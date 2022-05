Linotipe@ndo…

Denuncian sindicalizados de salud al inepto y bueno para nada del director del HRT…

Según los Trabajadores el director del hospital Omar Gómez nunca se encuentra en su oficina y las pocas veces (casi nunca) se encierra a piedra y lodo y no atiende a nadie

Otros doctores son los que sacan el “Buey de la Barranca”, porque si tienen amor a la profesión.

Mientras el Coronavirus, hace estragos en la población, el flamante director del Hospital regional de Tapachula Omar, es señalado por trabajadores agremiados al sindicato en ese nosocomio por la nula autoridad y sobre todo porque nunca llega al hospital a cumplir con sus obligaciones, así lo han dado a conocer trabajadores de ese nosocomio quienes por temor a ser cesados han pedido omitir sus nombres. Al decir de los quejosos cuando se perdieron varios equipos en ese hospital los lideres de sindicato exigieron su cese, pero, valiéndose de influencias –dijeron- el doctorcito Omar logró que el Tabasqueño, tío Chemita (secretario de salud en Chiapas) lo perdonara y en cambio cesaron a otros compañeros. Ese sacrificio le dio fuerza al inepto director del hospital Omar Gómez y se dice por parte de los trabajadores que, por su desesperación y temor de ser corrido del cargo por negligente e inepto, pero, sobre todo, por dejar en completo abandono, sin timonel la dirección del hospital, el actual director del Hospital regional, Omar Gómez, ha iniciado una cacería de brujas, linchamiento y acoso laboral contra personal médico de dicha dependencia que lo acaban de denunciar hace unos días. Los trabajadores exigen que se ponga a trabajar y no solo éste echado en su casa justificando carencias y viendo cómo se muere la gente por falta de insumos. De balde fue el juramento de Hipócrates que hizo, por que no se le ve que sea un doctor de vocación, sino de ambición, señalaron al mismo tiempo de manifestar que ya en ciudad salud demostró ser un torpe y mediocre, sin embargo, el Pelochas Tabasqueño lo contrata nuevamente y el hospital regional se ha venido para abajo, bueno hasta se han dado el lujo de robar al interior. Los quejosos subrayaron que tal pareciera que el doctor Valiente Chum y Esaú Guzmán, fueran los titulares de esa dependencia en plena decadencia, porque son ellos los que han resuelto varios problemas mientras el tarugo e inepto de Omar Gómez se mantiene en su casa y lo que desea ordenar lo hace mediante su esposa que la tiene ahí en un cargo. Los inconformes indican que Omar Gómez por su desesperación, las pocas veces que ha llegado (casi nunca) se mantiene como una Gallina de engorda o como gato encerrado en su oficina ante la exhibida y evidencias ya canalizadas al Secretario de Salud, el tío Chemita Castellanos, a quien le demandan los sindicalizados un cambio urgente de director general del hospital general de Tapachula, que yace acéfalo, por que nunca esta el mediocre doctorcito Omar, sino atienden este reclamo los del sindicato se verán en la necesidad de llevar a cabo movilizaciones que podrían afectar las actividades en ese nosocomio. Así mismo comentaron que varias Enfermeras y personal médico han buscado la forma, los mecanismos de gestión para otorgar apoyos a la población que arriba a pedir ayuda médica, sin embargo, como el director nunca está en el timonel de ese nosocomio que se cae en pedazos por la ineptitud de su director, no se puede hacer gran cosa y la población es la que sufre los estragos de la nulidad, por que resulta que el Omarcito en contraparte el director general, le gusta atender, vaya, insiste en atender en restaurantes de lujo, presuntamente por temor de ser contagiado en su oficina, es por ello que los trabajadores lo acusan, lo sindican de discriminación y abuso de autoridad. Es momento que el secretario de salud y el gobernador del estado tomen cartas en este asunto, porque según los trabajadores el Omarcito grita a los cuatro vientos que no lo pueden mover ya que esta bien “palanqueado”, bien relacionado con gente cercana a López Obrador, que a él lo pusieron sus amistades y sus relaciones, cierto falso con le beneficio de la duda, el gobernador debe analizar e investigar esta denuncia que hacen los valientes trabajadores del hospital regional de Tapachula, Arre con la que barre…sin comentarios

