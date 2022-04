Ronda Política

Víctor Lara

Designan a Xóchitl Villatoro Solórzano fiscal de la mujer

Coronavirus debería ser atendido por un epidemiólogo

El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca encabezó la segunda reunión de trabajo de 2020 con fiscales de Distrito y de Materia, en la cual las y los exhortó a tener mayor participación en las Mesas Regionales de Seguridad a fin de prevenir y combatir cualquier conducta delictiva en Chiapas.

Acompañado por Jordán de Jesús Alegría Orantes, fiscal de Coordinación, Llaven Abarca analizó la incidencia delictiva en cada una de las regiones del estado, indicadores de carpetas de investigación y productividad de este órgano de procuración de justicia.

Al respecto, el fiscal general destacó que Chiapas se mantiene en el tercer lugar a nivel nacional con menor tasa de delitos de alto impacto y el cuarto en incidencia delictiva general; y reiteró que este resultado es derivado del trabajo coordinado con los tres niveles de gobierno.

Ayer fue el nombramiento recién hecho por el fiscal general fue muy bien recibido por la sociedad, incluso se ha llegado a comentar que era necesario.

El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca nombró a Xóchitl Fabiola Villatoro Solórzano como fiscal de la Mujer de la Fiscalía General del Estado (FGE). En representación del fiscal general, el fiscal de Coordinación, Jordán de Jesús Alegría Orantes, entregó el nombramiento a Villatoro Solórzano

Con el objetivo de dar continuidad contundente a las acciones que se ejecutan en esta nueva administración a favor de las mujeres que demandan justicia.

Exhortándola a desempeñarse con honestidad y bajo los principios de imparcialidad, objetividad y transparencia.

“La instrucción del fiscal general es que se aplique una procuración de justicia diligente, con sentido humano y siempre al lado de la víctima, para dar respuesta oportuna y justa a las mujeres y niñas chiapanecas”, aseveró Alegría Orantes.

Por su parte, Xóchitl Fabiola Villatoro Solórzano agradeció la confianza del fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca al nombrarla fiscal de la Mujer, cargo que, dijo, asumirá con toda seriedad, entrega y responsabilidad para responder a las justas demandas de la sociedad.

Xóchitl Fabiola Villatoro Solórzano es licenciada en Derecho, maestra en Ciencias Penales, maestra en Derecho Penal Adversarial y doctoranda en Derecho Procesal en la Facultad Libre de Derecho de Chiapas, donde ha impartido la academia de Equidad de Género.

Ha sido agente del Ministerio Público del fuero común, agente del Ministerio Público Federal, auxiliar del procurador general de la república en la delegación estatal en Chiapas, supervisora de la Unidad de Atención Inmediata de la Procuraduría General de la República y hasta este 2 de marzo titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado.

La Secretaría de Salud del estado dio a conocer que la portadora asintomática se encuentra en perfectas condiciones de salud y que continúa en vigilancia el caso de coronavirus.

De la misma manera reconoce que la portadora y su familia han mostrado gran colaboración y de manera voluntaria siguen el protocolo epidemiológico

Lo anterior en seguimiento al proceso de vigilancia epidemiológica del caso importado de coronavirus registrado en Chiapas, la Secretaría de Salud del estado da a conocer que la portadora asintomática se encuentra en perfectas condiciones de salud.

Igual los 14 contactos se mantienen bajo vigilancia, en aislamiento voluntario en su domicilio, como parte del protocolo de mitigación. Todos los contactos continúan sin presentar síntomas de la enfermedad.

Cabe recalcar que el periodo de vigilancia es por 14 días, en este caso, concluye el próximo 9 de marzo.

La Secretaría de Salud reitera que la medida básica de prevención es la higiene personal: lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o desinfectarlas con gel a base de alcohol; usar el antebrazo o pañuelo desechable al toser o estornudar; guardar distancia de al menos un metro con personas que tengan tos, fiebre o estornuden.

Además de evitar tocarse ojos, nariz y boca con las manos infectadas; no saludar de beso y mano; usar cubrebocas o mascarillas en caso de tos o gripe; evitar el consumo de productos animales crudos o poco cocinados; consumir frutas y verduras ricas en vitamina C; y en caso de tos o fiebre, acudir a la unidad de salud más cercana y no automedicarse.

La verdad es que debe ser un epidemiólogo el que esté al frente de la Secretaria de Salud, ya hay experiencia cuando el cólera, chincungunya, Influenza y zika.

No daban una por no saber y conocer del tema, por supuesto por no querer escuchar a los que sabían del tema, las cosas cambiaron hasta qué hicieron cambios y llegó un epidemiólogo a dirigir los trabajos.

No podemos olvidar que hace unos días se difundió a nivel nacional que ante la posible llegada del coronavirus (Covid-19) a Chiapas, aún no se cuenta con los recursos económicos especiales para la atención de posibles casos, informó la Secretaría de Salud estatal.

Requerirían recursos adicionales…

La dependencia señaló que está integrando una solicitud de recursos adicionales ante la administración estatal, para la compra de insumos específicos que permitan garantizar un sistema integral de mitigación al padecimiento de posibles casos que pudieran llegar a Chiapas de Covid-19.

Sí hay infraestructura…

Sin embargo, apuntó que sí se cuenta con infraestructura suficiente para atender a posibles casos de Covid-19 en la entidad y se dispone de insumos médicos, material de curación e infraestructura para la atención de una eventual contingencia.

Detalló que se cuenta con mil 93 Unidades de Salud para vigilancia epidemiológica y atención de primer contacto, así como de 65 camas de hospitalización, 57 camas de terapia intensiva y 128 ventiladores en los Hospitales de las principales ciudades del estado.

Los nosocomios se encuentran en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Comitán y Tapachula, además de los hospitales generales, sin terapia intensiva, de Reforma, Pichucalco, Yajalón y Palenque.

Entonces hay o no hay recursos para atender esta pandemia que ya casi nos alcanzó.

Ayer salió a declarar astutamente Paco Rojas supuesto fraude al interior del Ayuntamiento capitalino, lo cierto es, que enfoca sus pilas hacia el proceso electoral, para buscar nuevamente la presidencia municipal y está en su derecho como ciudadano.

Lo que no debe olvidar Paco Rojas es que su “denuncia” solo es un gancho para volver a posicionarse, toda vez que ha permanecido callado durante más de un año, lo que refleja su silencio cómplice.

Si de verdad quisiera actuar congruentemente debería de acudir a la Secretaría de la Honestidad, a la Auditoría Superior del Estado, incluso a la Comisión de Vigilancia del H. Congreso.

Pero su tirada es solo volver a estar vigente en el electorado nada más… Estos y otros temas podemos seguir comentándolos en Café “La Lechería” de Pradel, junto a Zureco entrada a plan de Ayala, bueno pues hasta aquí la ronda primero Dios nos leemos la próxima, recuerda solo para tus ojos.

vimalalo@hotmail.com