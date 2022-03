Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Denuncian galopante corrupción en obras públicas del ayuntamiento de Chilón

Allá en Chilón nos informan que hubo algunas movilizaciones contra los de Obras Publicas en ese municipio, varias gentes del área de Obras públicas del H. Ayuntamiento de Chilón se manifestaron para denunciar algunos hierros que se vienen dando como es la de algunos supuestos documentos apócrifos, falsos que ha expedido una constructora propiedad de un tal Adolfo Martínez “S” y que obra en expedientes de secretaria de obras publicas de dicho Ayuntamiento. Los manifestantes denunciaron que la documentación recibida consiste en copia de título, copia de la cedula profesional y copia de la CURP de la persona anteriormente mencionada, dicha documentación en manos -dijeron- que la cédula profesional recibida cuenta con el número 113604 a nombre de Adolfo Martínez “S”, donde se autoriza para poder ejercer la profesión de Contador Público, emitida en México D.F a los 30 días del mes de agosto de 1989 y registrada en la foja 25 del libro 705 del Registro de títulos profesionales y grados, Académicos se encontraron inconsistencias. Las personas argumentaron que: «Registro de Títulos Profesionales y Grados Académicos: (https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/) obteniendo como resultado una homonimia, empero, se pudo constatar -dijeron- que no coinciden, ni el número de cédula que obra en nuestro poder, ni la carrera, ni la fecha de expedición, entre otras irregularidades, ya que la persona de la homonimia cuenta con el número de cedula 5521486, de la Licenciatura en ingeniería electrónica, cursada dicha carrera en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, ubicándose dicha institución educativa en el Estado de Coahuila, y emitida dicha cedula en el año 2008». Así mismo denunciaron que el «CURP: (MASA630408HCSRLD04) a través de la página del Sistema de Cedulas Profesionales (https://msirepve.sep.gob.mx/) arrojando como resultado la leyenda ¡los datos personales proporcionados no cuentan con un registro de título electrónico o cédula profesional». Mas adelante comentaron que la «Cédula: Ese documento de la copia que aparece en los expedientes de obra pública el cual es el N° 113604 a través del portal (http://cedula.buholegal.com), obteniendo como resultado que dicha cédula pertenece a José Jiménez Gregg, el cual estudio la Licenciatura en Derecho, en la prestigiosa institución educativa Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el Distrito Federal del año 1965». Es por toda esa cochinada los denunciantes solicitan a la Secretaria de la Función Publica del Estado de Chiapas, la Secretaria General de Gobierno y a la Fiscalía General que realicen las investigaciones necesarias y que tomen cartas en el asunto referente a ese servidor público y la falsificación de documentos oficiales, firmar documentos oficiales y legales con la antelación de Contador Público, y demás cosas que esto conlleva y que se contemplan en las legislaciones penales del estado y país. Pues ojalá la secretaria de la función publica en la entidad y el órgano de fiscalización tomen en cuenta esta denuncia…ver para comentar

EL “GÜERO” VELASCO PLANTEA PLAN DE EMERGENCIA ANTE COVID-19

El coordinador del parlamento del partido verde ecologista en la cámara de senadores, Manuel Velasco Coello afirmo vía celular que hace unos días tomo parte en una videoconferencia de la junta de coordinación política del senado donde, “seguimos impulsando mecanismos para acordar un Plan de Emergencia Nacional que privilegie los puntos de coincidencia”. De igual forma dijo les doy a conocer los puntos esenciales de es plan que propusimos, aquí les comparto las principales propuestas que planteamos en la sesión del 20 de abril, Canalizar recursos extraordinarios para la compra de insumos en apoyo al perosnal médico, Establecer una política de cobros mínimos de luz y agua en todos los hogares, comercios o negocios, implementear un esquema fiscales y crediticios a micro, pequeñas y medianas empresas. Impulsar una alianza emergente entre gobienro y la inciitiva privada en tres vertientes. a). – crear un banco nacionla de alimentos para llevar despensas a las familias que más lo necesitan, B). – diseñar un plan de obras de infraestructura para reactivar la economia a nivel regional, C). – dotar de un salario solidario a las familias que perdieron su ingreso. Bueno pues lo planteado por el senador Velasco Coello es una buena opción que ayudara a toda la población mexicana…sin comentarios

