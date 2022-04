#HASHTAG DE LA SEMANA

#DESFRAGMENTANDO A MORENA EN CHIAPAS. Seguramente Alfonso Ramírez Cuéllar, reconocido dirigente nacional interino de MORENA de pronto olvidó los “buenos modales”, y como dicen los jóvenes de ahora, tomó la decisión de “desfragmentar” la estructura nacional de este partido. No recordó que para construirlo como movimiento y luego como partido, a los fundadores, les costó realmente un esfuerzo titánico. Sobre todo, al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su equipo de trabajo. No fue fácil sin dinero, y ofreciendo solamente esperanza, despertar el interés de muchos mexicanos que se sumaron. Así que la ya de por sí mermada capacidad de liderazgo de Ciro Sales Ruiz, como presidente en Chiapas de Morena, quedó prácticamente borrada y desaparecida luego de la emisión de una circular difundida por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, de fecha 5 de marzo de 2020, en la que señala la destitución de todos los presidentes estatales de los estados del país. Firmada por el propio Ramírez Cuellar señala que “Se les pide a los compañeros de los diversos distritos en el estado, informar a la base de la militancia que, a partir del 1 de marzo de 2020, dejó de fungir Ciro Sales Ruiz, como delegado con funciones de presidente del Comité Estatal de Morena en Chiapas, por lo que toda convocatoria que éste personaje pretenda realizar en sus municipios será ilegítima y sin validez alguna”. Golpe decisivo que ha dejado sorprendidos a los “morenistas demócratas”, que soñaron que su partido sería diferente. Se espera que reaccionen los grupos afines a palacio, a los que ya se alinearon alrededor de la figura del actual director del IMSS y los que también hacen su lucha con Eduardo Ramírez. ¿Cómo reaccionaran los que se sabe siguen realizando una labor de fortalecimiento de Morena y que son los cuadros que siguen creyendo en la importancia de seguir construyendo un partido diferente? En este juego de “desfragmentación” de MORENA ¿cuál será la posición de Pío López Obrador? Decisivo preguntar en el caso de Chiapas.

#E LPEQUEÑO REINO DEL RATON DE ORLANDO. Juan José Sabines Guerrero gobernó Chiapas como un pequeño reino – esto se comenta en Ejes Centrales-. En sólo 72 meses aumentó la deuda del estado más pobre del país en 704%, una cifra nunca antes vista en otras entidades. La operación: disfrazó los registros contables para esconder faltantes, desvió recursos, contrató servicios innecesarios, el 95% de los contratos los otorgó por adjudicación directa, utilizó empresas fantasmas, dejó obras inconclusas o sin funcionar, hizo pagos excesivos, simuló la compra de productos y toleró aviadores con altos salarios. El daño al erario y que se convirtió en deuda pública alcanzó los 28 mil 312 millones 349 mil pesos (calculado a 2012). Solamente faltó que dijeran que el encargado de justificar y maquillar todo, fue el ex titular del Órgano Superior de Fiscalización Humberto Pedrero Blanco y su equipo. Lean por favor. La consultora Price Waterhouse Coopers (PwC), contratada por Manuel Velasco a su llegada al gobierno, revisó los dos últimos años de la gestión de Juan Sabines, 2011 y 2012, y puso al descubierto una serie de operaciones posiblemente fraudulentas que incluyen una red de por lo menos 40 empresas ubicadas en Chiapas, Nuevo León, Veracruz y la Ciudad de México, y personas físicas a las que se les entregaron contratos de manera irregular, no cumplían los requisitos o no acreditaron la conclusión de su trabajo o recibieron dinero en efectivo sin que existiera un contrato. En el documento Información Financiera en la Administración Pública del Gobierno del estado de Chiapas se muestra que se auditaron las secretarías de Hacienda, la de Infraestructura, de Educación y de los Pueblos y Culturas Indígenas; así como los Institutos de Salud y Comunicación Social, instituciones en las que se detectaron más irregularidades. Sin embargo, le advierten al gobernador Manuel Velasco que el documento no incluye todas las posibles “deficiencias o contingencias en virtud de que el alcance del trabajo se basa en pruebas selectivas para rendir un informe sobre la situación financiera que guarda la Secretaría de Hacienda al 31 de diciembre de 2012”. Es decir, sólo evidenciaron una pequeña parte de las inconsistencias o posibles irregularidades cometidas por Juan Sabines Guerrero. El bastardo del ex-ciclón del sureste fue evidenciado como lo que en realidad es ¡un verdadero hampón!

