecutaron este crimen, sino que también se protegió a quienes lo apoyaron y encubrieron. Y no contentos con todo lo anterior, se le ha negado el acceso a la justicia. Dicho esto, último en otras palabras: No les han hecho caso. Y éste es el punto de quiebre, el que desborda todo y radicaliza a los manifestantes: la indiferencia y falta de compromiso de las autoridades que tienen la obligación de atenderlos y de llegar hasta las últimas consecuencias. Todos los protocolos, los procedimientos, e incluso las leyes han servido para nada, si quienes tienen la obligación de seguirlas y aplicarlas, simplemente, no lo hacen o de plano, actúan en sentido contrario. Si la sociedad mexicana no quiere seguir viendo cómo diferentes grupos se radicalizan en sus exigencias, debe mostrar solidaridad y exigirles a las autoridades correspondientes que cumplan rápida, eficaz y eficientemente con sus responsabilidades en la atención de las demandas ciudadanas; para que lo único que les quede a los demandantes, no sea gritar para ser escuchados. Ojalá que sí. Además, opino que es necesario e importante, generar políticas públicas educativas, en relación al cuidado, protección y preservación del ambiente.