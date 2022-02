Asesoría Legal

Demandas A Comisión Federal De Electricidad

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) poco le importó que la gente no tuviera dinero debido a que el gobierno pidió que estuvieran encerrados aunque se murieran de hambre porque muchos perdieron su empleo, otros tienen negocios pero no hubo entrada de dinero por tener cerrado forzoso, y las empresas más grandes también corrieron la misma suerte, los cobros de luz son exagerados y nadie demanda por falta de tiempo o porque simplemente no saben dónde demandar, saben que existe PROFECO, pero hay incluso Estados como Sonora que las oficinas locales de atención no existen, solo existe en la Capital del mencionado Estado, en sí, se debe crear un área especializada contra cobros excesivos de la CFE, el titular nacional de Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett Díaz es un ABUSIVO y están abusando de la pandemia, los costos a pagar por la luz en esta ocasión llegaron muy alto, incluso, las cajeras de CFE son como robots, ella solo cobran y no despejan dudas a los usuarios, como tampoco resuelven problemas de ninguna índole, los encargados de algunas oficinas nunca están en su lugar de trabajo, son holgazanes que cobran por hacer absolutamente nada, la ciudadanía no tiene información certera sobre el cobro de tarifas eléctricas, los empleados de CFE que están en oficinas solo dan respuestas por lógica, mas no por investigación, los empleados administrativos incluyendo las cajeras no saben dar respuestas a los usuarios, todos los empleados de CFE incluyendo sus titulares en cada Estado son unos verdaderos abusivos, se debe presentar ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una reforma para proteger a los usuarios de CFE de los abusos cometidos por cobros desmedidos, también se debe crear un área técnica especializada para emitir dictámenes o peritajes, actividades de supervisión o vigilancia para evitar atropellos en los cobros excesivos, los servicios mencionados deben ser otorgados de forma gratuita para los usuarios y que lo absorba la PROFECO, por ahora, se puede demandar en línea ante la PROFECO a la Comisión Federal de Electricidad, el área se llama Concilianet, es un módulo en el que se desahogan las audiencias de conciliación vía internet con quienes prestan bienes y servicios, lo anterior, no requiere acudir a una delegación, Subdelegación o Unidad de Servicio, la entrega de los documentos es por esa misma vía (internet) y en formato electrónico, cuando la persona se registra, en automático el sistema le da un nombre de usuario y una contraseña, misma que debe guardar porque para demandas posteriores el sistema se la va a volver a pedir, para elaborar una demanda ante PROFECO pueden hacer clic en el siguiente enlace http://concilianet.profeco.gob.mx

También pueden escribir ese enlace y entrar fácilmente, antes que nada, es bueno saber que no es lo mismo una queja que una denuncia, cuando un proveedor como CFE afecta sus derechos como consumidor, existen dos formas de emprender acciones en su contra, la denuncia y la queja, cada una de las mencionadas tiene su procedimiento particular, pero, les explico más detallado, la denuncia la pueden hacer ante PROFECO por actos u omisiones que afecten sus intereses, tal es el caso particular de la CFE de los cobros desmedidos, después de la denuncia, PROFECO le hará una visita de verificación al proveedor demandado, y si constata que efectivamente está lesionando los derechos de los consumidores de energía entonces se procede a una sanción para que no sigan cometiendo la falta, los denunciantes en estos casos no están obligados a presentar pruebas así como tampoco se le pedirán datos personales, y, en una queja, es cuando en este caso la CFE los perjudica al no respetar los términos y condiciones en que contratan un servicio, en este caso, si se piden los datos personales y el recibo como comprobante del cobro injustificado, se hace una narración de hechos de la queja, en relación a las denuncias que se presenten en contra de CFE, se debe pagar reparación de daños a los usuarios por parte de la abusiva dependencia, la CFE incluso ha llegado a cortar la luz de personas que le quedan a deber un peso a la CFE y solo por ese hecho se corta la energía a quienes incluso no tienen los recursos económicos, COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD es una empresa abusiva y encabeza la lista de corrupción a nivel nacional por su titular Manuel Bartlett el cual debería renunciar al cargo por acciones abusivas en contra de la población mexicana, negocios y empresas, se debe abrir una investigación por parte de PROFECO directamente a la CFE en todo el país para que no sigan cometiendo acciones que atentan contra la economía de la población mexicana, la Comisión de Energía del Congreso de la Unión debe solicitar la comparecencia de Manuel Bartlett por los abusos cometidos en los altos costos de energía eléctrica, se debe reformar la energía eléctrica al grado que los usuarios paguen un solo precio, por ejemplo a hogares se debe pagar aproximadamente de 30 a 50 pesos para el nivel socioeconómico más bajo, para nivel medio un costo de 51 a 100 pesos y para el nivel alto de 101 a 150 pesos, no más, para los comercios debe haber efectivamente la tarifa comercial pero baja, sino, los comerciantes solo van a trabajar para pagar únicamente adeudos de renta, luz, agua, y para las empresas grandes ahí se debe signar un convenio según a como más le ayude al empresario, la CFE está cobrando como si el servicio no fuera de gobierno, de hecho, la gente lo que debe hacer es demandar a la CFE y solicitar que les paguen reparación de daños y dos meses de luz gratis para restituir el daño en contra de los usuarios ya sean caseros, comerciales o empresariales, ya basta de abusos de la CFE, y es que todo se deriva porque su titular es un político ex priista y que ahora está en MORENA, es la basura que anduvo levantando en toda su campaña el actual presidente de la república y los mexicanos están pagando las consecuencias de esas acciones.