#SOSPECHOSA ENFERMEDAD DE MR. LACTOSA. No cabe duda que en Amador Rodríguez Lozano se aplica aquello de “que entre más viejo más mañoso”, así como hiciera en Chiapas, para transformar cocaína en lactosa y evitar que se enojaran los dueños de la droga. De igual manera se inventó una sospechosa enfermedad en Baja California, para no tener que ser exhibido por su gobernador Jaime Bonilla y tener que responder por una serie de señalamientos de “negocios” durante su desempeño. Se llega a internar al ISSTE de Baja California, llega caminando, no permite que nadie lo atienda. Luego llega un médico y una enfermera que son los únicos que pueden verlo durante su hospitalización. Está unos días. Nadie informa nada y luego se retira por su propio pie. Eso sí, consigue que todos lo consideren un “pobre enfermo de estrés” y se habla hasta de un derrame cerebral. Creativo Mr. Lactosa.

#DESVIO DE RECURSO EN PUEBLOS INDIGENAS. Las reacciones a la denuncia del Diputado Federal, Raúl Bonifaz, de los desvíos de recursos, robo de alimentos y otras trapacerías en la coordinación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, de la gente ligada a Margarito Ruiz y Janeth Cruz no se ha dejado esperar. Por lo pronto ya fue renunciado Abraham Vázquez Ramírez que estaba encargado de la delegación, pero se dicen que caerán otras cabezas. Urge una auditoría por este desfalco a los comedores comunitarios y a los proyectos productivos, esto piden a Adelfo Regino Morales, director nacional.

#TRES AÑOS JUNTOS KARLA Y ROBERTO. Ante los momentos complicados que se viven, y de mala fortuna política, el ex senador y candidato a gobernador Roberto Albores Gleason, ha optado por refugiarse en la familia. Bien por reconocer públicamente en sus redes sociales que su familia y su esposa Karla en estos tres años, se han constituido en su luz y fortaleza. Felicidades.

#PACO ROJAS CAMBIA DE CACHUCHA. Muchos se preguntan que le habrá ofrecido “la cesarona”, para convencer a Paco Rojas, para que ahora se ponga la cachucha del PRD. Cambia ahora de cachucha y con ello busca reintentar ser el opositor que era, para que no digan que es cómplice de Carlos Morales Vázquez.

#MARCHAS Y REGRESAS LE DICEN A SINDICA BURGUETE. Muy al estilo foxista, es posible que se escuchara Carlos Morales, Alcalde Tuxtla, ordenándole con tono machista a su síndica Karla Burguete Torrestiana: marchas y te regresas. En su cuenta de Facebook, la síndica señaló textualmente: “Volví después de marchar el #8M y para actividades el #9M… Estoy VIVA y más convencida de que debo seguir uniéndome a la lucha por un México y un mundo IGUALITARIO, en donde el #NiUnaMás sea una realidad…En su expresión, señala que sería parte del ‘9M, nadie se mueve’; sin embargo, la síndica seguramente fue casi obligada a presentarse al Ayuntamiento tuxtleco por parte de Morales Vázquez, para ser de uno de sus eventos que lo vanaglorian, como fue la exposición de “Baja de Peso para Vivir Mejor”. Al imponer a Burguete Torrestiana a presentarse en un día tan especial y que ideológicamente comparte, se nota la falta de tolerancia a otro tipo de pensamiento por parte de Morales Vázquez. No les cae el nuevo chip. El coiteco edil de Tuxtla profesa ahora la tesis que se vale bajar de peso mas no de pesos y menos cuando ya se quedan tan solo 18 meses más en su cargo y con ello poder seguir comiendo con manteca.