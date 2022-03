Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Desmiente el general Cresencio Sandoval a Alfonso Durazo

Jamás en la historia de nuestro país en materia de Seguridad habíamos visto tantos titubeos y errores de quien debiera contar con el control absoluto del tema. Una vez más el Secretario que tiene como responsabilidad la Seguridad Nacional no cuenta con la información de la que sí cuenta un reportero. No sólo expone frente a los medios la ineptitud en su persona, arrastra a quienes desde sus funciones son corresponsables en la materia como le es el Gral. Bucio al mando de la GN y al propio Secretario de la Defensa, dos Generales acostumbrados a dar una precisa e impecable información a sus mandos superiores, no conciben que Alfonso Durazo se presente en una conferencia de prensa con el Presidente de la República sin la información en dos casos de gran importancia. El primero por la coordinación en la comunicación que debiera tener la Fiscalía con la Secretaría de Seguridad por lo que implica la llegada y traslado de Lozoya al Penal. A la pregunta expresa que le hicieron al Presidente sobre la ubicación de Emilio Lozoya en un hospital al sur de la capital, su sorpresa no se hizo esperar, pidió de forma determinante a Durazo aclarar ese dato que el mismo Presidente desconocía, fue así como se evidenció que no contaba con la información y con voz titubeante y temblorosa frente a los reporteros terminó dando una información imprecisa, ya que Lozoya nunca ingresó al penal. Por otro lado Durazo también fue desmentido por el Secretario Sandoval de que el video difundido en redes sociales por el CJNG no era un montaje, tal como lo había asegurado el Secretario, gracias al área de inteligencia de SEDENA se constató la veracidad de dicho video dando un reporte impecable del número de armas, número y marca de vehículos y nombre de cada uno de los líderes que representaba cada convoy, dejando nuevamente expuesto la falta de control del Secretario al minimizar un hecho en el que se desafía al Estado. El Presidente no tendría por qué pasar estas incómodas situaciones si contara con un equipo coordinando al mando de un hombre con experiencia y determinación. Si bien la imposibilidad de darle el mando a los militares para no crear malestar en demasiados frentes, la insistencia de conservar a un Secretario por demás descuidado e inexperto, le traerá a López Obrador más problemas de los que ya tiene en términos de la pacificación del país tan ofrecida por la 4T. No es de sorprendernos que, a la luz de todos los medios, los nombres de García Herfuch, Audomaro Martínez o el mismo Gral. Bucio se contemplen como los posibles reemplazos de Durazo. ¿Qué espera el Presidente para aceptar que el problema más grande frente al desquicio social de los cárteles en todo el país es Alfonso Durazo? Es imperdonable que siga perdonando errores graves cuando recae en él también la responsabilidad de éstos. La actual administración enfrenta muertos por violencia y muertos por COVID, en donde al frente de estos dos gravísimos problemas se encuentran dos funcionarios que no han dado más que problemas. Los más de 100 000 muertos por estas dos causas aún no son suficientes para darle cabida a mejores perfiles en estas dos acéfalas secretarías. El tema del avión presidencial parece ser lo que importa, ante la fallida estrategia electoral por el Covid mediante recorridos al pueblo bueno, pretende llevar las mañaneras en lo que era el hangar presidencial y de escenografía el TP01, en un avión que nos ha costado más que el de Obama.

DE IMAGINARIA

El Covid no respeta ni los grados militares llegó hasta la dirección de comunicación social de la SDN, el Coronel de infantería de EM Francisco Enrique Rojas salió positivo. Afortunadamente salió sin novedad y desde esta semana se incorporó a sus actividades normales de la DCS.