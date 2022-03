Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Dan a conocer más bienes inmuebles que el edil Trumpudo Sen ha adquirido

Amigo lector nuevamente contigo después de una semana muy llena de incertidumbre con las elecciones de los estados Unidos donde el ex presidente Donald Trump sucumbió ante el demócrata Biden, por un margen que no cabe duda para que el ex presidente Trump siga alegando Fraude, se lo llevo la cala y ni hablar, pues aquí en la costa fronteriza también podemos decir que el alcalde Sen Trumpudo está cavando su propia tumba al estar “mercando” (adquiriendo, Comprando), bienes raíces, e inmuebles a lo bárbaro, según comentan líderes sociales de esa otrora Villa de las Hortensias. A continuación les daremos a conocer algunos de los bienes inmuebles que ha adquirido el edil Trumpudo Sen, según comentan ahí en Cacahoatán, algunos regidores y líderes sociales, el edil compro dicen, sin conceder adquirió un lote, predio, terreno para tirar Basura o dizque para relleno sanitario, y que creen, pues resulta que ese lote muy pasado de lanza el edil se le ha hecho muy fácil, según comentan, rentar es mismo terreno al ayuntamiento, que poca, pero bueno cada quien con su cada cual. Así mismo hablan que también el edil Trumpudo Sen, adquirió un solar de aproximadamente mil metros cuadrados allá en Puerto Chiapas, pensando que con las zonas especiales iban a darle más plusvalía a su terreno, pobre iluso, remarcaron al mismo tiempo de manifestar que de igual forma se habla o se sabe de qué el presidente Trumpudo Sen compro 200 cuerdas de café en el ejido Carrillo Puerto, de donde ojos mi divino tuerto. Además, se dice, sin conceder que el edil Trumpudo compro alrededor de 400 mil plantas de café al hermano de la sindico, junto con la sindico a 8 pesos cada una y no repartieron ni una, donde quedaron esa plantas de aromático grano, agregado a todas a esas propiedades esta la residencia de un tal Gustavo “S” a quien dicho sea de paso, dicen no termina de pagar y es por esa razón que el profesionista muy molesto por esa deuda ahorita anda de defensor de los ex-trabajadores del ayuntamiento cacahoateco y al parecer ya promovió un juicio ante la suprema corte de justicia donde se le augura al presidente Trumpudo Sen, Negros nubarrones que hasta la silla presidencial podría perder. Y sino al tiempo…esta historia cacahoateca continuara…sin comentarios

RECONOCE LLAVEN, VISION POLITICA DE GOBERNADOR RUTILIO ESCANDON…

Luego de manifestar su pleno reconocimiento a la visión del mandatario estatal al invertir en materia de seguridad y justicia en Chiapas, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca pondero la implementación de las herramientas tecnológicas contribuirá a cerrarle la puerta a la impunidad y a garantizar una procuración de justicia basada en datos científicos. Agregó el funcionario estatal que el estado y la federación unidos mantiene como objetivo la prioridad de la seguridad de todos los chiapanecos mediante la utilización de los recursos públicos con responsabilidad y transparencia. En el marco de la Entrega de Equipamiento para el Fortalecimiento y la Dignificación de las y los Policías Municipales y la inauguración del Proyecto Escudo Urbano C5 (Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo) en Ocosingo, Llaven Abarca comento que, el presidente López Obrador y el gobernador Escandón Cadenas, en unidad impulsan cada día políticas públicas las cuales están enfocadas en brindar paz, tranquilidad, pero sobre todo seguridad a todas las familias mexicanas y chiapanecas. Llaven Abarca más adelante indicó que, mi pleno reconocimiento por la clara visión de nuestro mandatario estatal al invertir en materia de seguridad y justicia. De igual forma el inquilino del edificio que alberga la impartición de la justicia en el libramiento norte subrayo que con el equipamiento a los cuerpos policiales y la implementación del Proyecto Escudo Urbano C5 se obtendrán mejores resultados en la prevención y combate de conductas delictivas”, declaró el fiscal general, al mismo tiempo enfatizó que, hacemos entrega también de Vehículos al Heroico Cuerpo de Bomberos, en el cual resaltó que con las herramientas tecnológicas se logrará cerrarle la puerta a la impunidad: “a través del número 911 que está enlazado con la plataforma del Escudo Urbano C5 se brindará a la ciudadanía una atención de reacción inmediata y eficaz”. Así mismo el funcionario señaló que la coordinación de las autoridades federales, estatales y municipales que integran la Mesa de la Región Selva, dan resultados por eso, -dijo- los exhorto a continuar redoblando esfuerzos para mantener a Chiapas entre los dos estados más seguros del país. En otro orden de situaciones Llaven abarca comentó que ha instruido a sus funcionarios (fiscales) de distrito a sumarse al Plan DN-III-E de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a las acciones de la Secretaría de Protección Civil del Estado para prestar ayuda a la población afectada por el huracán Eta y el frente frío número 11 en Chiapas. También agrego que dando cumplimiento a los acuerdos de la Mesa de Seguridad Estatal que todos los días encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas en Palacio de Gobierno, ordenó a los fiscales sumarse de manera inmediata a las acciones de la Federación y de Gobierno del Estado para ayudar a las familias damnificadas en los distritos Altos, Norte, Fronterizo Sierra, Selva, Istmo Costa y Frailesca. Al final de su elocución acoto,

