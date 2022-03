Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Debido a la pandemia se cancelan las peregrinaciones, no exponer la vida: Arzobispo

Desde el mes de Octubre, la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, que encabeza el Arzobispo Fabio Martínez Castilla, ha venido reiterando a los fieles católicos de la región que se cancelaban las peregrinaciones que anualmente se dan de manera magnánima y a veces tumultuosa durante las fechas decembrinas del 1 al 12 de diciembre, debido a la contingencia sanitaria y el aumento peligroso en los contagios de coronavirus, inclusive desde ese mes confirmó las autoridades eclesiásticas la cancelación de la tradicional peregrinación Mariana a pie de Villaflores a Tuxtla Gutiérrez.

En la segunda quincena de Octubre, en un mensaje dirigido a la comunidad católica de Chiapas, el arzobispo Fabio Martínez Castilla expresó que se ven en la necesidad de pedirle al pueblo creyente que no exponga su vida: «Debemos celebrar sin ponernos en riesgo de contagio que en vez de alegría nos lleve a la enfermedad y hasta muerte», manifestó y reiteró: «por la salud de todos, con tristeza en nuestro corazón pero con la responsabilidad que nos compete, les decimos: Se suspenden las peregrinaciones con la Antorcha Guadalupana y las demás peregrinaciones, como la magna peregrinación guadalupana Villaflores-Tuxtla a pie».

Inclusive el 27 de octubre señaló que “No se realizarán celebraciones litúrgicas en los talleres, fábricas o lugares similares, porque el permiso para la reapertura del culto es para los templos, y no para otros sitios donde se complicaría el control de las medidas sanitarias, destacó en esa ocasión.

Gobernador reconoce la decisión de autoridades religiosas: “Es bueno no caer en excesos de confianza”, dice.

Este miércoles 25 de noviembre, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, reconoció la decisión de las autoridades religiosas de suspender las celebraciones masivas del próximo 12 de diciembre, así como realizar las misas de manera privada y transmitirlas en los diferentes medios y plataformas de comunicación. Al invitar a la comunidad católica de Chiapas a conmemorar a la Virgen de Guadalupe desde casa para evitar aglomeraciones y proteger la salud ante la pandemia de COVID-19, el mandatario estatal, que, aunque Chiapas se encuentra en color verde del Semáforo de Riesgo Epidemiológico, es fundamental no caer en excesos de confianza y reforzar las medidas preventivas de aislamiento social, autocuidado e higiene.

Fue explicitó el mandatario estatal: “Hay que cuidarse como si estuviéramos en el pico más alto de la pandemia, si así lo haces, también proteges a tus seres queridos”.

Escandón Cadenas precisó también que, en materia de Protección Civil, la ayuda humanitaria a la población damnificada por los frentes fríos y tormentas tropicales continúa fluyendo, sobre todo la entrega de paquetes alimentarios, medicinas y la atención permanente del personal de salud. Aseguró que ninguna familia afectada por estos fenómenos se quedará sin recibir apoyo para reconstruir sus viviendas y recuperar sus bienes. Así las cosas.

Morena y Nueva Alianza irán juntos en 2021 en estados donde se incluye a Chiapas.

Una noticia que en lo más mínimo sorprendió fue la alianza MORENA y PANAL, la primera del Presidente López Obrador y la segunda de Doña Elba Esther Gordillo. Este miércoles Mario Delgado y Sonia Rincón, dirigentes de Morena y del Partido Nueva Alianza (Panal), respectivamente, dieron a conocer que acordaron una coalición para el proceso electoral a nivel estatal en 2021. En conferencia de prensa, Delgado Carrillo indicó que la alianza será tanto en los estados en los que el PANAL mantiene su registro como partido político, como en los que está presente la organización Fuerza Turquesa, del mismo instituto político.

«Vamos a hacer una gran alianza con los maestros del país y con el Partido Nueva Alianza, que tiene en la mayoría de los estados registro como partido político a nivel local, y una organización, Fuerza Turquesa, a nivel nacional (…) Vamos a ir juntos en todos los estados en los que Panal tiene registro, y en los que no, de alguna manera vamos a hacer equipo con Fuerza Turquesa», dijo.

En su intervención, la chiapaneca Sonia Rincón, dirigente de Nueva Alianza, afirmó que con este acuerdo se busca impulsar la participación ciudadana y magisterial con cinco principios: la educación pública y gratuita, el respeto y defensa a los derechos humanos, la igualdad de género, el combate a la pobreza y la protección al medio ambiente.

«Hacemos público que, después de un amplio análisis, una profunda intervención y participación de los comités estatales de Panal y Fuerza Turquesa, hemos tomado la decisión de ir en alianza con Morena, porque los temas que nos aquejan son los que coinciden con este partido. Sumaremos nuestras propuestas y esfuerzos para participar con Morena», declaró.

Siguen plásticas con PVEM y el PT.

En una pregunta que hizo la prensa en lo que respecta a otras posibles coaliciones, Mario Delgado dijo que todavía están en «pláticas» con el Partido Verde y el del Trabajo, sus aliados en el Congreso de la Unión. Y con relación a cómo se definirían las candidaturas a partir de las coaliciones, el Morenista dijo que su partido tiene «ventaja» por ser la principal fuerza política del país.

Rapiditas….El PANAL simplemente confirmó que es “sabia virtud de conocer el tiempo”, porque habían analistas que advirtieron desde antes que sería aliado de MORENA rumbo al 2021, y hoy se confirma, y en cambio el PVEM y el PT, sus aliados de origen desde el pasado proceso electoral, se aparenta una dificultad de intereses muy diversos que se están suscitando en MORENA con estas siglas partidistas; y que por lo mismo como se venía insistiendo de coaligarse los tres (MORENA, PVEM y PT) se le dio tiempo para que estallaran algunos inconvenientes, y en cambio el PANAL que también sufrió su permanencia y estabilidad como partido político, se coló sin ningún miramiento e impugnación de los Morenos, por eso “sabia virtud de conocer el tiempo”…..En México será la maestra Sonia Rincón quien encabece el PANAL, una política y gestora chiapaneca que se la sabe de todas, todas, y que además conoce extraordinariamente bien la grilla electoral, no es improvisada, y le dará mucha consolidación a esa alianza MORENA y PANAL y en Chiapas ya está garantizado esta fraternidad partidista, pero buscan a tropel en la capital del país, que al menos en Chiapas, las principales ciudades sí formalice la alianza MORENA, PANAL, PVEM y PT. Ver para creer…..Un partido que ha desconcertado a nivel nacional con resonancia en Chiapas es el del Movimiento Ciudadano (Partido Naranja), donde ayer se adelantó que Alejandro Mungaray Lagarda, quien ha sido Rector de la Universidad Autónoma de Baja California y secretario de Desarrollo Económico del gobierno del estado, será presentado como candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de la entidad. Se jacta de mucha fuerza electoral que, en Chiapas, quien coquetea fuerte con Movimiento Ciudadano, y la Alcaldía, es el discutido Francisco Rojas, y hasta una diputación federal para José Antonio Aguilar Bodegas. Que el pelón Dante Delgado ya dio su visto bueno. ¿Será?… Los Calderón –Felipe y Margarita-, buscan regresar al PAN, ante su derrota de no inscripción de su partido “México Libre”. Aunque usted no lo crea…Dixe.