LLAVEN EXHORTA A LÍDERES A SUMARSE A LAS ESTRATEGIAS DE GOBIERNO…

Jorge Luis Llaven Abarca fiscal general de justicia del estado, tras sostener una reunión de trabajo con líderes de las regiones Centro, Istmo Costa y Frailesca, en donde el funcionario estatal les hizo un llamado respetuoso a trabajar en unidad y abonar a la gobernabilidad y estabilidad social de Chiapas, escucho con atención y sobre todo atendió cada una de sus propuestas e inquietudes que contribuirán a la construcción de un Chiapas en paz y libre de violencia. En el marco del Programa Jornada de Atención Ciudadana 2020, el inquilino del inmueble del edificio de justicia ubicado en el libramiento norte aseguro que “Como líderes en sus regiones y municipios tienen una responsabilidad para abonar a la gobernabilidad y estabilidad social del Estado, tienen que ser portavoces de que hoy el Gobierno que encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas es de puertas abiertas y prioriza el diálogo”. En un marco de respeto cordialidad, y franca camaradería Llaven Abarca fue claro al indicar que con la directriz y como timonel que maneja el gobernador Rutilio Escandón para coordinar los tres niveles de gobierno se ha logrado restablecer el Estado de derecho, es por eso, -dijo- “En la Fiscalía del Estado hay un compromiso de trabajar en unidad y garantizar la paz en todo el territorio chiapaneco y a más de un año de esta administración se han logrado resultados importantes en materia de seguridad y justicia”. Por ello exhorto –comentó- a todos los líderes a sumarse a las estrategias estatales que impulsa el jefe del Ejecutivo Estatal, por que deben saber y entender –subrayo- “tenemos que participar activamente en la construcción del Chiapas que todos queremos y se logrará si nos sumamos a las acciones de prevención y combate a la violencia de género, a evitar los incendios, combatir delito de abigeato, así como de promover la cultura de la denuncia y de la legalidad”. Al final Llave abarca fue claro al acotar, ratificamos el compromiso de la Fiscalía del Estado de garantizar el Estado de Derecho y de procurar una justicia más humana, más eficiente y siempre al lado de la gente…ver para comentar

Un año les bastó para destruir la economía de México y la confianza de los inversionistas, y ahora que comienza una crisis mundial inesperada nos encuentra débiles, con una economía bajo cero desde el año pasado, con los motores apagados y un gobierno, así lo dijo Pablo Hiriart …sin comentarios…El tío Chemita dio una conferencia de prensa pero no dijo nada de nada nombres, casos infectados, nada, seguimos igual, díganle al tabasqueño que calladito se ve mas peloncito…ver para comentar…Necesario que el autotransporte en Chiapas y en varios municipios, por no decir todos, se regularice y se termine con el transporte pirata, así lo han denunciado empleados del volante, en nuestra entidad en la actualidad el tema del transporte sigue siendo uno de los servicios que más señalamientos tiene por parte de los usuarios, quienes a diario tienen que hacer uso de él, pero afirman es uno de los peores a nivel nacional, y por si fuera poco el transporte pirata es el que gana cada día mas terreno y todo es propiciado por los mismos pulpos de transporte. Con pretexto banales como el aumento del precio de refacciones y otros incrementos, como el mantenimiento, insumos, y hasta la gasolina, es como algunos pulpos y piratas han solicitado el aumento del pasaje, que hasta hace unas semanas subió a 8 pesos, en la modalidad urbana, lo que ha generado controversia, pero sobre todo molestia, ya que los usuarios afirman no se garantiza el buen servicio, esto en el buen Castellano es poca madre y las autoridades respectivas a ese rubro se hacen de los desentendidos por que les calientan las manos y para ellos es un jugoso negocio…sin comentarios…pero mejor por hoy amigo lector, hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK