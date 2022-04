Eduardo Ruiz-Healy

¿Cuánto tardará en recuperarse la economía mexicana?

El miércoles pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador dio su pronóstico sobre cómo se dará la recuperación de la economía nacional y dijo: “Algunos analistas hablan de que va a ser como una ‘L, que caímos y que vamos a estar en el fondo durante algún tiempo; mi pronóstico es que va a ser una ‘V’, que caímos, tocamos fondo y vamos para arriba”.

Lo que dijo AMLO no es lo mismo a lo que dijo una semana antes su secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien el 2 de junio difundió a través de su cuenta de Twitter mansaje: “Nos han preguntado mucho sobre la posible trayectoria de la #economía en la #NuevaNormalidad. Varios analistas representan la forma que puede tomar la reapertura con letras (V, U, W). A continuación, les explico cómo lo vemos desde @Hacienda_Mexico”.

Su tuit vino acompañado de un video en donde él mismo señala que “lo que probablemente vamos a ver es una recuperación rápida pero asimétrica es decir va a ser importante pero no va a ser a la misma velocidad que cayó… hay gente que para tratar de ilustrar esto se refiere no a una ‘V? asimétrica sino una especie como de palomita o como el signo de la marca de unos tenis” (el logotipo de los tenis Nike, conocido como el Swoosh, que bien visto no indica una “rápida pero asimétrica” recuperación sino más bien una bastante lenta.

Para entender la recuperación de la economía supongamos que el PIB al principio de este año era de 100 pesos. Al caer 7% este año será de 93 pesos al iniciarse 2021. Supongamos ahora que durante los siguientes años crecerá un 2% anual, lo que significa que al iniciar 2022 será de 94.9, de 96.8 al empezar 2023, de 98.7 al arrancar 2024. Si en el último año del gobierno de AMLO el PIB aumenta otro 2%, su sucesor recibirá una economía cuyo PIB será de 100.7, lo que significa que la recuperación tardará tres años. O sea, será un sexenio perdido en lo económico.

El problema es que el PIB per cápita en 2025 será menor que el de este año porque la población habrá aumentado y al dividir el PIB total de ese año entre el número de mexicanos el resultado será menor que el de ahora. También menor será el bienestar de la mayoría.

Para mi cálculo he tomado en cuenta un crecimiento anual del PIB de 2%, el cual realmente no solo es optimista sino irreal.

Para saber lo que sobré el tema opinan tanto mis seguidores en Twitter como los que ven o escuchan mi programa en Grupo Fórmula, ayer realicé un sondeo a través de mi cuenta de Twitter @ruizhealy.

El texto que difundí a mis seguidores en esa red social y al público de mi programa en Grupo Fórmula fue el siguiente:

“La mayoría de los analistas predicen una caída de la economía mexicana de más del 7% pero los funcionarios del Gobierno de México, incluido el secretario de Hacienda Arturo Herrera dicen que México se recuperará rápidamente. ¿Les crees?”.

Al escribir esta columna habían votado 2311 de las 15 484 personas que vieron el tuit. 91.6% de ellas manifestaron que no les creen a los funcionarios, 5.9% que sí les creen y 2.5% prefirió no opinar.

Como todos los sondeos que se hacen a través de Twitter, el mío no indica qué opinan quienes integran el universo compuesto por todos los mexicanos mayores de 18 años.

Habrá que ver una encuesta sobre el tema.

