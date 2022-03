Hablando Derecho

Lic. Alfredo Molina Juárez

Decreto de AMLO militariza a México

LA REFORMA DEL 26 DE MARZO DEL 2019, publicada en el diario oficial de la federación, sobre sale la reforma constitucional que faculta al ejecutivo la creación de la guardia nacional, y en su artículo 5 transitorio, se autoriza para que el presidente disponga de las fuerzas armadas como del ejército y la marina, para tareas de seguridad pública, por tanto, no es de sorprenderse que el ejecutivo hiciera uso de esa facultad, y así la guardia nacional se acomoda a sus anchas en todo el país, en un lapso de cinco años, esta acción no debe sorprender a los mexicanos, AMLO, desde el primer momento que asumió el mando, considero oportuno que el ejército fuera su gran aliado, por las razones que todos conocemos, pero esta nueva participación de la guardia nacional no es de manera desordenada e improvisada. México a través de la firma de convenios firmados con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se establecieron cuáles serían las directrices a seguir y estas son de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. En temas de seguridad pública, ahora el decreto del día 11 de mayo del 2020, viene a darle la formalidad y legalidad al proyecto de seguridad.

El contexto de la pandemia del Covid 19, resulta oportuno para México, que se aplique la militarización del país, pero en realidad existe una discrepancia entre la aplicación de la ley y la disposición reglamentaria, para nadie es un secreto que el estado mexicano se encuentra rebasado por la ola de homicidios, la inseguridad, y las violaciones a los derechos humanos. Por tanto, esta cuarta transformación recurre a la guardia nacional para tratar de mantener el debilitado orden social que actualmente se vive en México.

Por tanto, podemos afirmar que el congreso de la unión, necesariamente tenía que cumplir con una nueva ley que le dé marco legal para poder cumplir con los requisitos, y las necesidades actuales de México.

La pregunta sería ¿vamos por el rumbo adecuado e idóneo? ¿México ya tiene la capacidad para intervenir de manera firme en cuestiones de seguridad a los tres niveles municipal, estatal y federal?

Está claro que la militarización es una acción desesperada del estado, pero no es nueva, recordemos a la guerra de calderón con los narcotraficantes en donde miles de muertos no pudieron acabar con los carteles en México, considero que estamos en un punto muerto, si bien el decreto viene a darle forma jurídica a la intervención de la guardia nacional, aún estamos muy lejos de aplicarla, como en Brasil, e incluso Guatemala, en donde las maras han tenido que restar terreno a la delincuencia, pero a qué precio, lo cierto es que en este mundo cambiante y circundante las leyes tienen que cambiar, todo dependerá de los mandos para aplicarla, vivimos tiempos difíciles y ante estas circunstancias igual de difíciles tendrán que ser las acciones del estado, no puede dejarse doblegar por el crimen y mucho menos debe estancarse en las acciones pasivas como patrullaje y guardias simbólicas, los ciudadanos esperamos acciones contundentes, estamos cansados de atropellos y de injusticias, necesitamos volver a creer en las instituciones, y una cosa nos queda muy claro el estado mexicano. Como esta no puede seguir, los innumerables atropellos que nos han hecho pasar nuestros gobernantes, la delincuencia organizada y el imperio de la impunidad, nos tiene encerrados en casa cuando debería ser al revés.

