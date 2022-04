De renuncias, política y medio ambiente

Julio César Romaní Cortés

Para pocos fue sorpresivo el anuncio de la renuncia del extitular de la Semarnat, Dr. Víctor Toledo, ya que a partir de la filtración de sus críticas a la 4T los resultados fueron demoledores, pero no para la 4T, sino para el Dr. Toledo.

Difícil que se pudiera sostener incólume ante el poder presidencial y su principal idea transformadora, la Cuatro T; a la cual el Dr. Toledo veía llena de contradicciones, sumado a una lucha de poder intestina con algunos círculos de primer nivel que rodean al presidente, los cuales fueron llamados a formar parte del gabinete antes de él, cuando sustituyera a Josefa Gonzáles en la titularidad de esta dependencia.

Con razón o sin ella, respecto a su visión de la 4T, los cierto es que la administración pública piéride a un valeroso agro-ecologista por excelencia, pero la academia (UNAM) recupera a uno de sus hijos pródigos. De acuerdo a sus propias declaraciones regresa a esta trinchera para continuar con su vida académica.

La renuncia del Dr. Toledo no sólo ratifica lo errático de la política pública en materia de medio ambiente de la actual administración, sino también la ausencia de una política pública sólida en materia de medio ambiente, que proteja y represente las preocupaciones e intereses de la sociedad en esta materia.

Se reconoce por las mismas autoridades de salud, que, en la actual pandemia, la virulencia con que ataco el Covit-19 a una parte importante de la población fallecida, fue a causa de la comorbilidad de enfermedades relacionadas con los hábitos alimenticios de una gran parte de la población mexicana. El sobre peso y la diabetes están como parte de las causas de los malos hábitos alimenticios que contribuyeron a los fallecimientos por el C-19.

Nos preguntamos si las políticas alimentarias que promueven el uso excesivo y extendido de agroquímicos para la producción alimentos, tales como el glifosato, no sólo afectaran al medio ambiente; sino también a la salud de la población. Es previsible que surjan nuevas enfermedades, que en el futuro se asocien a fallecimientos masivos cuando aparezca otra pandemia similar a la del C-19 ya que, como especie, no estamos exentos de que ello vuelva a suceder. Cómo se podrá asegurará que las actuales políticas ambientales no serán causantes de contribuir a que nuevas enfermedades aparezcan en el abanico de las que hoy tenemos por falta de prevención o aquiescencia de las autoridades, como sucede en el caso de la diabetes.

Aún hay muchos temas que se nos quedan a deber en materia de medio ambiente, y que pone en riesgo el derecho a un ambiente sano, como lo expresa la propia Constitución Política de México. La reducción de la masa forestal, la contaminación de los ríos por diversas causas, entre ellas los jales mineros, pérdida de biodiversidad, deterioro lento pero progresivo de las áreas naturales protegidas, entre muchos otros.

La nueva titular, María Luisa Albores Gonzales, tiene en el horizonte enormes retos en materia de medio ambiente. No sólo los que quedaron pendientes en los escasos 15 meses de su antecesor al frente de la Semarnat; tendrá que abordar y fijar su postura frente temas de la agenda ambiental relacionados a los megaproyectos como el tren maya, por nombrar sólo alguno. En el radar político de la nueva titular, deben estar muy presente en su agenda política este y algunos otros asuntos, pues como ya se observó están en el ánimo y escrutinio de la opinión pública, la cual no es del todo favorable como ya lo demostraron los amparos concedidos a los grupos sociales que se oponen al proyecto del Tren Maya.

Sin duda las organizaciones ambientalistas y grupos de defensores de derechos humanos vinculados a los temas ambientales, los cuales hoy día son la mayor oposición visible, con argumentos sólidos, razonados y sin sesgos partidarios; que cuestionan decisiones que visiblemente van en el sentido contrario a la protección del medio ambiente, la salud y los intereses legítimos de amplios sectores de la sociedad.

Dando vuelta a la página celebramos que recientemente la titular de la Semhan, del Gobierno del Estado, presentó de manera pública el “Cierre del Plan Estatal de Inversión Transitando hacia la Sostenibilidad: Chiapas resiliente y de bajas emisiones”. Compartimos los motivos y objetivos de este proyecto que apunta a la protección de los bosques del Estado, especialmente en aquellas regiones donde hay una grave deforestación y degradación de los bosques tropicales. Los cuales vienen en un franco deterioro desde hace varias décadas, como lo mostro la Secretaria de la Semhan Arq. María del Rosario Bonifaz durante su presentación, no obstante, a los esfuerzo que se han realizado desde esta y las anteriores administraciones y de las mismas ONG ambientalistas, el deterioro no ha parado. Se reconoce que las causas de este deterioro, proviene de las malas prácticas generadas principalmente por la ganadería extensiva que se vienen practicando desde ya hace varias décadas por las comunidades y ejidos en el Estado, quienes realizan estas prácticas para mantener sus modos de vida por no tener otras alternativas, como lo señalo el Biólogo Alejando Hernández de TNC.

Lo cual de alguna forma indica que las políticas públicas, así como los esfuerzos de los organismos no gubernamentales que luchan por la conservación, van perdiendo la batalla contra estas prácticas. A pesar de que su misión es proteger los territorios y el agua de los cuales depende la vida y que TNC lo viene haciendo desde hace muchos años, el deterioro de los bosques tropicales en el Estado aun continua. No obstante, celebramos esta nueva iniciativa para proveer alimentos y agua de forma sostenible y enfrentar los efectos del cambio climático, en coordinación con la Semhan.