PLENO RECONOCIMIENTO A TODAS LAS MADRECITAS: VALERIA SANTIAGO

Luego de haber hecho un llamado a la ciudadanía para que el pasado 10 de mayo que se celebró en todo nuestro país el Día de las Madres, lo festejaran en sana distancia desde casa, debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19. La diputada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Chiapas, Valeria Santiago Barrientos, se congratuló porque las familias respetaron los protocolos de salud y así evitar mas contagios de la pandemia que provoca el COVID-19. Que bueno que nuestro gobernador exhortó y convocó de quedarse en casa y mantener su sana distancia en el pasado festejo del día de las madres tuvo eco en la población, aseveró la legisladora local, todo ello lo hicimos para evitar que se rompa con las medidas de aislamiento social y sana distancia que las autoridades de salud han recomendado ante la pandemia del coronavirus, por lo que mencionó que la población con madurez no organizaron reuniones para celebrar los festejos del Día de las Madres y con ello se ha logrado evitar y prevenir el contagios, adujo al mismo tiempo indicó que en la actualidad se puede hacer uso de la tecnología u otras herramientas para las celebraciones como el que acaba de pasar, el Día de las Madres, “la población demostró madurez y felicitaron con amor y cariño a sus mamacitas, sin poner a nadie en riesgo, dentro de poco todos y todas podremos festejarlas en familia, pero hoy que gusto nos da que logramos evitar riesgos de contagio”. En ese mismo orden de ideas Santiago Barrientos subrayó que con pleno reconocimiento por el gran esfuerzo y dedicación de todas aquellas madres que han afrontado el confinamiento desde casa para proteger a los suyos durante la pandemia del Covid-19, en especial a quienes desde sus trincheras y espacios de trabajo realizan las importantes labores de Salud, y Justicia. También señaló, “Un reconocimiento a ellas, las madrecitas lindas, que no han escatimado tiempo, esfuerzo y dedicación en sus profesiones para enfrentar esta pandemia”. Al final acoto, hoy por seguridad debemos mantenernos en una sana distancia con nuestros familiares, aunque sabemos que estamos emocionalmente juntos para salir adelante de esta pandemia…Ver para comentar

LETRAS MAYUSCULAS NEGRITAS…

Como la ves amigo lector se hace justicia a los bajacalifornianos y esta mañana (ayer) Por unanimidad, los 11 ministros de la Suprema Corte de justicia de la nación, declara Inconstitucional la ley Bonilla. La Suprema Corte, cortó de tajo la ampliada e ilegal gubernatura de Jaime Bonilla en Baja California quien fue electo gobernador de Baja California por un periodo de dos años, sin embargo, posterior a ganar la elección, el Congreso local (con mayoría panista) amplió ilegalmente el periodo de Bonilla a cinco años. Asi es que Por unanimidad de los 11 Ministros de la Corte se declaró insconstitucional la que ahora se conoce como ley Bonilla…sin comentarios… Todo pintaba color de rosa en el IMSS con Zoé Robledo, pero con sus cagadas que venia haciendo hoy con el nombramiento del mata sanos Nemesio Ponce, se vino a recagar afuera del bacín, y así como se dice actuó en Chiapas ese medico mediocre torpe y rata, así hará pedazos el IMSS, quien no recuerda su paso por Chiapas de Nemesio Ponce haciéndose de propiedades, inventando escrituras de lotes baldíos, de tierras que no contaban con documentación o predios que arrebato a la gente humilde, y lo que es mas grave la lista de periodista que manejaba en una nomina secreta de tundemáquinas, según se supo, donde cobraran varios colegas, algunos si les llegaba bien competo la mesada, a otros se las mochaba, así como lo hacia la mascara Guzmán Leyva, y otros mas ni siquiera a oler se las dieron, nunca les llego nada, pero Nemesio Corrupto Ponce, según se supo, sin con ceder, apoyado por el chunco verde, que dicho sea de paso, fue corrido del UNICACH, falsificaban las firmas de periodistas que estaban en esa nómina pero que no recibían ni un alfiler, así es que al IMSS le tocará vivir una época de saqueo y desvíos de recursos por la llegada del ex operador político de Juan Sabines Guerrero, ahora premiado por la 4T con el cargo de coordinador de Políticas en Salud de este organismo. Que tal amigo lector échate ese trompito a la uña, cual renovación moral, cual transparencia, Zoé le abrió las puertas a un mal nacido como lo es Nemesio Ponce y sino al tiempo…ver para comentar…por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK