¿Cuándo terminará la pesadilla? (2 de 2)

· Estrategia militar para contener el COVID

· Pruebas y confinamiento selectivo

· Jalisco, Michoacán y Sonora, aislados

· Pemex no entendió la alerta de petróleo

No hay pensamientos peligrosos; el pensamiento en si mismo es peligroso.

Hannah Arendt, 1906-1975; científica política germano-americana.

Víctor Sánchez Baños

Ayer ingresamos en la Etapa 3 del desarrollo de la pandemia del COVID-19 en México, que implica la alerta previa a mayores controles de convivencia entre los miembros de la sociedad.

Por ello, continuamos con el comentario de ayer, en el que reflexionamos sobre el tiempo que tardará este proceso para evitar el contagio de la población. El virus es aterrador. Pero, podemos hacer retroceder el coronavirus, como lo hicieron China, Corea del Sur, Singapur o Taiwán. Estos países demostraron que con acciones contundentes se evitan muertes y un poderoso daño a la economía.

Frecuentemente, el virus infecta a grupos de familiares, amigos y colegas de trabajo, como mencionan expertos de la OMS. En esos grupos se puede contener la proliferación del COVID-19, ya que se puede identificar y detener los brotes discretos y luego hacer un riguroso rastreo de los contactos, mediante un confinamiento selectivo. Así se ahorran vidas y muchos recursos económicos.

Entramos tarde en la guerra. No nos preparados adecuadamente. Se desestimó la trascendencia de la pandemia y, uno de los funcionarios que provocó la tardía acción fue Hugo López Gatell, quien nunca quiso, ni quiere, generar un gesto de desaprobación de su máximo jefe, Andrés Manuel López Obrador. Haber actuado desde inicio de febrero, el número de muertos hubiera disminuido.

En las acciones de la Fase 3, se necesitan hacer diariamente millones de pruebas en todo el país. Así se detecta al enemigo de la humanidad que es el coronavirus, no el huésped quien es la víctima al final de cuentas. Las pruebas dan certeza de cuál es la trinchera que es atacada y crear condiciones de aislamiento total. De esa manera lo lograron los chinos en el mismo corazón donde se inició la propagación del virus.

Son medidas derivadas de una estrategia militar, que apoya al grupo de científicos para lograr aislar y acabar con el coronavirus.

Si se puede contener la pandemia en México. Aún es tiempo, pero se necesitan medidas contundentes, así como programas de recuperación económica que no estén basados en la explotación petrolera.

Sin embargo, la realidad es que será agosto cuando veamos un retorno a la vida cotidiana, pero con limitaciones. El cubrebocas será una sana costumbre en temporadas de alta incidencia de enfermedades respiratorias. Además, el uso de vacunas contra la influenza serán parte de la vida de materialmente toda la humanidad. Una vida de esta manera durará entre 6 meses hasta 2 años más.

Con disciplina cambiaremos muchas costumbres sociales de los humanos, pero debemos aprender a convivir con el coronavirus para no morir en el intento.

PODEROSOS CABALLEROS: La crisis petrolera mundial, llegó a niveles que nuestros analistas petroleros no sospechaban. Nuestros “científicos” petroleros no se dieron cuenta que el problema por el que se cayeron los precios no fue por un exceso de producción, sino de una caída en el consumo a consecuencia de la proliferación del COVID-19. Al no haber demanda, las petroquímicas cancelaron sus actividades en un 70% y los sistemas de almacenamiento se saturaron. Ya se sabía desde hace varias semanas, pero los productores bisoños como México, no entendieron las señales. Ni la Secretaria de Energía, Rocío Nalhe, ni el director de Pemex, Octavio Oropeza, conocían la tragedia que se avecinaba y, lo que es peor, ¿por su ignorancia, no le avisaron al presidente López Obrador. Y, lo todavía más catastrófico: esto va para largo. *** Telmex, que dirige Héctor Slim Seade traspasó su banda del espectro para servicios 5G a Telcel, de Daniel Hajj. Ambas son empresas de Carlos Slim. Este es el inicio de la migración de servicios fundamentales en la comunicación que tiene Telmex a Telcel, especialmente con la mirada de la 5G, que es la tecnología de comunicación de los tiempos actuales.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Francois Bouyra, Director General de Elite, tomó la decisión de donar a instituciones de salud, mensualmente, un millón de cubrebocas. Adquirió hace unos días y pondrá en funcionamiento a finales de mes, una máquina para su fabricación: Esto es no forma parte de su estrategia de negocio, sino que lo hacen como una forma de aportar al combate de COVID-19. Entre sus productos de esta compañía se encuentran papel higiénico, servilletas, toallas de cocina y pañuelos de marca Elite y Elite Professional; pañales y toallas húmedas para bebé marca Babysec y Softdreams; y pañales para adulto marca Cotidian.

