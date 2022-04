María Ruiz Nuñez

Alumna del 4º Semestre de Preparatoria

De Espectadoras a Actrices: Generación Z

“Soy de la Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres” ONU Mujeres conmemora el “Día Internacional de la Mujer “, honrando esta lucha por su igualdad social, reconociendo los avances logrados, la valentía y la determinación de las mujeres que han y seguirán jugando un papel fundamental en la historia de sus países y comunidades.

Mi generación, la generación Z, aquellos que nacimos entre 1994 y 2010 abrazamos con fuerza este día Internacional de la Mujer, por ello inspiradas en aquellas mujeres, principalmente de nuestra edad que han sufrido represiones pero su voz no ha acallado como Malala Yousafzai, Greta Thunberg, Sonita Alizadeh, Emma González, entre otras; estamos convencidas de que es fundamental en este relevo generacional pasar de espectadoras a actrices, porque hay mucho que cambiar y mejorar en un mundo, en donde aún existen restricciones que impiden a millones de mujeres a acceder a las mismas oportunidades laborales, salariales y educativas que los hombres, donde somos un blanco de violencia y muerte; aun cuando formamos parte del mismo planeta.

En México, la conmemoración, será diferente a otros años, ya que ha surgido un movimiento polémico que ha desatado muchas opiniones en redes sociales, en medios de comunicación y en diversos foros; movido por un descontento y hartazgo que ha pasado del reclamo de los derechos de igualdad, que hay que reconocer que hemos avanzado, al de una realidad más urgente y delicada que es frenar la ola de feminicidios en el país. Me refiero a la del 9 de marzo, “Día Sin Mujeres “. “El 9 ninguna se mueve “, iniciativa impulsada por varios colectivos feministas, principalmente por una de Veracruz “Las Brujas del Mar”, como un acto enérgico feminista frente a la violencia de género que pretende lograr un paro nacional que consiste en no asistir a laborar, a clases, no consumir bienes y servicios, no salir a la calle, no realizar ningún trabajo doméstico

El movimiento #el9ningunasemueve, es un día que de manera simbólica tu desapareces, estas pérdidas, secuestrada, violentada justamente la idea es imaginar que ese día no amanecemos, en memoria de quienes nuca más podrán caminar con nosotras. Hagamos un día de silencio y no un minuto.

Este movimiento, hasta hoy, con señales pacifistas, no violentas, ni vandálicas, sin marchas ha impactado profundamente desde antes de su celebración a diversos sectores, principalmente a la clase política. Hay diversos argumentos, como en todos los movimientos a favor y en contra; hay quienes piensan que es un acto político de provocación, es decir, una afrenta contra el gobierno y autoridades, otros que piensan que es un movimiento inútil, que no va a servir, sin ningún resultado positivo, otros más son indiferentes, no tienen conocimiento del alcance y tampoco tienen propuestas, hay quienes piensan que debemos hacer más de lo mismo y finalmente están las que como yo, piensan que verdaderamente es una acción diferente, pacifista y que se tendrán mejores y mayores resultados hasta los hoy logrados.

La historia mundial de la exigencia feminista, como la que se pretende realizar, tiene sus antecedentes en Islandia, donde una gigantesca masa de mujeres se reunió el 24 de octubre de 1975, considerándose una participación del 90 % de la población femenil lo que provocó que cinco años después, en 1980, Vigdis Finnbogadottir se convirtiera en la primera presidenta mujer electa democráticamente en Islandia.

Posterior al movimiento ocurrido en Islandia, Polonia, país europeo realizó un paro, esta vez en contra de la penalización del aborto. Las mujeres no acudieron a las escuelas ni trabajos, ya que se pretendía penalizar con cárcel a quien realizara este tipo de prácticas.

En América Latina, mujeres de Argentina impulsaron desde 2015 un movimiento en contra de la violencia feminicida, el cual fue haciendo eco hasta convertirse en un gran movimiento hasta nuestros días. Desde ese año, las argentinas realizan paros cada 8 de marzo y marchas siempre con la exigencia “Ni una menos”, a la cual se han sumado otras naciones como México, Chile, Perú, Uruguay y Colombia.

Recientemente en Estados Unidos la exigencia de las mujeres a una vida libre de violencia también tuvo lugar en ese país. El movimiento tuvo gran relevancia en redes sociales y estuvo acompañado por la ola de denuncias por acoso y violación a través del #MeToo que también alcanzó a México en 2019, logrando llevar ante la justicia a productores y artistas de Hollywood, entre otros personajes que fueron exhibidos.

Con estos movimientos se inauguro y se fue fortaleciendo nuevas formas de activismo para nosotras las mujeres, quienes al paso del tiempo hemos descubierto lo que podemos lograr al unir nuestra fuerza. Seguramente, en su momento hubo quienes no creyeron en esa fuerza, en esas acciones y muchas personas, lideres, actores diversos sobre todo hombres de la clase política quizá trataron de aprovechar esos momentos para promocionar su imagen; lo digo así porque se habla tambien de que este movimiento del 9 de marzo, se ha politizado, por partidos políticos de diferentes ideologías, actores que pretenden abanderar esta causa para hacerse notar. Al respecto, considero que es tiempo tambien de decirle a todos ellos ¡Bienvenidos! a este movimiento #undíasinmujeres, los necesitamos, queremos que participen, no es tarde su pronunciamiento, los queremos ese día y los que vienen, pero desde sus trincheras: en el congreso creando leyes más estrictas contra la violencia, en los partidos políticos fomentando la participación de la mujer, gobierno y autoridades generando políticas públicas en favor de la seguridad pública, desde las dirigencias sindicales, agrupaciones civiles y empresariales respetando en la práctica los derechos de la mujer, escuelas y padres de la familia en la formación de una nueva generación con valores; desde donde estén hombres, los necesitamos porque esta lucha no es contra ustedes ,es con ustedes hombres de buena voluntad, es una lucha de buenos contra malos y no entre hermanos.

Hay quienes, de manera irresponsable, sin respeto alguno al dolor de quienes han sufrido una pérdida, han sido sujetas de una violación, se atreven a opinar, descalificar, a señalar, a prohibir, a burlarse de una acción que lo que en el fondo pretende ser aquella voz que se escuche fuerte desde el silencio desesperado de las mujeres.

Los derechos y protección de las mujeres no pueden esperar y no van a esperar. El 2020 representa una esperanza y oportunidad para continuar implementando acciones mundiales con miras a lograr la igualdad de género y la realización de los derechos humanos de todas las mujeres y dar por terminado la violencia a la que somos objetos en la sociedad. Pasemos, de espectadoras a actrices…Hasta que la dignidad se nos haga costumbre.