que en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Municipal, Bomberos y Protección Civil, los elementos de la Fiscalía General del Estado estarán atentos a la contingencia que afecta a la población y exhortó a la población a usar con responsabilidad el número de Emergencias 911, refrendando al mismo tiempo su serio compromiso con la sociedad para garantizar el Estado de derecho y una procuración de justicia siempre al lado de la gente…ver para comentar

EXHORTA VALERIA SANTIAGO A SUMARSE AL LLAMADO DEL GOBERNADOR…

Tras exhortar a los sectores de la sociedad a sumarse al llamado del gobernador Rutilio Escandón Cadenas para apoyar a las y los hermanos chiapanecos que resultaron afectados por el huracán Eta y el frente frío número 11, la diputada local del partido verde Valeria Santiago Barrientos, presidenta de la Comisión de Protección Civil en el Congreso del Estado, asevero que, es digno de reconocer el gran esfuerzo de las instituciones de seguridad y sociedad civil que han actuado de manera inmediata durante esta contingencia, “el trabajo de las autoridades de emergencia, así como el apoyo de la población muestran la hermandad entre los chiapanecos”. La también líder del partido del Tucán en esta entidad subrayo más adelante que, es necesario que todos los chiapanecos “nos sumemos y nos solidaricemos con las familias afectadas en las diferentes regiones de la entidad por los daños causados por el huracán Eta, además de reconocer las acciones emitidas por el jefe del Ejecutivo estatal, en las que participan Protección Civil, Guardia Nacional, Ejército, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Comisión Estatal de Caminos, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La legisladora de igual forma urgió a todos los chiapanecos de todos los municipios a que extremen precauciones para con ello salvaguardar su integridad y no exponer a sus seres queridos al intentar cruzar afluentes con crecientes altas, además de mantenerse informados de las recomendaciones que emitan las autoridades en cada localidad y acudir a los refugios temporales que se han activado en todo el estado para brindar atención a quienes más lo necesitan…sin comentarios

DURO GOLPE AL NARCO PEGA LA FGR EN CHIAPAS…

Luego de manifestar que el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chiapas, a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), dio inicio a una investigación en contra de una persona, tras cumplir una orden de cateo, en la que se aseguró droga en un inmueble ubicado en Pichucalco, el delegado de la fiscalía general de la república, Alejandro Vila Chávez, aseguro que todo se derivó a unas denuncias anónimas presentadas en la FGR. Basado todo ello -dijo- se iniciaron las investigaciones para esclarecer el hecho por el delito contra la salud, en su modalidad de posesión de narcóticos con fines de comercio. Así mismo Vila Chávez indico que según el Informe Policial Homologado (IPH), elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la subsede en Pichucalco, se apersonaron en la colonia El Vivero, del municipio antes en mención líneas arriba, donde los policías ministeriales dieron fiel cumplimiento a la orden de cateo, otorgada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas. Narró Villa Chávez que fue en un inmueble donde los ministeriales localizaron dos bolsas y un envoltorio que, con un vegetal verde y seco, con las características de la marihuana, que arrojó un peso aproximado de 240 gramos. De igual forma agrego el fiscal de la federación que de igual forma aseguraron una bolsa de material sintético con 61 bolsitas pequeñas de plástico transparente con una sustancia sólida de color blanco, con las características de la cocaína, que arrojó un peso aproximado de 30 gramos y dinero en efectivo por la cantidad de nueve mil 140 pesos. Cae destacar, comento al último el fiscal federal en esta entidad que, en dicho inmueble se logró asegurar a Miguel “H”; quien junto a lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), a fin de continuar con la integración de la carpeta de investigación, por la probable comisión del delito contra la salud…ver para comentar…sin comentarios… amigo lector por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK