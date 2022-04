De adicto a ADICTO

Ernesto Salayandía García

Desesperada por mi hijo

Mi hijo tiene problemas…no sé qué le pasa y como ayudarlo

Presento algunos párrafos del blog de Anamaría, madre de un joven víctima de las garras del fentanilo, que es una droga sumamente agresiva y potente, 50 o 100 veces más que la heroína o la morfina, mortal y sumamente peligrosa, por desgracia, su uso, está de moda, matando, exterminado seres inocentes como Chente, el hijo de Anamaría, ella, a pesar de su dolor e irreparable pérdida, desea servir, orientando, informando y despertando conciencia a las familias de los adictos a esta y otras sustancias mortales, tristemente, ante una cruda realidad, donde estamos con los brazos cruzados y con los ojos vendados, inútilmente, sin una estrategia profesional y real a nivel nacional, sin un criterio cierto respecto a las tendencias adictivas y a las conductas toxicas, no tenemos un espíritu de prevención, a pesar de que detrás de las drogas, están la mayoría de los hechos delictivos, a pesar de que niños, inocentes como Chente, mueren a consecuencia de tantos intereses mezquinos y corrupción, e ignorancia, que hay en el narcotráfico, lo más saludable, es que tapemos el pozo antes de que el niño se ahogue, hagamos algo por corregir esas conductas toxicas y esas tendencias destructivas que un adicto elije, evitemos que este pantano de arenas movedizas se siga tragando a niños y jóvenes que entrando, no salen del pantano. Los jóvenes, muchos de ellos han recibo sus 1500 pesos de becas de AMLO, pero ¿sabes en que gastaron ese apoyo económico? No hay datos precisos, ni criterios amplios, sobre el México en llamas que vivimos causado por las drogas, por las conductas toxicas, mientras el CONADIC, engalana su frace hueca. – Juntos por la paz. – ¿?

¡Ayúdame Dios mío! ¿Dónde está mi Chente?

Chente lleva desaparecido cuatro días. Estoy desesperada, pero estoy tratando de mantener la calma y la confianza en Dios. El día que íbamos a llevar a Chente al centro de rehabilitación, me levanté muy temprano para preparar el desayuno y despertar a Chente, pues teníamos que llegar al centro a las 9 de la mañana a registrarlo. Cuando fui a despertarlo, Chente no estaba en su cuarto. Sentí que se me salía el corazón del pecho. Su maleta estaba a medio empacar y su cama sin hacer. No sé a qué hora se fue, ni por donde se salió pues no escuche nada. Inmediatamente corrí a despertar a mi esposo, pues Chente no contestaba su teléfono. José Manuel se levantó al oírme, entró al cuarto y me abrazó. Mi esposo salió en el coche a buscar a Chente. Estuvo manejando todo el día sin encontrarlo, mientras yo les hablé a todos sus amigos para ver si alguien había oído de él. ¡Qué horror! No lo puedo creer. La policía lo está buscando desde hace cuatro días y nosotros contratamos a un investigador privado para que nos ayude a encontrarlo. Solo le pido a Dios lo encontremos lo antes posible. Les pido de todo corazón recen por nosotros.

En Duelo

Estos meses han sido increíblemente difíciles para mí y para mi familia. No pasa un día sin que me cuestione o me culpe por la muerte de mi Chente. Estos momentos son especialmente difíciles pues el último año tiene tantas discusiones con mi Chente y ahora cuando me acuerdo me quiero morir. Sé que tengo que seguir adelante, aunque a veces no se ni de dónde sacar fuerzas. Le pido a Dios me ayude y me dé la fortaleza de la fe para poder sobrellevar esto. Sé que el sentimiento de culpa no me deja salir adelante, y trato afanosamente de perdonarme. Estoy aprendiendo mucho sobre la adición y ahora entiendo que es una enfermedad y sé que hice lo más que pude para ayudar a Chente. Siento el no haberme dado cuenta antes de que mi hijo estaba usando drogas. ¡Dios mío ayúdame y dame fe! Estoy trabajando con una tanatología que me ayuda a manejar mis emociones. Lo único que sé es que quiero honrar la memoria de mi hijo y por eso quiero compartir mi historia y ayudar a entender a otros padres que como yo hayan pasado por esto, o estén pasando este dolor tan grande. Chente mi adorado hijo, te llevo en mi alma cada día, y no hay un momento del día que no te piense y desee abrazarte y decirte que todo va a estar bien y que te amo profundamente. Descansa en paz queridísimo mío. Yo prometo luchar para que otros no tengan tu misma suerte…- Anamaría.-

Sin Rumbo

Hace apenas dos meses y medio que murió mi Chente pero a mí me parece que fue solo ayer. Estoy adolorida y aunque me abandono en las manos de Dios y le pido ayuda no puedo dejar de pensar en mi Chente. No dejo de pensar que, si me hubiera dado cuenta antes, o si hubiera hecho algo diferente, él estaría aun aquí conmigo. Sé que no importa lo que yo haga, el no regresara más, pero sé que a lo mejor mi historia le podría ayudar a otros padres a ayudar a sus hijos. Mi hijo amado, te tengo siempre presente y tu ausencia me duele cada día. Como podemos quedarnos cruzados de brazos viendo que nuestro México se vuelca cada día más violento y que las drogas que supuestamente salen de este país, también se quedan y están matando a nuestros hijos. Estoy entumecida de dolor, y por momentos, aunque una pequeña voz en mi me recuerda que Dios tiene un camino para cada uno de sus hijos, me siento sola, enojada con el mundo, con los carteles, los narcos traficantes, con el gobierno de México que parece no hacer nada por combatir la drogadicción en este país, y con Dios mismo. Perdóname Dios mío, pero te he pedido tanto y con tanta fe, que no puedo entender por qué no has venido en mi ayuda y la de mi hijo Chente. He dedicado mi vida a mis hijos y esposo, te he sido fiel y devota, ¿Por qué te llevaste a Chente tan pronto? Cómo quisiera entender ¿por qué? ¡Ayúdame a poder seguir con mis responsabilidades para con mi hijo José Manuel y mi esposo! No quiero sentir este gran dolor desgarrador. La casa está vacía, fría, la ausencia de Chente se siente por todas partes. Tuve que cerrar la puerta de su cuarto pues no aguanto ver su cama vacía. A veces me siento ausente, entumecida por el dolor, como si no estuviera realmente presente en mi casa. No tengo ganas de pararme de mi cama, no tengo ganas de hablar o comer. Me cuesta conciliar el sueño y cuando me acuesto, quisiera dormirme y no despertar jamás. Pero sé que tengo que salir adelante pues José Manuel y mi esposo también están sufriendo en estos momentos y no los puedo dejar solos. Sé que nunca será todo como antes. No hay respuestas, solo silencio y dolor. Que daría yo por tener a mi hijo conmigo nuevamente, por verlo una vez más. Me pregunto constantemente si pude haber hecho algo diferente para prevenir su muerte. Siento que le fallé como madre. ¡Vicente, hijo mío, por favor perdóname! Perdóname por mis defectos, mis enojos, mis gritos, mi exasperación de estos últimos meses. Donde quiera que estés, recibe mi amor absoluto y permanente. No pasará un día sin que te piense. Lo único que puedo hacer es rezar y tratar de dedicar mi vida a no permitir que nada así le suceda a José Manuel, o alguien más si yo puedo evitarlo. Te quiero hijo mío. Descansa en paz.

¿Qué es el fentanilo?

El fentanilo es un fuerte opioide sintético similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente. Es un fármaco recetado que a veces también se usa en forma ilegal. Al igual que la morfina, por lo general se receta a pacientes con dolores intensos, especialmente después de una operación quirúrgica A veces también se usa para tratar a pacientes que sufren de dolor crónico y presentan tolerancia física a otros opioides. La tolerancia ocurre cuando se necesita consumir cada vez mayor cantidad de una droga o consumirla con mayor frecuencia para lograr el efecto deseado. En su modalidad recetada, el fontanillo se conoce como Actiq®, Duragesic® y Sublimaze®. Los nombres comunes del fentanilo ilegal incluyen Apache, China Girl, China White, Dance Fever, Friend, Goodfellas, Jackpot, Murder 8, y Tango & Cash. En la actualidad los opioides sintéticos —incluido el fentanilo— son las drogas más comúnmente asociadas con las muertes por sobredosis en Estados Unidos. En 2017, el fentanilo fue parte del 59.8 % de las muertes. Los opioides son una clase de drogas que se encuentran en forma natural en la planta de amapola o adormidera. Algunos opioides se elaboran directamente de la planta, mientras que otros —como el fentanilo— se crean en laboratorios, donde los científicos utilizan la misma estructura química para fabricar opioides sintéticos racionadas con opioides, comparado con el 14.3 % en 2010. Diálogos al Desnudo en Facebook, 6 de la tarde tiempo de Chihuahua, donde abordamos temas relacionados a las emociones y conductas toxicas. https://www.facebook.com/DialogosAlDesnudo/videos/2823221867913592 . (614)2568520