Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

De qué se ríe Zoé Robledo

No puede haber nada que ofenda más a quienes merecen de la protección del estado que ver a quien está al frente de una institución como lo es el IMSS reírse mientras se habla de los más de 50 mil muertos. En una de esas mañaneras en las que hay más quejas y justificaciones que resultados, la sonrisa de Zoé Robledo en el momento en que se habla sobre los muertos por COVID, nos lleva a cuestionar la o las razones por las que el funcionario ríe abiertamente. Tal vez Zoé se ríe de todos los mexicanos por haber podido pagar mascarillas que tenían un costo de 15 pesos en 215, 1400% más caros de su costo real. O se reirá de que además el contrato millonario fue otorgado a la empresa de José Rubén Ferrer del Río, hermano de la que fue asesora y suplente de la senadora Dolores Padierna, Emma Ferrer del Río, empresa que no comercializa productos para la salud, que no se encuentra en el catálogo de proveedores del IMSS y que tiene millonarios contratos con Pemex y con Conagua, a quien por asignación directa la delegación de Chiapas con sede en Tapachula le compró más de 71 mil mascarillas a sobre precio. Emma Ferrer fue compañera de bancada con el actual Director del IMSS Zoé Robledo. ¿Será que se ríe por favorecer a Omniproductos de Consumo Alópata SA de CV empresa chiapaneca bajo el mismo mecanismo de adjudicación directa y sin haber pasado por los criterios de ley para considerarse proveedor de una institución gubernamental, al comprarle más de 3 millones de mascarillas con un sobre precio de más de 200 pesos? O tal vez se ría de que no pasó nada a pesar de haber comprado también a sobre precio respiradores a la empresa del Hijo de Manuel Bartlett o peor aún, su risa es de gran satisfacción por haber podido asignar a la empresa de su hermano Gabino Robledo Aburto contratos por publicidad para su institución en el estado de Puebla. La corrupción sin escrúpulos que la administración de López Obrador está permitiendo, cuando el discurso que le dio la presidencia en el 2018 se fundamente en la lucha contra la corrupción que tanto ha dañado al país, le costará mucho a Morena y al propio Presidente, porque más allá de que en las mañaneras se descalifiquen estas investigaciones, éstas son públicas y verificables por quienes darán o no su voto de confianza en el 2021. Seguramente cuando acabe todo esto y empiece el recuento de los daños, Zoè Robledo tendrá mucho que explicar por tantas muertes, porque en el Seguro Social se mueren el 20% de las personas que ingresan con corona virus, todo al tiempo. Ya no parece sorprender a nadie que el Presidente le siga asignado nuevas responsabilidades al EM, ahora anuncia que no sólo construirá las sucursales del Banco del Bienestar antes BANSEFI, sino que también será el responsable de equiparlas. Mucho se había dicho que estos contratos habían sido asignados a Cabal Peniche, sí, aquel empresario que por su relación con CSG, fue acusado y procesado por fraude en 1994 como beneficiario del Fobaproa, estuvo preso 7 años y hoy parecía ser reivindicada su imagen por la 4T, al haber sido considerado para equipar de cajeros dichas sucursales. Sin embargo, la compra de acciones por más de 150 MDD para rescatar Interjet realizada por Cabal Peniche junto con Alejandro del Valle, detonan sospechas de la procedencia de ese dinero y de la integridad de ambos empresarios. Y como viene siendo ya costumbre de esta administración, cuando no se sabe qué hacer con la papa caliente, el ejército es la solución. Para muchos nos queda claro que no sólo responde a la confianza que hoy muestra hacia las FA el Presidente, sino a la experiencia que SEDENA tiene como gestor de BANJERCITO, institución bancaria para el bienestar de sus integrantes. El equipamiento de dichas sucursales otorgado al ejército además de su construcción, se suman a más de un docena de responsabilidades a las que tendrá que hacerle frente el General Secretario; aeropuerto de Santa Lucía, remodelación de hospitales abandonados, construcción de una parte del Tren Maya, la Pandemia, combate al huachicol, Seguridad Fronteriza, Seguridad de Puertos y Aduanas, apoyo a la GN, distribución de recursos de programas sociales y en la distribución de Libros de Texto, que junto con funciones que le corresponden constitucionalmente como el Plan DN-III demandarán un mayor número de integrantes entre jefes, oficiales y tropa. La capacidad de reclutar personal con perfiles adecuados, la capacitación y la integración a los cuerpos militares es otro gran reto para una gran institución. El escenario entre lo político y lo judicial no deja de sorprender, las órdenes de aprehensión por la FGR a 19 funcionarios de la PF apuntan al actual Senador priista Osorio Chong como Secretario de Gobernación y responsable del gabinete de seguridad en la administración de EPN. Se les acusa por supuestos desvíos millonarios de 2010 a 2017. Entre éstos se encuentran Jesús Orta quien fuera SSC con Claudia Sheinbaum, Orta hombre con mayor poder en la PF hoy prófugo junto con Frida Martínez, colaboradora cercana al ex Secretario Chong. La SFP encontró desvíos por contratos de mantenimiento y compra de todo tipo de vehículos relacionados con funcionarios de la pasada SEGOB. Una red que podría alcanzar incluso a Renato Sales y a Monte Alejandro Rubido, este último a quien se le imputa la fuga del Chapo. Por otro lado el caso Lozoya genera gran expectativa, por una parte uno de los 4 testigos que ofrece presentar es Norberto Gallardo, militar en funciones y jefe de escoltas, quien conocía todos los movimientos e incluso entregaba en una oficina alterna el dinero de sobornos, y por otra, por las acusaciones y denuncias que el mismo acusado presenta a la FGR en contra del ex Presidente EPN y su Secretario de Hacienda Luis Videgaray por el desvío de recursos de Odebrecht a la campaña presidencial y a la compra de votos para la reforma energética, lo que sorprende es el trato que Lozoya recibe y el tiempo de 6 meses que se le ha asignado a dicha investigación, tiempo que se especula servirá mediáticamente a las campañas a favor de Morena.

DE IMAGINARIA

SEDENA cuenta con una hermosa cara que hoy se ubica como la famosa influencer Soldado de nombre Alexa Bueno, un atinado proyecto de Comunicación Social para dar a conocer el carisma y la belleza de la mujer mexicana en las filas del ejército.