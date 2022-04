Letras Desnudas

Mario Caballero

Desprecio

La delincuencia en Tuxtla Gutiérrez se anotó un asesinato más, y el gobierno de la ciudad sigue tan campante. Como si los muertos fueran moscas.

Carlos Morales Vázquez no sólo no da la cara, sino guarda un profundo silencio ante la muerte violenta de los tuxtlecos. Parece no importarle la ya elevada cifra de homicidios ocurridos durante su gobierno.

¿Cómo puede provocarle apatía la noticia de la muerte? ¿Por qué se activa en él el resorte automático de la indiferencia cuando los asesinatos se apilan en la ciudad? ¿Por qué esa insensibilidad, ese desprecio por la vida humana? Lo pregunto porque eso hemos visto: un gobernante al que le vale madres que los delincuentes maten a las personas de las que él es responsable de proteger.

El lunes reciente, el asesinato de Alfredo D’Argence Morell conmocionó a todo el país, excepto a Carlos Morales que ni siquiera fue capaz de fingir indignación ante lo sucedido. Mientras los diarios nacionales difundían la trágica noticia, organizaciones de diferente índole manifestaban su pesar y la clase política exigía justicia, él estuvo impasible, como si nada.

Al empresario ganadero lo mataron a quemarropa estando él en su camioneta. Eran alrededor de las diez cuarenta de la mañana cuando dos sujetos armados a bordo de una motocicleta se acercaron a su vehículo y le dispararon en repetidas ocasiones, para después huir. Él recibió al menos cuatro balazos y en el lugar se encontraron 11 casquillos percutidos.

D’Argence era un hombre de negocios que fue socio fundador de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú, ganador de un sinnúmero de campeonatos nacionales, dueño de la prestigiosa finca Perseverancia, que exportaba ganado a Estados Unidos, Sudáfrica y a otros países de Latinoamérica y Asia. Era, en fin, un ganadero respetado y querido.

Ahí donde Arturo López Chavarría, presidente del Consejo Consultivo Ciudadano, dijo que “lo acontecido el día de hoy 7 de diciembre de 2020 en la capital de Chiapas, en donde unos cobardes en motocicleta ejecutan a plena luz del día a un padre de familia, abuelo, hermano, amigo, ciudadano chiapaneco, es simplemente inadmisible”, Carlos Morales fue enteramente indiferente.

BURLA, SOBERBIA Y FRIVOLIDADES

El caso del empresario Alfredo D’Argence es relevante porque muestra el nivel de inseguridad y de violencia criminal que hay la capital de Chiapas. Con ese lamentable hecho no hay manera de ocultar que la delincuencia le ha venido ganado la batalla al gobierno municipal en el tema de seguridad. Si dos sujetos en moto fueron capaces de matar a tiros a una persona de la jerarquía social y económica como D’Argence, ¿qué esperanza tiene el ciudadano común?

Carlos Morales, que todavía sueña con la reelección, hasta babeó en su Segundo Informe de Gobierno cuando dijo que el Sistema Nacional de Seguridad Pública posicionaba a Tuxtla como la quinta ciudad con menos incidencia delictiva y la tercera capital del país con mayor reducción de ilícitos, pero nunca nadie encontró ese dato. El presidente no dio información que lo corroborara, ni dio contexto de las cifras y se negó a responder los cuestionamientos.

Por el contrario, diversas organizaciones dijeron que, a pesar de la pandemia, del encierro, del aislamiento social, en Tuxtla se elevaron los crímenes, especialmente los relacionados con la violencia de género.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, realizada la primera quincena de septiembre de 2020, arrojó que el 73.8 por ciento de la población tuxtleca de 18 años y más dijo sentirse insegura en la ciudad. El 68.7% considera que la delincuencia empeorará en los próximos 12 meses; el 51.9 vio o escuchó durante ese mes disparos frecuentes con armas de fuego en los alrededores de su hogar; el 45.7 presenció o escuchó sobre vandalismo, mientras que 26.1 por ciento atestiguó compra o venta de drogas en la colonia donde vive.

¿Dónde está pues la seguridad de la que tanto se enorgullece Carlos Morales? No hay tal.

Es una burla decir que Tuxtla es segura cuando casi a diario se sabe de un nuevo asalto a mano armada, de otro asalto a cuentahabientes, de que a otro negocio lo robaron o de que otra persona fue asesinada. Como el hombre de 36 años de edad que caminaba rumbo a su automóvil en el estacionamiento de una plaza comercial, al oriente de la ciudad, cuando dos sujetos le dispararon hasta matarlo.

No alcanzaría este espacio para enumerar los asesinatos con arma de fuego ocurridos en la capital durante el gobierno de Morales Vázquez. Pero baste decir que la delincuencia no ha respetado si es joven o anciano, rico o pobre, mujer u hombre, empleado o empresario.

A finales de julio, en la colonia Agua Azul, en el nororiente de la ciudad, un adolescente de 17 de años perdió la vida después de recibir tres disparos en el pecho. “Moy”, como lo conocían, atendía un cibercafé que colindaba con el domicilio donde vivía. Los dos hombres que lo asesinaron se metieron al negocio y lo obligaron a entrar a la casa, para matarlo en el traspatio.

Negar la inseguridad es una burla. Y al burlarse, Carlos Morales también se burla de los muertos.

Aunque, a decir verdad, no sorprende el comportamiento del alcalde. A lo largo de su carrera política ha sido insensible ante el dolor ajeno. Por eso no puede decirse que sea un político de la empatía. No tiene más oído que para su propia voz. Ni tiempo más que para sí mismo.

Por eso ha sido incapaz de entender el dolor de las familias de los trabajadores del Ayuntamiento que murieron contagiados de coronavirus, ni el reclamo de las trabajadoras que son acosadas por los funcionarios, ni la penuria de los enfermos. Cuando aparece una expresión de sufrimiento, su reflejo inmediato es el desprecio. Y en la base de ese desprecio, la soberbia.

Por esa misma soberbia no atiende los llamados a corregir la estrategia y no entiende que su gobierno ha hecho de Tuxtla una tierra si ley. Y, por lo mismo, protege al secretario de Seguridad Pública. Jorge Alexis Zuart Córdova es además de un engreído, un funcionario incompetente.

¿Dónde estaba a la hora que asesinaron al empresario Alfredo D’Argence? ¿Acaso recuperándose de la borrachera con motivo del gran festín que realizó en plena pandemia el sábado pasado que contrajo nupcias? No se sabe si salió de luna de miel, pero lo más seguro es que sí, pues no ha dado la cara ante mencionados hechos y tampoco se le ha visto en el Palacio Municipal.

De plano: frente la tragedia, primero las frivolidades.

PAGAR CON LA MISMA MONEDA

La seguridad debe ser prioridad en todo gobierno. Por tal razón, ¿con qué cara pretende Carlos Morales pedir el voto que le permita reelegirse en la presidencia municipal si en los más de dos años en el cargo no ha podido recuperar la tranquilidad para los ciudadanos que sienten temor hasta para salir a la tienda de la esquina? ¿Cómo les pedirá su confianza a las familias que perdieron a un padre, una madre, un hijo a manos de los criminales que él no quiso y no pudo combatir?

Carlos Morales le robó a los tuxtlecos el bien social más valioso: la seguridad. No merece otra oportunidad. Su pago por tanto desprecio que ha repartido, debe ser el mismo desprecio. ¡Chao!

yomariocaballero@gmail.com