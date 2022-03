#HASHTAG DE LA SEMANA

#DENUNCIARA AMLO A SERVIDORES PUBLICOS MAPACHES. Una vez que comiencen los procesos electorales y me entere de que hay gobiernos municipales, de que hay gobiernos estatales, de que hay funcionarios o secretarías del gobierno federal interviniendo en las elecciones, los voy a denunciar, estoy obligado a hacerlo”, precisó categórico el presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente declaró que la elección del próximo año tiene que ser distinta, limpia y libre Afirmó “Estamos obligados a que haya democracia, a desterrar los fraudes electorales, ¡cuántos fraudes se cometieron, cuantas injusticias!, cómo se utilizaba de manera cínica, descarada, el presupuesto para favorecer a partidos y a candidatos, ¡cómo se compraban los votos!, cómo se repartían despensas traficando con la pobreza de la gente, ¡frijol con gorgojo!, todo eso se tiene que acabar”. López Obrador anticipó que el hecho de que denuncie irregularidades en las elecciones, le puede traer dificultades y diferencias, pero insistió en que no va a dejar pasar fraudes electorales. Dijo que “Y qué es lo que voy a exigir, elecciones limpias y libres, y que el pueblo decida, sin ninguna presión y sin consentimiento. Y eso sí nos puede traer dificultades, de una vez lo anticipo, diferencias, porque no voy a dejar pasar eso, nos ha hecho mucho daño el fraude electoral, es como un crimen, un fraude electoral”. Están advertidos los que se autoproclaman operadores políticos, y que se disfrazan de corderos, cuando en realidad son mapaches.

#APOYOS ESCOLARES DE CORAZON ENTREGA GOBERNADOR. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó el arranque del Programa “Apoyos escolares de corazón”, con el que se entregarán 12 mil paquetes de útiles a igual número de estudiantes de nivel básico, y aseguró que su gobierno trabaja con responsabilidad y compromiso a fin de que la niñez y la juventud de Chiapas tengan las herramientas necesarias para continuar con sus estudios y lograr sus sueños y anhelos. Señala el Gobernador de Chiapas “Deseamos que las niñas, los niños y jóvenes tengan igualdad de oportunidades para sacar adelante lo que se propongan y vayan en la búsqueda de sus aspiraciones y su verdadera vocación, de esta manera lograremos que sean los principales actores del progreso de sus comunidades, de Chiapas y México”, apuntó al precisar que, aunque las clases son a distancia, estos apoyos favorecen las actividades escolares y la economía familiar.

#TUXTLA SIN RUMBO Y SIN LIDERAZGO. Afortunadamente el gobierno del estado ha asumido el programa de arreglo de calles y la seguridad de la capital de Chiapas, ya que de lo contrario se estarían viviendo las consecuencias de un municipio sin rumbo y sin liderazgo. Carlos Morales Vázquez no ha terminado de entender, que en lugar de estar pensando como fastidiarle la vida a los demás, debe ponerse a atender los problemas de gobernanza que son muchos en Tuxtla Gutiérrez. Debe preocuparse por darle dignidad al cargo de representación popular que ostenta y dejar de comportarse como un rufián. Debe aprender de los ejemplos del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Debe dejar de ser el hijo desobediente.

#SUSPENDEN A SECRETARIO QUE LIBERA A ALONSO ANCIRA. Mientras unos a la pena, otros a la repena, este es el caso, de quien como secretario cumplía funciones de Juez en el juzgado tercero de Distrito en Chiapas, y que otorgó el pasado 11 de agosto Amparo a Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México por el caso de Agro Nitrogenados, y que está acusado de haber participado en esta operación que está siendo cuestionada, razón por la que está pendiente de ser extraditado de España. Se le hizo fácil declarar prescrita la acusación, otorgar la libertad y cancelar la orden de aprehensión. Es decir, exonera a Ancira de todo cargo. La Fiscalía General de la República ha declarado que habrá de apelar esta resolución de funcionario, que ha sido suspendido para investigación por seis meses.

#GUERRA DE VIDEOS ALCANZA A PIO LÓPEZ OBRADOR. Ahora resulta que, en un video grabado por David León, entonces Consultor se registra cuando le entrega un paquete con el parecer 400 mil pesos al hermano del presidente, Pío López Obrador. Lo que asegura David León, hizo en calidad de integrante del movimiento para recolectar fondos para las asambleas y otras actividades de Morena. David León acaba de ser nombrado titular de la nueva empresa distribuidora de medicamentos de la 4T.

#INHABILITA LA FUNCION PUBLICA A LA REVISTA NEXOS. Escritores, periodistas e investigadores condenan la resolución de la Secretaría de la Función Pública, en la que inhabilita a la Revista Nexos, además de sentenciarla a pagar una multa y declara que deben abstenerse de hacer cualquier contrato con esta empresa por lo menos en dos años. De esta manera la empresa Nexos, sociedad, ciencia y literatura queda censurada por cuestionamientos que había venido realizando en contra de la estrategia de salud de la Pandemia.

#MIENTE LOZOYA PARA SALVARSE DICE VIDEGARAY. Desde Massachusets dónde se encuentra radicando, el ex Secretario de Hacienda y hombre de confianza del ex presidente Enrique Peña Nieto, Luís Videgaray asegura que Emilio Lozoya mienta para salvarse. Sus acusaciones son falsas, absurdas e inconsistentes.

#PURGA EN MIGRACION 1040 AGENTESCESADOS. Finalmente se decidieron a hacer una limpia por tanto desorden y desaseo en el Instituto Nacional de Migración, y aprovechando el programa de modernización fueron cesados 1040 agentes, esto ha sido informado por el coordinador Francisco garduño. Fueron cesados por estar involucrados en presuntos actos de corrupción.

#DEMOCRACIA POR ENCUESTAS RENOVACION EN MORENA. Por una resolución del Tribunal Electoral de la Federación, la renovación de la dirigencia nacional de MORENA se habrá de realizar mediante el método de las encuestas. No se sabe la mecánica, pero esto es lo que se ha dispuesto. Provocando la ira de Berta Luján que ya se consideraba “candidata ganadora”, si se hacía mediante la votación de delegados.

#REACTIVA LUIS ARMAND OMELGAR VIDA POLITICA. – por un acuerdo de alto nivel en breve seguramente vamos a poder saludar por las calles de Tuxtla al exsenador Luis Armando Melgar Bravo, que habrá de dejar sus múltiples ocupaciones en la Ciudad de México para reincorporarse en una responsabilidad importante en el gabinete estatal. De esta manera Luis Armando reactiva su vida política.

