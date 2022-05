Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Delegación de la FGR decomisa droga en camión de pasajeros que venía de Oaxaca

Alejandro Vila Chávez dio a conocer a este columnista vía celular en una amena conversación que el MP de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR), dio inicio a una carpeta de investigación en contra de una persona, por la probable responsabilidad, en la comisión del delito contra la salud, el cual está enmarcado, previsto y sancionado por el Código Penal Federal, tras haberle asegurado más de ocho kilos de metanfetamina. Nuestra trabajo está enfocado en las políticas públicas del gobernador y las estrategias del fiscal general de la república y del estado adujo, al mismo tiempo de continuar comentando que según los informes de los policías ministeriales federales se instalaron en el tramo carretero comprendido en el tramo de Villa Comaltitlán-Tapachula, en el municipio de Huixtla, para llevar a cabo las inspecciones rutinarias a vehículos particulares y públicos, y resulta que al internarse en un camión de pasajeros del servicio público que venía del estado de Oaxaca y se dirigía al municipio de Huixtla, le hicieron el alto al chofer de dicho transporte y una vez que se internaron al autobús para llevar a cabo la revisión de rutina, -dijo- pudieron observar que, dentro del guarda equipaje, había una mochila de color negra en la que había nueve envoltorios confeccionados con plástico, cada uno de ellos, con una sustancia sólida fragmentada, con las características de la metanfetamina (cristal), la que arrojó un peso aproximado de ocho kilos 500 gramos. De igual forma, agrego el fiscal de la federación en Chiapas, encontraron 27 cartuchos de repuesto para cigarro electrónico por lo que aseguraron en el lugar a Rafael “G”, quien iba como pasajero en dicho autobús. Al último Vila Chávez subrayo que, posteriormente los policías federales pusieron a disposición del Ministerio Público al asegurado junto con el narcótico, ante el MP Federal quien se encargara de llevar a cabo realizar todos los trámites legales correspondientes para proceder conforme a derecho, por el delito de salud…sin comentarios

VALERIA, PONDERA TRABAJO DEL GOBERNADOR Y PRESIDENTE DE MEXICO…

La Presidenta del Comité Estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Chiapas, Valeria Santiago Barrientos, reconoció el arduo trabajo que a realizado el gobernador Rutilio Escandón Cadenas en favor de las familias mexicanas y chiapanecas. La líder estatal del partido verde, pondero el trabajo del gobernador del estado Rutilio Escandón cadenas, que en coordinación con el gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, los cuales han logrado avances significativos en materia social, económica, vivienda, educación y de seguridad en Chiapas y en el país, que ha permitido que los chiapanecos y mexicanos vayamos por un buen camino y una mejor calidad de vida. Al final Santiago Sarmiento acoto, “reconocemos los avances significativos que han arrojado los trabajos realizados por el presidente de México y el gobernador del estado en favor del bienestar de las familias mexicanas y chiapanecas…ver para comentar

LETRAS MAYUSCULAS NEGRITAS…

Tras encabezar la Entrega de Equipamiento para el Fortalecimiento y la Dignificación de las y los Policías Municipales de Yajalón, en la cual hizo un llamado a la ciudadanía para trabajar de la mano con las autoridades federales, estatales y municipales a fin de lograr la paz en esta importante región de Chiapas, en el marco de una gira de trabajo en la región Tulijá Tseltal Chol, el fiscal general Jorge Llaven Abarca subrayo que es fundamental sumar esfuerzos sociedad y gobierno para terminar con los viejos conflictos en la región Tulijá Tseltal Chol, aseverando que las autoridades tienen la voluntad de garantizar la paz en Chiapas pero también debe existir la voluntad ciudadana para lograrlo. Al final acoto, “No hay reto y desafío que no podamos superar si estamos unidos, el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado (FGE) tienen como primer tarea la paz en Chiapas, pero no vamos a poder solos, necesitamos de la participación de la ciudanía para fortalecer las estrategias de prevención y combate de conductas delictivas”…sin comentarios…La cocha desenfrenada anda peinando en varios municipios engañando a incautos a los que les dice que los hará candidatos con la condición de que le den varios Biyuyos, a los pobres imberbes incautos les dice que es amigo íntimo del número uno, esa cocha desenfrenada anda no solo en la Frailesca, sino en municipios del Norte y la sierra. Ojala el gobernador puede frenar a esa cocha maligna…ver para comentar…la Fiona Eloina, puede ser investigada por un secuestro que cometió y que por obra del santísimo la limpiaron de ese delito ahí luego les daremos más detalles al respecto, por cierto dicen que Miguel Chávez también ya anda buscando derrotar a la Fiona Eloina y comenzó a caminar pian pianito, otro adversario más de la Fiona que se puede unir a la Loba y al Mandiga, sino ahí lo veremos … Bueno sería que el huevonazo director de protección civil de Tapachula mandara a verificar un taller reparador de motosierras ubicada en la 3a calle oriente casi esquina 13 norte, a un costado de un negocio que vende Melate sobre la 3ª oriente, los vecinos ya no aguantan el gran escándalo y ruido que provoca desde temprana hora, la edil Rosa Irene Urbina Castañeda debería enviar a Protección civil a Inspeccionar ese lugar, una clausura no caería tal mal…veremos y comentaremos…por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK