Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Desconcertante

Asesinan a alcaldesa de Jamapa Veracruz, solicitó al gobierno del estado protección ante amenazas a su persona, días después es secuestrada y asesinada abandonando su cuerpo en un municipio vecino. En lo que va del año más de 17 mil homicidios dolosos, aumento en feminicidios e incremento en robos. Con qué elementos el Presidente anuncia que el país va bien, el problema no es lo que informa en un discurso mañanero cada vez menos creíble, la gravedad radica en las decisiones que debe tomar y no toma bajo el concepto de “Vamos Bien”. En un escenario en donde un cártel convive en comunidades habilitando escuelas y repartiendo ayuda, el cambio en los mandos de Seguridad Nacional desestabiliza cualquier estrategia si es que la hay. Por un lado, el nombramiento de Rosa Isela Rodríguez como SSPC, no ha merecido ninguna mención por parte del ejecutivo sobre el tiempo que aún tardará para entrar en funciones. La coordinación en manos de Ricardo Mejía ha causado cierta incertidumbre al interior del Gabinete de Seguridad, especulándose que la decisión de nombrar a Rosa Isela fue abrupta y precipitada, pues a menos de que se encuentre grave, su recuperación está tardando más de lo esperado. Sumado a lo anterior se cree que también el Gral. Audomaro Martínez dejará la CNI, situación poco creíble al ser de toda la confianza del Presidente. Las inundaciones en el estado de Tabasco han obligado a López Obrador a usar aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea para acercarse a la tragedia de su estado, una tragedia que podría ser el parte aguas del mayor costo político para la 4T. El estado natal del Presidente se encuentra bajo el agua y, aunque aluda al pasado, ésta es la primera vez que no se cuenta con fondos destinados a atender una zona de desastre y el primer jefe de estado que se muestra indiferente y lejano a quienes lo han perdido todo. La defensa por parte del Presidente a Manuel Bartlett a pesar de la falta de sensibilidad política del secretario al decir que la demanda contra la CFE por su responsabilidad frente a la tragedia le da risa, parece olvidar las muertes y la pérdida del patrimonio de cientos de miles de tabasqueños. Cuando el agua baje saldrá a la luz la desgracia de Tabasco en plena Pandemia y en medio de la peor crisis económica nacional. Las labores de las FA en la implementación del Plan DNIII han sido heroicas pero insuficientes por la magnitud de la desgracia, recordemos que hoy se ocupan de tareas en donde todo su personal está desplegado junto con la GN a lo largo del país. Es una verdadera labor estoica mantener el ánimo y el espíritu de cuerpo aún después de que en los pasillos se escuchan las voces de quienes no aceptan la manera en que ha sido tratado el General Cienfuegos, negándose a creer que pudiera declararse culpable por una estrategia judicial, quienes trabajaron bajo sus órdenes y quienes lo conocimos cercanamente, sabemos que defenderá su honorabilidad hasta el día de su muerte. Inquietante la destitución del Secretario de Defensa Mark Esper inmediatamente después de la derrota del Presidente Trump en las elecciones de EU, junto con la declaración de Mike Pompeo, sobre la pacífica transición de administración, asegurando que será Trump quien iniciará un segundo mandato, no hace más que enrarecer el ambiente internacional por las acciones que un hombre como Trump pudiera ordenar

DE IMAGINARIA

En una manifestación de mujeres en la ciudad de Cancún tras la muerte de una joven de 20 años, la falta de autoridad en la línea de mando termina en disparos por parte de la Policía Municipal resultando heridas tres personas. Es destituido el SSP municipal Eduardo Santamaría quien es señalado como el responsable de ordenar disparar contra los manifestantes. Así mismo el SSP del estado Alberto Capella renuncia en congruencia con su responsabilidad frente al mando único en tanto se resuelven las investigaciones.